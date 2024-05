En Nuevo León , los que van para senadores pueden tener 3 aspiraciones. Legislar para dar el chapulinazo. Legislar, terminar su mandato y buscar otro puesto. Legislar, terminar su mandato y seguir con su vida profesional.

En Nuevo León, penosamente tenemos ejemplos del chapulinazo con Samuel García que dio el triple salto mortal, de diputado local a senador, de senador a gobernador y de gobernador a esposo de una candidata que, si gana el municipio, probablemente buscará la candidatura del gobierno del estado. Esos 15 años con fuero no los tienen ni Obama, que por ley solo alcanzó 8 años.

En la vida política como en el fútbol, solo se habla de los que están en la capital. Yo como regio, se del Bronco, de Samuel, de Medina, pero si me preguntan por el gobernador de Oaxaca, Tlaxcala o Jalisco, se poco o nada. Un poco inculto, no se, prefiero dirigir mi atención a lo que me interesa y lo que me afecta.

Nos enteramos de los demás gobernadores cuando hacen algo realmente bueno o realmente malo.

¿De dónde la relación con Volver al futuro? Las películas de Volver al futuro son unas de mis favoritas desde niño. No hay tanto fandom como con las de Star Wars porque el tema es más cómico que dramático, sin embargo, hay una escena de la segunda película que a mi me parece la mejor, y es cuando llega el Dr. Brown con Marty McFly al futuro preocupado porque habían metido a su hijo a la cárcel. Todas las acciones que equivocadamente hizo McFly en el futuro afectaron al pasado que en realidad era su presente.

Con menos explicaciones cuánticas de las películas veo que alguien que sigo y me sigue más por temas de fútbol que por otra cosa pone en un video donde sale Luis Donaldo Colosio Riojas “¿Será que en 2030 se postula a presidente? ¿Por cuál partido?” Hay gente que ya está futureando a Luis Donaldo para presidente.

Le conteste a mi amigo como Biff en “Back to the Future” no hay que dejar que llegue al almanaque deportivo.

En el debate se tiraron de todo y fue todos contra todos. En estas intervenciones los candidatos del MC no usaron la bandera de la vieja política y se le fueron a la yugular a los de Morena, dejándole un poco de veneno a los de Fuerza y Corazón por México. Los de Fuerza y Corazón fueron contra los dos contrincantes y los de Morena un poquito a los de Fuerza y Corazón y todo sobre Colosio.

Vi a Colosio un poco soberbio, a los de Fuerza y Corazón muy enojados y a Waldo muy tranquilo.

Hechos y datos, me enseñaron en alguno de mis trabajos. Vi los de Colosio y ahora que he ido a Monterrey no he visto las celdas solares, ni los policías mejor parados, es más, no he visto ni los números que reporta. Basta darse una vuelta a la Alameda o a la Purisima para ver el descuido que tienen las plazas en Monterrey y no ver los 17 mil árboles. De todos los candidatos, el más ventaneable era Colosio porque estuvo en un cargo ejecutivo donde todo lo que hizo se puede ver.

Entiendo que la próxima proyección de Colosio debería de ser la presidencia, pero después del papel que hizo como alcalde de Monterrey , ¿usted se la daría?

¿Complicado verdad?