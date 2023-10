Francamente, no sé cuáles vacunas contra Covid ni cuándo ni en dónde serán aplicadas aquí en Querétaro en estos venideros tiempos invernales. Imagino el esfuerzo sobrehumano que intenta realizar el gobernador Mauricio Kuri para que en el estado ya estén disponibles.

En la CDMX ya la tienen y ya arrancaron las campañas de vacunación contra influenza y Covid, y no sorprende. Sabemos que la capital es la joya que todo candidato y político quiere obtener.

Por eso es que ya se encuentra disponible allá. Porque las vacunas deslumbran y se traducen en votos.

Mientras tanto, ahora nos salen con que Cofepris, quien es comandado por el héroe de todos los mexicanos López-Gatell, ha determinado que la vacuna AztraZeneca no es efectiva para las nuevas variantes del Covid. Pero que si ya de plano no hay de otra, pues que esa sea la que se ponga.

Esto es grave y parece no alarmarle al siempre guapo de Hugo López-Gatell, que no tiene ojitos más que para su absurda candidatura para jefe de gobierno.

Y es que los de Morena no andan preocupados por el tema, saben que ellos sí tendrán acceso a las mejores vacunas.

Acá nos queda resignarnos a que nos tocará Abdala, la vacuna cubana misteriosa, y ya. Porque pues la vacuna Patria nomás no fue una realidad.

Es evidente que el Covid ha mutado. No se necesita ser especialista para ello.

Yo me vacuné con AztraZeneca y obtuve mis dos dosis nada más de esa marca. No hubo para más. Aún así me enfermé de una manera terrible de Covid en abril de este año, donde casi no lo contaba, que hasta terminó en hospitalización con neumonía.

Me preguntaban en el hospital si había recibido las vacunas y les dije que sí, pero parecía que nomás no.

El pulmón derecho quedó prácticamente desecho, por lo que ahora soy parte de esa población vulnerable que ve muy lejos poderse vacunar en Querétaro.

No sé cómo le hará el gobierno federal para abastecer a todo el país de vacunas emergentes y suficientes para todos.

Por supuesto que personalmente no me pondría la vacuna de Abdala porque sí de marca conocida y avalada así me fue, francamente no quiero seguir arriesgándome.

Supongo que también al haber pasado por cáncer de mamá hace años mi sistema inmunológico no es igual y hasta he llegado a pensar que es verdad que este virus vino para recogernos a los que andamos con la salud endeble.

Como sea, el siempre simpático presidente de todos los mexicanos dijo que se va a vacunar que ahí cuando él lo decida y lo disponga.

Y uno lo escucha decir eso y me lleno de impotencia y de desesperanza porque no cuento con ninguna protección verdadera contra el Covid.

Y la verdad de las cosas, para serles sincera, nunca me he vacunado contra la influenza pero después del susto de este año no lo dudaré más. El tema es que tampoco me animo a buscar la dosis vía sector salud público.

Iré con una doctora particular para aplicármela. Hay cosas que en salud no se escatiman y mínimo tener algún refuerzo de algo en mi organismo.

Dice el siempre alegre Andrés Manuel que todas las vacunas son muy buenas y que todas funcionan muy bien. Dudo que acepte ponerse la de Abdala. Pero seguro dirá que justamente se puso esa.

Porque el tema de las vacunas será un nicho fuerte para jalar votos. Así siempre lo ha sabido el presidente. Y ahora menos se le va a olvidar cuando nos encontramos en plenas épocas electorales.

Las más agresivas y fuertes de todos los tiempos. El presidente ama que le pidamos ayuda. Por eso no libera las vacunas al mercado farmacéutico. Aunque dijo que claro que sí lo hará, aún sigue dando dádivas a través de las vacunas.

Qué alegría sería poderse ir a vacunar con libertad a donde uno decida y con la vacuna que uno elija, pero no somos Estados Unidos... Esto es México.

Y bueno, si hasta acá me acompañaron a leerme no nos olvidemos de exigir que se nos otorguen las medidas necesarias para cuidar nuestra salud.

Y si de verdad AMLO nos quiere demostrar que es el de todos los mexicanos, ojalá deje de apretarle el cuello a estados como Querétaro que no es morenista y que aun cuando Mauricio Kuri ha sido el único gobernador que Obrador ha aceptado tener cerca no siendo morenista, espero eso sirva para que aquí lleguen los refuerzos contra el Covid, pero igualmente todo y cada uno de los nesgados merecerían tenerlos.

No se trata de que el presidente nos haga un favor al proporcionarnos vacunas.

Está en la constitución y es su obligación: El derecho a la salud es nuestro derecho y una vacuna no es un voto. Ojalá lo entendamos de una vez por todas. Ojalá lo entienda el presidente de México también. Ojalá le importe mi salud, tu salud y la de todos.

Es cuanto.