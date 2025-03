Nueva York, 13 abr (EFE).- PepsiCo, el segundo mayor fabricante de refrescos del mundo, demandó hoy a su eterno rival, Coca Cola, acusándolo de mentir en un anuncio sobre las cualidades de las bebidas energéticas que ambos fabrican.El grupo estadounidense PepsiCo es fabricante, entre otros refrescos, de Gatorade, una bebida pensada para deportistas y que compite con Powerade, fabricada por Coca Cola para el mismo perfil de consumidores.En una demanda interpuesta hoy en un tribunal de Nueva York a través de su división Stokely-Van Camp, PepsiCo acusó a Coca Cola y a su unidad Energy Brands de que en una campaña publicitaria difundida durante las últimas semanas se asegura que la última versión de Powerade es "una bebida completa para deportistas".En cambio, en el mismo anuncio se asegura que Gatorade "carece de dos electrolitos" (magnesio y calcio) y que por tanto es "incompleta".En el anuncio se puede leer: "No te quedes con una bebida deportiva incompleta", en referencia a Gatorade.PepsiCo explicó hoy en un comunicado que "se puede encontrar más concentración de calcio y magnesio en muchas aguas de grifo" que en la bebida fabricada por Coca Cola.Por ello, la queja interpuesta afirma que Coca Cola ha practicado "publicidad falsa, un uso no autorizado de la marca que la devalúa, actos y prácticas engañosas, daño a la reputación de un negocio y competencia desleal", según la legislación estadounidense que regula esta actividad y que permite la publicidad comparativa.PepsiCo reclama al juez que detenga la campana de Coca Cola, ya que a su juicio, no hay pruebas científicas de que Powerade sea mejor que Gatorade, la bebida que domina ampliamente el mercado estadounidense de las bebidas para deportistas.