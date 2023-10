La precampaña de Xóchitl Gálvez es una precampaña virtual. Recorridos virtuales para TikTok, fotos virtuales en bicicleta cuando se traslada en camionetas de lujo con valor de 5 millones de pesos, mediocres imágenes hechas con inteligencia artificial e incluso una “ingeniera” virtual, por no decir falsa, ante las acusaciones de plagio que deberían anular el proceso con el cual se tituló.

Ahora, ante la aparición de encuestas en donde aparece posicionada de forma desfavorable -por decir lo menos, ante Claudia Sheinbaum-, Xóchitl opta por difundir una encuesta falsa del medio “El Ciudadano”, extraña fusión entre un medio sudamericano junto con tipografía similar a la del diario mexicano El Universal, en donde aparece con “100%” de los apoyos de “la gente” (sic).

El inexistente “fenómeno Xóchitl” no es más que una mentira, una fantasía y con esa dificultad para distinguir entre la ficción y la realidad, no sorprende que la propia (¿virtual? ¿todavía?) candidata -qué curiosamente no renuncia aún al hueso en el Senado- no tenga empacho en difundir bulos.

Quizás, en una mala reedición de aquel histórico 2006, se declare “ganadora” de las elecciones del 2024, aun cuando se vea superada por Claudia y hasta Samuel García. Una presidenta de mentiras (Xóchitl) para unos seguidores virtuales (bots y trolls en Twitter). Como dice la frase: “Primero como tragedia, luego como farsa”.