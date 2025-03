Coca-Cola FEMSA y The Coca-Cola Company Acuerdan Adquirir Conjuntamente el Negocio Colombiano de Agua Embotellada Brisa de Bavaria, Subsidiaria de SABMiller

CIUDAD DE MEXICO--(Marketwire - August 07, 2008) - Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. y The Coca-Cola Company, formalizaron un acuerdo para adquirir conjuntamente el negocio Colombiano de agua embotellada Brisa (incluida la marca y los activos productivos) de la empresa Bavaria, subsidiaria de SABMiller.

El cierre de ésta operación está sujeto a la aprobación de la autoridad de competencia en Colombia y al cumplimiento que ambas partes realicen de las condiciones usuales de cierre en este tipo de negocios.

Esta operación permitirá que la compañía incremente su participación en el negocio de agua y complemente su portafolio de productos. Brisa registró ventas del orden de las 47 millones de cajas unidad en el 2007 en Colombia.

"Esta adquisición es un logro más en conjunto con The Coca-Cola Company, que nos permite ampliar nuestro portafolio de productos para satisfacer los gustos y preferencias de los consumidores, fortalecer nuestra estrategia en agua y continuar creando valor para nuestros accionistas", afirmó José Antonio Fernández Carbajal, Presidente del Consejo de Coca-Cola FEMSA y de FEMSA.

El precio de compra del negocio, que sería asumido en partes iguales por Coca-Cola FEMSA y The Coca-Cola Company, es de US$ 92 millones. Las partes han acordado condiciones normales de ajuste relacionadas al desempeño del negocio entre la firma del acuerdo y el cierre de la transacción.

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. produce y distribuye Coca-Cola, Sprite, Fanta, Lift y otros productos de las marcas de The Coca-Cola Company en México (una parte importante del centro de México, incluyendo la ciudad de México y el Sureste de México), Guatemala (la ciudad de Guatemala y sus alrededores), Nicaragua (todo el país), Costa Rica (todo el país), Panamá (todo el país), Colombia (la mayoría del país), Venezuela (todo el país), Brasil (São Paulo, Campiñas, Santos el estado de Mato Grosso do Sul, parte del estado de Goias y Minas Gerais) y Argentina (capital federal de Buenos Aires y sus alrededores), además de agua embotellada, cerveza y otras bebidas en algunos de estos territorios. La compañía cuenta con 31 plantas embotelladoras en los países en Latinoamérica y atiende a más de 1,500,000 detallistas en la región. The Coca-Cola Company tiene una participación del 31.6% en el capital accionario de Coca-Cola FEMSA.

