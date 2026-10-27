La trayectoria de Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del exgobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares es ejemplo de quienes cambian de partido, aliados y discurso para conservar privilegios y poder.

El senador se prepara para dictar la conferencia inaugural de la XXI Convención Anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE), programada para el 5 de noviembre. Decisión que obliga a preguntar ¿con qué criterios se eligió a un personaje cuya trayectoria quedó marcada por una de las votaciones más controvertidas de la política mexicana?

Cambios y conveniencias

Yunes Márquez fue alcalde de Boca del Río y candidato a gobernador de Veracruz en 2018; Enfrentó un proceso por presuntas irregularidades en documentos para acreditar su residencia. En julio de 2024 se informó de una orden de aprehensión en su contra, cuya ejecución quedó temporalmente suspendida mediante un amparo y su padre, ha enfrentado denuncias e investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y posibles irregularidades patrimoniales.

Sin embargo, el episodio que lo colocó en el centro de la controversia ocurrió en septiembre de 2024. Cuando, siendo electo senador por el PAN, aportó el voto decisivo para que Morena y sus aliados aprobaran la reforma del Poder Judicial.

Aunque en vísperas de la votación, el legislador había expresado su oposición, en medio de una intensa confrontación política y de presión sobre su familia, solicitó licencia para que su padre, suplente en la fórmula, ocupara temporalmente su lugar. Finalmente, Yunes Márquez reapareció para respaldar la reforma impulsada por el oficialismo.

Después, en febrero de 2025, oficializó su afiliación a Morena. Su voto, el de un senador de oposición, contribuyó a abrir paso a una transformación que modificó las reglas de integración de los órganos judiciales y estableció la elección popular de jueces y magistrados.

Esa decisión fue una traición al mandato político con el que había llegado al Senado y una contribución decisiva a la concentración de poder de Morena.

La acción del senador afectó a la ciudadanía en su conjunto, pero también de manera directa a las operaciones del comercio exterior y a las actividades que realizamos los empresarios que nos dedicamos a estas tareas, razón por la cual, la posición asumida por el presidente del IMECE, Christian Basurto -entiendo que algunos negocios tienen- es totalmente incongruente.

¿Rehabilitar su imagen?

El IMECE no es una reunión partidista, sino una organización que convoca a ejecutivos y especialistas del comercio exterior. Su convención ofrece un espacio de intercambio profesional en momentos en que México enfrenta la revisión del T-MEC, incertidumbre arancelaria, retos aduaneros y una competencia internacional cada vez más compleja.

Por eso resulta legítimo preguntar ¿qué aporta Yunes Márquez a esa discusión más allá de su posición política y de su cargo legislativo?

Es cierto que el legislador preside la Comisión de Hacienda y Crédito Público y participa en asuntos relacionados con el comercio. Pero ocupar un cargo legislativo no convierte automáticamente a un político en referente profesional ni responde por sí solo a la pregunta sobre su pertinencia como conferencista inaugural.

La decisión del presidente del IMECE, con apoyo de tecnicismos merece una explicación sobre los criterios que se utilizaron para seleccionar al senador. ¿Qué aporta a los ejecutivos del sector más allá de su posición política? ¿Se evaluaron otras voces con experiencia técnica y trayectoria reconocida en comercio exterior?

No se cuestiona el derecho de Yunes Márquez a participar en un encuentro empresarial. Se cuestiona el mensaje que transmite su selección como conferencista inaugural. En un país donde la credibilidad institucional está deteriorada, las organizaciones empresariales tienen la responsabilidad de explicar sus decisiones, preservar sus estándares profesionales y evitar que sus foros se conviertan en estaciones de blanqueo reputacional.

Es pertinente preguntar quién promovió las invitaciones, con qué criterios, qué intereses sectoriales están representados y si hubo relaciones profesionales o políticas que deban transparentarse.

Considero que la sociedad civil debe exigir congruencia y rendición de cuentas. No prestarse a lavar la imagen de figuras políticas ni normalizar que los votos se utilicen como moneda de cambio para obtener protección o impunidad.

Una renuncia por convicción

La decisión de invitar al senador afecta la confianza en una institución de la que formé parte activamente y que tuve la oportunidad de presidir y ser socio fundador.

Considero incongruente ofrecer este espacio particularmente cuando la reforma judicial respaldada por Yunes Márquez modificó profundamente las reglas de integración de los órganos judiciales.

Por esta contradicción, decidí presentar mi renuncia irrevocable, con efecto inmediato, al IMECE y a su Consejo Consultivo.

México no puede seguir así. No debe ser permisivos ni justificar políticas y decisiones de políticos sin escrúpulos. Mis convicciones y principios me obligan a tomar esta decisión con un respaldo social expresado en redes.

La ciudadanía dice no a lo que la 4T apapacha.

X: @diaz_manuel