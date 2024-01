Luego de la repartición de pluris entre cuates de la alianza, quien ha asomado la cabeza es la “señora X”. De mal en peor, no es posible que una candidata presidencial vaya de ocurrencia en ocurrencia y sin una agenda clara.

El proyecto presidencial de Xóchitl nació derrotado. Lo explico.

AMLO sabía que Gálvez sería una contendiente seria para la CDMX y mellaría la votación morenista en la capital.

La estrategia fue sacarla de competencia ‘inflándola’. ¿Cómo lo hizo? Comenzó a hablar de ella en su mañanera, le prestó popularidad, la destapó como la candidata de la oposición, y fue justo así, que López Obrador les impuso candidata a Claudio X, Felipe Calderón, Alito y compañía.

Después, lo único que tuvo que hacer fue dejar de hablar de Xóchitl, no pelarla y lo que subió en encuestas resultó una llamarada de petate.

A Gálvez Ruiz le iba mejor cuando no era tan “popular”. Todo fue que la población comenzara a conocerla para que el electorado consolidara su preferencia en favor de Claudia Sheinbaum. Se le conoció un lado inestable, errático en su estilo, un mensaje poco claro, una agenda difusa imprecisa y lo que hemos repetido, llena de ocurrencias y, sobre todo, dichos desafortunados.

Añada usted, que los partidos políticos que le habrán de postular, le han dejado sola; los dirigentes del PRI, PAN y PRD se enfrascaron en la negociación de plurinominales y candidaturas de primera minoría, y se olvidaron de apuntalar y consolidar la candidatura de la hidalguense.

Con todo el tiempo que ha tenido, aún en este periodo de intercampaña, Xóchitl y su equipo siguen sin saber cuál es el verdadero rumbo de su proyecto. Se regocijaron con el anuncio de su propia “mañanera”. Unos aplaudieron y otros, apenados, admitieron que definitivamente Gálvez Ruiz, no les representa.

El panorama y las encuestas, son cada vez menos favorecedoras. La repartición de pluris para ambas cámaras no significan otra cosa que, “están listos” como dice su hashtag, pero para perder.

La estrategia de la mañanera de Xóchitl es pésima, porque… ¡AMLO le sigue dictando la agenda!

La popularidad de López Obrador es tal, que las encuestas en favor de Claudia Sheinbaum son tan avasalladoras que en el equipo de Xóchitl parece que no les queda más remedio que seguir la agenda presidencial, y tratar de “rascarle piedras al iceberg”.

Quién desde el día uno marca la agenda mediática y pública ha sido el Presidente López Obrador. Hay quienes prefieren no darle seguimiento, sin embargo, los medios no conservadores cubren gran parte de lo que AMLO habla en sus más de dos horas diarias frente al pueblo mexicano. No por nada es el streamer más visto de América Latina; con polémica o no, es una realidad.

La gran diferencia está, siendo simplistas, que al presidente lo escucha el pueblo, y a Gálvez Ruiz, los fifís. López Obrador continúa siendo el paladín del bienestar, y el abanderado de las causas sociales, mientras que Xóchitl, no sale de la burbuja de las élites; y eso es justamente porque desde la partidocracia opositora le abandonaron y omitieron la creación de un proyecto que otorgue esperanza y cuyo mensaje permee en la población.

Ir detrás de AMLO en el discurso y la agenda, es ir dos pasos atrás. Definitivamente, el proyecto de Xóchitl nació derrotado y así llegará al 2 de junio.

Misiva a la Madre Patria

Una vez más el gobernador Rocha Moya ofreció una “Semanera” de frente. El ‘gober’ sinaloense tiene este estilo poco común entre los políticos de usar la derecha y la izquierda al mismo tiempo que personalmente me agrada.

Habló sobre la atención a las familias de migrantes jornaleros que se ha venido dando entre gobierno del estado y municipio. Reconoció la labor del alcalde Martín Ahumada Quintero y de integrantes de su gabinete. Destacó la estrategia que se sigue para la siembra de maíz en el estado, en torno al cuidado del agua que se tiene. Aprovechó para dejarle claro a los dirigentes de la UAS que el gobierno no es un banco, para que a cada rato le estén pidiendo prestado. Quizá por que ya se aproximan las campañas, están las solicitudes a la orden del día. Les hace falta dinero… yo digo que en la universidad desde ya deberían ir haciendo el apartado para aguinaldos, no vaya ser.

Pero cuando fue abordado sobre unos presuntos conflictos de interés en la Secretaría de Salud, fiel a su estilo señaló el uso faccioso de los organismos de la “sociedad civil” para atacar a su gobierno. Se refirió concretamente a “Iniciativa Sinaloa”, a quienes tildó de no tener calidad moral para realizar dichas observaciones, pues durante el sexenio anterior no les pareció nada malo. Dijo que quizá sería por compartir apellidos. También le quitó yerros al asunto cuando dijo que las obras del Gran Acuario y el estadio de futbol para el Mazatlán FC eran obras importantes que la gente necesitaba. La secretaría de transparencia será quien determine si hay alguna irregularidad o no.

Mientras, creo que el mensaje debió llegar hasta la península ibérica. Si bien, la directriz de Iniciativa Sinaloa seguramente no se dicte desde allá, flaco favor le hacen sus parientes al embajador atacando al gobernador en turno.

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx