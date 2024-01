No confío en Sanjuana Martínez, nunca me ha gustado su estilo periodístico, y es de reprocharle haber sido el instrumento de López Obrador para deshacerse de la agencia de noticias de México, Notimex, pero definitivamente, le creo la versión del moche, del intento de soborno y de que los Alcalde metieron las manos en todo ello, aunque difícilmente lo podrá probar.

El escándalo que detonó esta semana tras la denuncia pública que hizo Martínez a través de un posicionamiento en La Jornada, ha acaparado titulares, y ha significado un descalabro para la precandidata de Morena a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum, aunque ciertamente no de las dimensiones que correspondería porque en la alianza PRI-PAN-PRD están más preocupados por repartirse las posiciones con miras a la elección del 2 de junio, y cometiendo sus propios errores, en lugar de canalizar a su favor los que cometen sus adversarios, que en este particular caso, habría sido casi como oro puro.

Y es que, como bien lo subrayó el periodista Raymundo Riva Palacio, en su columna para Eje Central, “El trasfondo político del texto no tiene desperdicio. Desnuda a Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, que antes lo fue del Trabajo –la ventanilla administrativa para la solución de los problemas laborales de Notimex–, y sugiere que actuó a favor del sindicato porque su abogado era Arturo Alcalde, padre de la funcionaria. Explota su indignación con el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, a quien acusa de haberla abandonado e incumplir su promesa de solucionar el problema con el sindicato antes de que llegara a la dirección del medio, en marzo de 2019″.

Sanjuana denunció:

“El ofrecimiento era generoso, pero carecía de ética: dile a tu directora que queremos hablar de su liquidación, dile que le ofrecemos 11 millones de pesos, pero que al resto de los trabajadores sólo les podemos dar lo mínimo que marca la ley.

Al más puro estilo del viejo régimen prianista, José Luis Sánchez Cuazitl, director jurídico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quería comprarme y sutilmente se lo hizo saber al director administrativo de la extinta Notimex, Carlos Peñaloza Martínez. Esperaban que con un cañonazo millonario traicionara a mi equipo después de cinco años de resistencia. Obviamente, no acepté.

Era su segundo intento de soborno. El primero, con el mismo emisario, fue peor. El cálculo de las liquidaciones del personal activo con trabajadores que laboraron en la agencia durante más de 30 años, rondaba 150 millones de pesos: te damos esa cantidad, siempre y cuando nos entreguen 20 por ciento para la campaña electoral de Claudia Sheinbaum, le dijo Sánchez Cuazitl a Peñaloza Martínez.

Me negué en rotundo. Eso es un acto de corrupción, comenté. Y Peñaloza añadió: es una practica común en el gobierno, a lo que respondí: no me importa, yo no la acepto. Jamás podría obligar a mi equipo a dar dinero bajo ese criterio. No, de ninguna manera”.

Así fue como Sanjuana Martínez, una “leal” al presidente, se convirtió en un caballo de Troya para la 4T.

Obviamente se detonó el escándalo, Andrés Manuel López Obrador la desconoció, siendo que antes la presumía y presentaba como una periodista excepcional, honesta, y le destacaba un sinnúmero de virtudes, al día siguiente ni siquiera quiso pronunciar su nombre y le exigió presentar pruebas de sus dichos.

En la a conferencia matutina del 10 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el cruce de acusaciones, afirmó que los funcionarios señalados por Martínez son “ejemplares e incorruptibles”.

“Conozco muy bien al secretario del trabajo, Marath Bolaños, es un hombre con convicciones, con ideales, honesto; desde luego conozco a la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, una mujer con principios, honesta, incorruptible”, respondió.

Después de dos días, Claudia Sheinbaum hizo lo propio, rechazó los señalamientos, negó todo y desafió a Martínez a presentar pruebas.

Medios de comunicación reportaron este jueves que la precandidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, sí se movilizó para denunciar la presunta irregularidad ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

La precandidata a la presidencia de la república, por la alianza Fuerza y Corazón por México presentó una solicitud para que se investigue el presunto desvío de recursos de las liquidaciones de Notimex a la precampaña de Claudia Sheinbaum.

La abanderada de la alianza PRI-PAN-PRD acudió a las oficinas del INE para presentar la documentación necesaria para que se investigue el presunto desvío de recursos, el cual fue revelado por Sanjuana Martínez Montemayor, exdirectora de la Agencia de Noticias del Estado mexicano.

Fue cerca de las 09:00 horas que Xóchitl Gálvez llegó a las instalaciones del INE en la Ciudad de México acompañada de representantes locales del PAN, PRI y el PRD, partidos que conforman la coalición Fuerza y Corazón por México.

Gálvez aseguró que el presunto desvío no es algo que la oposición haya inventado, sino que fue algo que la misma exdirectora de Notimex declaró.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su misma mañanera del 10 de enero, solicitó a Sanjuana Martínez que presente pruebas sobre ello, por lo que la denuncia que presenta este día ante el INE, es paralela a la que la exfuncionaria podría presentar.

“Este es un financiamiento paralelo que hay a la campaña de Claudia Sheinbaum. O sea, es obvio que no es una campaña austera, no ha podido explicar quién pagó los miles de espectaculares que vimos por todo el país”, dijo la precandidata de la oposición.

¿Por qué le creo a Sanjuana Martínez? Porque lo denunciado por la ex directora de Notimex, coincide plenamente con las prácticas y corruptelas que ya se conocen de los miembros de la Cuarta Transformación; la misma gobernadora del Estado de México, la morenista Delfina Gómez , en su momento fue encontrada culpable por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de haber robado a empleados del ayuntamiento de Texcoco el diezmo para patrocinar campañas electorales. Y porque en el libro El Rey del Cash, la periodista Elena Chávez, dio testimonio con lujo de detalle de todos los casos de corrupción que conoció siendo esposa de César Yáñez, uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador.

