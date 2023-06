Siempre me ha parecido interesante que personajes reaccionarios, por no decir fascistas, como el espurio ex candidato presidencial Felipe Calderón y el monero de la Coparmex Francisco Calderón, tengan una banderita de Ucrania en sus perfiles de Twitter desde hace año y medio.

En su retorcida lógica, Vladimir Putin es un “dictador” que invadió a los indefensos ucranianos, esos hermanos de la caridad que duraron cerca de una década bombardeando civiles en la zona del Dombás, y que cuentan con neonazis incorporados en sus fuerzas armadas, llamados “Batallón Azov”. Claro, es un dictador y no un personaje que tomó una decisión orillado por presiones internas y externas a a defender a personas étnica y culturalmente rusas que vivían en Ucrania.

Mientras Putin sigue presentándose a elecciones, el dictador Volodímir Zelenski ha anunciado la suspensión de las elecciones el próximo año debido a la ley marcial que existe en lo que queda del territorio ucraniano.

Esto se suma a otras medidas dictatoriales tomadas por el cómico, entre las que se encuentran la eliminación de más de 10 partidos de oposición; la represión de medios opositores a su régimen y las acusaciones de corrupción a los miembros de su gobierno. Toda una dictadura “bananera” a media Europa.

Con estos datos fácilmente comprobables, queda claro una cosa. A los derechistas les encanta Zelensky y su gobierno no porque añoren la “libertad”, sino porque representa al pie de la letra todo en lo que consiste el capitalismo.