Primož Roglič ganó la etapa 17 de la Vuelta a España con final en el Alto de l’Angliru. Después de un corto recorrido de 124 kilómetros, Jumbo-Visma dominó al monstruo de Asturias, con Jonas Vingegaard cruzando la meta en segunda posición a rueda de Roglič. Sepp Kuss se rezagó en los últimos dos kilómetros, pero mantuvo su liderato, gracias a un fuerte Mikel Landa. Kuss ahora aventaja a Vingegaard por ocho segundos.

La dura subida al Angliru parecía ser el final del sueño rojo de Sepp Kuss a pocos kilómetros de la meta. El estadounidense tuvo que dejar ir a sus fuertes compañeros Vingegaard y Roglič y la brecha crecía rápidamente. Kuss apretó los dientes y finalmente limitó el daño, lo que le permitió seguir de líder al final de la jornada.

“No esperaba estar aquí”, dijo el estadounidense poco después de llegar al mítico Angliru. “Eso es lo mejor de esta carrera. Entré sin expectativas y quería ayudar al equipo. Entonces de repente me vestí con este hermoso jersey y todo lo que viene con él. Así descubrí un nuevo nivel en las carreras y mi instinto de carrera”.

Kuss felicitó a sus compañeros Vingegaard y Roglič después del final. El estadounidense perdió 19 segundos frente a los ganadores del Giro y del Tour de Francia. Esto no le sorprende. “Son dos grandes hombres a mi lado. Trabajamos bien juntos. Son grandes campeones. Por supuesto, también quiero tener mi propia oportunidad, pero no me importa trabajar para ellos si es necesario”.

Vingegaard también habló para la prensa, “La victoria de etapa era nuestro principal objetivo y también queríamos mantener la situación así, con nosotros tres en 1-2-3 en la clasificación general”, explicó Vingegaard a Eurosport tras la llegada en el Angliru. “Eso salió como queríamos. Realmente podemos estar muy contentos con esto. Y, sinceramente, estoy contento de que Sepp siga siendo el líder”.

A pesar de la polémica y controversia, el director del equipo también se mantiene optimista. “Es algo excepcional”, dijo a Eurosport el director deportivo Grischa Niermann tras su llegada al Angliru. “Estamos orgullosos de esos tres hombres que actualmente están luchando, pero, por supuesto, no pueden hacerlo sin los otros cinco. Tiene buena pinta, pero aún nos quedan tres días difíciles lejos de Madrid”.

En la fase final vimos un pequeño contratiempo en la bien engrasada máquina Jumbo-Visma. Sepp Kuss tuvo que ceder ante sus compañeros. “No podíamos oír a Sepp y no podíamos ver nada. A principios de semana acordamos que los tres podrían intentarlo. Creo que a todo el mundo le gustaría ver a Sepp en cabeza y todavía está de líder, pero también queremos ganar etapas. Todo el mundo puede intentarlo y eso es lo que pasó, así que estoy satisfecho”.

Primož Roglič estaba radiante tras su victoria en la etapa. “Sabía que Kuss había cedido, indicó que se sentía un poco mal allí”, dijo Roglič. “Aquí siempre es un gran duelo, pero este año fue mucho más divertido escalarlo. Esta subida final no fue realmente táctica. La parte donde aceleré era tan difícil y empinada que tienes que ir a tu propio ritmo. Entonces la subida es justa y determina quién llega primero y segundo”.

Mañana nos espera otra gran etapa de montaña que podría ser decisiva en cuanto a la clasificación general. Es difícil comprender las tácticas del Jumbo Visma, pero nos han demostrado que sus tres líderes están peleando con todo para conseguir la victoria. Si Kuss quiere llegar de rojo a Madrid tendrá que vencer a sus líderes en vez de sacrificarse para ellos, algo que el americano ha hecho en las últimas seis temporadas.