IRREVERENTE

Ciudad de Panamá.- Les platico: En qué se parecen muchos panameños a pocos mexicanos?

En que ambos se conforman con los presidentes que tienen.

Laurentino Cortizo

Salió de las filas de su antecesor Rafael Varela y apenas sintió el poder en sus manos, se le volteó gacho.

Lo mismo le sucedió en ambos sentidos a Varela respecto a Ricardo Martinelli, su predecesor. Cortizo resultó un fiasco, pero la economía panameña es tan poderosa, que a pesar suyo el país no cesa de crecer.

Es la economía más pujante de toda América Latina, en la relación cualitativa que maneja el BID entre PIB y número de habitantes.

Hay algo más respecto a Cortizo: puso los ministerios clave de su gobierno en gente que le sabe a la economía, al fomento comercial e industrial, a la operación del Canal y de la zona libre o franca del puerto de Colón. Su talón de Aquiles sigue siendo el mismo de sus antecesores: educación y salud, pero en eso andan.

AMLO, el “hombre Estado”

Técnicamente salió de las filas de su antecesor Peña Nieto, pues fue priyista durante la mayor parte de su vida política.

Técnicamente no traicionó a sus ex correligionarios como lo hicieron los presidentes panameños con sus antecesores, pero les jugó chuequísimo a sus ex partidos: PRI y PRD y a sus militantes.

A diferencia de los presidentes panameños, AMLO gusta de rodearse de incapaces e incompetentes, pero eso sí, muy leales. Por eso Andrés Manuel es un “hombre Estado”, para desgracia de la separación de poderes y del país mismo.

Redes se salvajizan más cada día

Hay una “venerable ama de casa” tránsfuga del anafre, a la que se le queman seguido los frijoles por andar haciendo argüende en las redes sociales en favor de Andrés Manuel y de un brillante diputado local morenista, que se llama Waldo, a quien seguramente ya lo tiene hasta la madre con tanta propaganda, que -dicho sea de paso- él no pide, pues no necesita guajes para nadar.

Esta “ignorante ama de casa” -como ella misma se define- satura de noticias falsas los contados chats de donde todavía no la botan.

Cada día los satura con hasta 400 y más posts donde opina de todo y no tiene empacho en ponerse a “debatir” de economía hasta con un ex jefe de asesores del Secretario de Hacienda del gobierno mexicano.

Ayer en el chat la corrigieron -ooootra vez- pues difundió mentiras sobre varios temas.

Armando le pidió dos dedos de frente antes de postear algo, y aquí su irreverente servidor comentó:

“Pides demasiado, a esa ama de casa le sobran dedos para “escribir” y le falta frente para pensar.”

“Satura el chat con todo lo que le cae al anafre. En fin , que con sus frijoles quemados se lo coma.” Es que, si lo que cotidianamente hace no es saturación, entonces…

¿Qué frijol... es?

Su argüende es tal que hace poco metió al ajo a un conocido empresario regio, a quien colgó de su boca palabras que él no dijo.

Fue tan burdo y artero lo que hizo, que el citado empresario la desmintió ante los administradores de ese chat, y le pidió que no volver a hacerlo.

La citada tránsfuga del anafre se compuso unos cuantos días pero ya volvió a las andadas, más desaforada que nunca.

Ha cometido pifias como sugerir que AMLO debería meter al bote a los periodistas que critican a la 4T. SUS CÓMPLICES.

Junto a otro emBOLAdo traidor de priyistas y panistas, y al “tal cual” R. Sada exiliado en San Antonio, Tx. por temas relativos a su oficio de “aviador”, sostiene que lo de Ciro Gómez Leyva fue un auto atentado y que el más reciente accidente del Metro capitalino es sabotaje de los opositores al régimen.

El “tal cual” R. Sada

Las redes son para socializar, opinar, pero no para esparcir libelos y mucho menos insultar gravemente, como lo hizo el “tal cual” aviador R. Sada, sin medir las consecuencias, que le vendrán, se lo aseguro, por más que se esconda en el “otro lado”.

Salió pitando de San Pedro por su miedo al SAT.

La nueva adquisición de esta manada es Eduardito, que quiso ser candidto a diputado local por Morena en el 2021 pero se fue de la lengua en un chat y lo que dijo llegó a oídos de los listones-pistones de ese partido en NL.

Pa amolarla de acabar, me pidió un montón de veces que lo entrevistara y cuando detoné lo que dijo, su ignorancia quedó tan de manifiesto que los morenos lo jubilaron a la temprana edad de 30 años.

¿Qué hace ahora? Anda promoviendo a Marcelo Ebrard pro-bono, porque no creo que el canciller sepa de su existencia.

Retomó su anterior oficio del coyotaje de regidurías y ahí anda, buscando de que ubre pescarse o qué candidato lo coge en su santo seno. Que alguien le avise, por piedad, que políticamente está muerto y enterrado.. y no solo para Morena.

Una cosa más con estos:

Si tanto placer les provoca andar dando noticias a lo p3nd3jo, ¿por qué no rompen sus… cochinitos y le invierten juntos, revueltos o separados, para poner su propio medio de comunicación, o de jodido, una revista, como dice frecuentemente la venerable ama de casa?

Porque, mira tú, qué chulos, medran en la informalidad, no generan ni un méndigo empleo y ahí andan de argüenderos reporteros buscando notoriedad y popularidad.

Claro, es muy fácil esconderse en seudónimos, apodos y nombres cortados para usurpar los espacios de los medios. Están confundidos y confunden con sus emojis idiotas y textos plagados de horrores -no errores- ortográficos.

Su léxico es de 4a vecindad. No llegan ni al nivel del 5o patio de Emilio Tuero.