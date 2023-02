Un éxito la marcha del domingo, que viene a confirmar que el poder de movilización que tiene una minoría como la actual oposición (menos del 27% del electorado, eso todavía sin restar los efectos de la exhibición al calderonato como una de las peores vilezas en la historia de México) reside en su enorme poder económico; parte del cual, sin duda, tiene su origen en el régimen de privilegios e inercias que el actual gobierno está revirtiendo, lo cual a su vez explica su activismo político febril y, en ocasiones, con pinceladas de furia incontenible.

Con el pretexto de una reforma electoral más que necesaria, salen a las calles, la mayoría sin siquiera tomarse el tiempo para informarse de lo que va la reforma cuestión. Pero veamos, el ‘Plan A’ (reforma constitucional) fue rechazada por el Congreso, al no llegar a la mayoría calificada requerida (66 %), en Plan B (reforma a leyes secundarias) sí pasó en el Congreso, pero corre el riesgo de ser desechada, mediante recurso de inconstitucionalidad, por la SCJN, máxime con su nueva presidenta, claramente alineada a intereses conservadores.

Ahora bien, lo que la mayoría no entiende y/o no quiere entender, es que el Ejecutivo se valdrá de todas sus facultades constitucionales para eliminar lo oneroso y dispendioso del sistema electoral en México; en otras palabras, habría un ‘Plan C, D” o hasta que los mayores cambios posibles e indispensables en la materia se aterricen en los hechos, y en este caso, en última circunstancia, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se valdrá de lo que tanto echó mano la hoy oposición en sus años en el poder, así haya sido no pocas veces utilizada por encima de lo que debería ser su única motivación de existir, la justicia, y se trata de la legalidad.

No tengamos duda que el gobierno federal estirará liga hasta el límite, más nunca saliéndose de lo que marca la letra constitucional, para sí, así no les guste a algunos, tocar al INE y a todo el sistema electoral en su conjunto, para extirpar el cáncer de abusos y privilegios que lo aqueja desde, sobre todo, el fatídico año electoral 2006.