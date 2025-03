Crisis, crisis es el tema de este año aunque el pasado y aun el anterior versaron en el mismo tema, l caída de recursos de la mesa de los jefes neoliberales no se da como la Rata Salinas y otros agoreros de la riqueza….mal habida decían.

La crisis también golpea los servicios de salud, no solo por los ya famosos recortes, y aun peor los subejercicios que el gobierno Espurio usa para desviar dinero que llega a sus manos, alegando que los estados no cumplieron con su participación, de plano el pretexto es lo de menos, el caso es que dinero para salud y mejora de las condiciones infrahumanas en que viven millones de mexicanos no se resuelven gracias a la ineficiencia de muchos socios del panismo federal.

Notas que aparecen cada semana desde hace años dan cuenta del aumento explosivo del sobrepeso y los daños demoledores relacionados con la diabetes mellitus, que en estados como Chihuahua ya son la primera causa de muerte, mientras empresas como Bimbo o la amiga del fraude Coca Cola reportan ganancias económicas en medio de la crisis.

Coca cola que también tiene por costumbre apoderarse, gracias a sus relaciones políticas, de las fuentes de agua más importantes de país como ocurre en Chiapas donde el agua subterránea disponible esta acaparada por la empresa para crear refrescos amigos de la diabetes o cerveza, otro vicio tercermundista que los mexicanos no podemos abandonar.

El IMSS ya ha sacado varias notas lamentando que sus escasos dineros se van hasta en un 35% en la atención de derechohabientes con enfermedades relacionadas con la diabetes, enfermedad que causa verdaderos estragos en la población que la padece sin tener la medicina actual ninguna cura contra este mal, sino solo un raquítico sistema de control de la salud en los que la padecen, “alimentación que mata” es el título que podemos dar a esta supuesta comida que los mexicanos consumen en estos días “modernos”.

El sobrepeso es otro asesino que trae consigo problemas de la presión, taponamiento de las arterias, se le relaciona con los aneurismas que cada vez matan a mas mexicanos a temprana edad, sincopes y ataques al corazón causados por el estrechamiento de las venas a causa de las grasas y el colesterol, que en gran medida se relacionan con el consumo de grasas en forma desmedida. Aun la leche es relacionada con estos males, alimento que sin embargo sube de precio cada vez más en esta crisis.

Mientras este escenario de crisis de salud y alimenticia se va formando, el gobierno espurio de Calderón abandona por completo la prevención, deja de usar los medios de comunicación para llamar a verdaderas campañas, el NAZI que comanda la SSA, el mismo Córdova que puede paralizar un país cuando así le dé la gana gracias a leyes metidas por Fe-Cal y respaldadas por el PRIAN durante la crisis falsa de la influenza mexicana.

Córdova solo se limita a llorar porque el presupuesto se esta yendo al caño mientras los mexicanos aumentan su relación con el sobrepeso y al diabetes, no existe una verdadera campaña para etiquetar los productos que contribuyen a estos problemas porque afectarían a empresas como Sabritas, Coca Cola y Bimbo que contribuyeron alegremente al fraude del 2006 a través de anuncios de campaña que apoyaron al espurio a subir en las encuestas.

Así mientras millones de mexicanos serán afectados este año por los males ya descritos el gobierno Espurio prefiere robar el dinero para la salud y negarse terminantemente a apoyar una ley que prohíba al menos la comercialización de estas porquerías en las escuelas de México, donde los niños sufren un bombardeo mediático en las cooperativas escolares, es lógico, las empresas dan recursos a los directivos a cambio de tener la concesión de venta de sus productos incluso impidiendo que otras empresas con las mismas porquerías puedan entrar a vender a estos espacios dentro de las escuelas.

Por ello el movimiento de Resistencia Lopezobradorista debe retomar su campaña de prevención y rechazo al consumo de estas porquerías que están MATANDO MEXICANOS a manos llenas, la pandemia de México no es la influenza con que Fe-Cal quiso engañar a México, la pandemia es la diabetes y el sobrepeso, enemigos fomentados por las empresas cercanas a calderón y que viven entre abundancia económica en medio de la crisis, mientras millones de mexicanos son cortados, no por manos narcos, sino en los hospitales ante complicaciones por la diabetes cada día en mayor numero. Cortados en trozos dicen algunos pacientes que desde que son declarados como diabéticos saben cuál será su terrible destino.

No es fatalismo mostrar la realidad, en cualquier centro hospitalario se puede ver de cerca las consecuencias del consumo de grasas, azucares y pan procesado con tantos químicos que puede durar meses y que contribuye a otro mal que esta ganando espacios, el cáncer de colon, que por cierto va que vuela para ser otra de las causa de muerte mas populares entre los mexicanos. ¿Por qué no se exige que se etiqueten los productos, que no alimentos, que contribuyen a fomentar estos males? Si la influenza causo la paralización del país por solo algunos contagios ¿Por qué no se llama a una campaña nacional, real, para contrarrestar el futuro de muerte que estas empresas están fomentando de la mano del espuriato traidor?

Y si la cobardía del Espurio para enfrentar a sus patrocinadores en el fraude es tanta, al menos debería de apoyarse a la UNAM y al Politécnico nacional que están investigando alimentos sanos para resolver daños a la salud causados por estas enfermedades que ya están a nivel de pandemias nacionales. No permitamos que le quiten un peso a la educación de avanzada más importante del país y si hagamos boicot nacional en contra de estos asesinos pseudo alimenticios.

Del Changarrito:

“En México 80 por ciento de los diabéticos recibe tratamiento inadecuado y el gasto de la atención de los pacientes hospitalizados representa hasta 34 por ciento del presupuesto de las instituciones”, así comento el NAZI Córdova Villalobos durante un conferencia en Estados Unidos, una verdadera hipocresía, si vemos que el espuriato no tiene ninguna medida real que contrarreste el poder de las procesadoras de alimentos y bebidas asesinas, al contrario viven en un limbo donde son intocables a pesar de los daños que ayudan a causar, recordemos que cada vez son más jóvenes las víctimas de la diabetes y los ataques repentinos al corazón. ¿Usted ya se tomo a esta hora su primera Coca Cola?

