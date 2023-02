Resulta que sí, que fue todo un éxito la marcha de hoy. Transparente, ordenada, cálida y bien organizada. Se unieron cientos de almas con un solo propósito , salvar lo que le queda de dignidad a este país.

El INE será y ya es una institución muy preciada por todos los mexicanos. No se puede negar que vaya que la hemos querido defender desde donde hemos podido con lo que hemos podido .

La ambición y el desvarío del presidente es muy grave y a estas acciones nos ha orillado.

Salir a marchar y a alzar la voz.

Hoy en el mundo ya se habrán enterado que el presidente no es el más amado ni el más favorito ni el más popular por sobre los demás como lo ha repetido en sus mañaneras. Lástima. Debe de estar muy enojado.

Francamente es muy preocupante que habiendo sido una marcha tan multitudinaria el presidente no se haya asomado a hacer una sola declaración.

Supongo, sus asesores le habrán recomendado que saliera a dar alguna declaración, pero está tan enojado creo yo, que si antes no aceptaba consejos ni asesorías, ahora menos.

No hubo impedimento para llegar al zócalo como se rumoraba, pero algo me laceró en las imágenes que vi por redes sociales. Él asta bandera, sin bandera. El mástil sin bandera.

Como arrebatada. Como despojada. Así me sentí. Creo sinceramente sin temor a equivocarme que esto fue un acto deliberado por parte del presidente. Ya que no podía impedir el acceso al zócalo, la bandera no ondearía en el zócalo.

Así él manda un poderoso y aterrador mensaje : El que sigue teniendo el poder del país es el.

No puedo entender cómo es que el presidente quiere abrirle camino a su candidata favorita, Claudia Sheinbaum, sin mostrar un poco de humildad y aceptación por esta genuina marcha.

Ya nos vamos dando una idea de lo que él presidente piensa al leer los tuits de Mario Delgado: Dice que la marcha fue una farsa.

Caray… no, no lo fue . A todas luces no lo fue.

Que salga a decir esto el dirigente de Morena los hace ver como unos pésimos perdedores.

Lamentable el nivel que manejan. Ni un adolescente lo haría .

Y pues sí… nos hizo falta nuestra hermosa bandera pero habían miles de banderas ondeando en cada persona que se puso de pie este domingo para ir a marchar. Miles de tricolores pintaban la plancha.

Pero nos hizo falta nuestra bandera.

Muy mal haberla desaparecido de la vista de todos los presentes.

Es que yo diría más bien es aterrador.

Dudo que mañana el presidente salga a dar su mañanera de manera conciliatoria, siempre lo intenta. Pero falla en el camino. Cuando empieza a hablar muy bien, le gana la víscera y la emoción y entonces salen sus rencores, sus ofensas hacia quienes marchamos de una u otra manera.

Porque nos dice que “somos malos y que queríamos quitarle sus pensiones a los viejitos”. No dudo que en el nivel más profundo de pobreza e ignorancia millones le crean.

Nos ha puesto a pelear de manera injusta.

Porque evidentemente nadie quiere despojar de las pensiones a nadie. Es un derecho que los mexicanos tienen porque pagan impuestos . No es un regalo presidencial.

Pero muchos creen que sí… que todo es gracias al bondadoso presidente.

No sé qué se siente ser el hoy la verdad. Me da entre lastima y compasión imaginarlo sumido en un sillón, fúrico. Y a los hijos pues también muy preocupados porque se les va resbalando el negocio de las manos.

Me imagino a una Beatriz que ya está fastidiada de él y que ya no hace más que estar por ahí, escribiendo poesía.

Todo esto dentro de Palacio Nacional. Nuestro Palacio Nacional. Nuestro. Nuestro.

Yo diría que nuestra responsabilidad es continuar haciendo estas marchas periódicamente. ¡Hay tantos motivos y vacíos y necesidades que faltan por resolver!

Hoy México mostró músculo y fuerza y no fueron poquitos.

De seguir el presidente denostando estas marchas y a su gente, en verdad que la tendrá difícil morena, porque, aunque lleguen a ganar la presidencia, habrá un amplio sector de la población que ya no se va a dejar más. Y eso es un paquete enorme si lo recibe Claudia Sheinbaum.

Y por si creían que este tema de las marchas se terminaría, viene la marcha feminista el 8 de Marzo.

Creo que muchas mujeres se unirán a ella, mujeres que no lo habían hecho antes, pero que resultaran sin duda inspiradas por la movilización del día de hoy.

Ya sabemos qué esperar en esas marchas, mujeres infiltradas que harán desmanes. Es la parte lamentable.

Pero más lamentable será otra vez un presidente que no volteará a ver esta marcha tampoco.

Me parece que hoy tiene una muy buena oportunidad Andrés Manuel López Obrador de demostrar temple y parcialidad. Al final no se ha cansado de decir que es el presidente de todos los mexicanos.

Hoy es el momento ideal para demostrarlo.

No hay marcha atrás. No hay pretextos ni argucias.

La marcha fue un éxito total y el presidente lo debe y lo tiene que reconocer .

Pero tristemente no lo hará. Y al final se ve un camino con bastante incertidumbre porque no sabemos hasta donde la ira del presidente le haga accionar en contra de los llamados opositores .

Qué terrible concepto.

Como si fuéramos enemigos.

Pero bueno de qué algo va a cambiar a partir de hoy, sin duda pasará.

Es cuánto.