México, 10 Mar (Notimex).- El Instituto Mexicano de Teleservicios entregó a Coca-Cola Femsa el Premio Nacional de Excelencia en Centros de Contacto y Relaciones Empresa-Cliente, por la implementación del primer centro de soporte técnico en refrigeración en línea, denominado Help Desk Refrigeración.El director de Recursos Humanos de Coca Cola Femsa México, Rogelio Salcedo, explicó que el premio se obtuvo en la categoría Mejor Operación en Centro de Contacto Interno, y además obtuvo el galardón en la categoría de Talento Humano, que reconoce la labor de uno de sus colaboradores.En entrevista con Notimex, señaló que el Help Desk Refrigeración les ha permitido tener una operación óptima y mejorar el servicio de clientes haciéndolo más productivo y eficiente.Destacó que de las 250 mil ordenes de servicio que recibían, 37 mil eran para atender cuestiones de mantenimiento preventivo, y con la implementación del Help Desk los colaboradores de la empresa pueden asesorar en temas sencillos a los usuarios para solucionar los problemas que presenten los refrigeradores.Esto, dijo, redujo las visitas de los técnicos que "son improductivas con pequeñas cosas que los clientes pueden resolver y enfocarse en problemas que lleven más tiempo y más críticos", lo que contribuyó a eficientizar el servicio a los clientes.Asimismo, hay una reducción en costos, ya que el cliente detallista antes tenía que pagar 290 pesos por visita del técnico, y ahora con el Centro de Servicio de refrigeración llama de manera gratuita y recibe asesoría que le permitirá resolver su problema.El directivo comentó que pese a la crisis, este año Coca Cola Femsa va "a seguir aumentando el nivel de cobertura de refrigeración, independientemente de que los clientes nuestros tengan alguna dificultad".Agregó que con un centro de atención como el galardonado la empresa refresquera continuará "dando servicio independientemente de la operación y el nivel de venta, el centro de servicio va a ser autosuficiente".