Xóchitl Gálvez , en el arranque de campaña, iniciará actividades proselitistas en el estado de Zacatecas, especialmente en Fresnillo. Hay, sin duda, una razón muy poderosa para la candidata del Frente Amplio por México: acaparar el interés y buscar tribuna para llamar la atención de los votantes. Fiel a su estilo, sabemos que es una maniobra y estrategia política de la derecha, específicamente en un punto gobernado por el lopezobradorismo. Gálvez no tiene elementos para calificar la violencia, un hecho que, ante los ojos de todo el mundo, ha ido avanzando rumbo a la pacificación. De hecho, el propio secretario de gobierno habló públicamente de los avances sustanciales en materia de seguridad.

Zacatecas, con datos públicos del gobierno federal, ha ido avanzando gracias a la colaboración de los tres niveles de gobierno. Así lo mostró Rodrigo Reyes, titular de gobernación en aquella entidad federativa. Puntualizó, de igual forma, que la concepción que tiene Xóchitl sobre Fresnillo es totalmente errónea, con lo cual coincidimos totalmente. El estigma o la percepción, puede ser el motivo o, quizá, es una estrategia fuera de la realidad del Frente Amplio por México. Lo que busca Xóchitl, no es un secreto, son alternativas para salir de la mala racha que— a lo largo de estos meses— carga sobre sus hombros. Tropiezos, descalabros, equivocaciones y episodios vergonzosos que, desde luego, merman la imagen de una candidata a la presidencial.

Si la consigna fuese la violencia, Xóchitl hubiese visitado el estado de Guanajuato. De hecho, hace años que la inseguridad ha alcanzado niveles muy altos en ese punto. La buena noticia es que, hoy por hoy, Morena puede ganar, lo que ellos consideran así, un bastión de Acción Nacional. En tal caso, el lopezobradorismo ha demostrado competitividad y, lo mejor de ello, propuesta para resarcir ese problema que sigue aquejando a la población de Guanajuato. Por ese motivo, no me sorprende la actitud de la abanderada del Frente. De cualquier manera, la simulación es un elemento común que reina en el cuarto de guerra de la derecha.

En fin, Xóchitl arrancará su campaña en Zacatecas. Quizá no sabe que, hoy por hoy, la entidad que gobierna David Monreal avanza significativamente. De hecho, el gobierno actual tiene más del 54% de respaldo social. De igual forma, es uno de los bastiones más importantes del lopezobradorismo. Me refiero al promedio que aportará para la elección no solamente presidencial, sino en todas las posiciones que se jugarán. Claudia Sheinbaum, por ejemplo, tiene datos muy positivos. Al existir las condiciones óptimas, más del 60% de los zacatecanos votará por Morena.

Así que, efectivamente, Xóchitl Gálvez necesita más que un milagro para hacer una elección competitiva. Rodrigo Reyes, titular de la secretaría de gobierno en Zacatecas, le recomendó visitar al Santo Niño de Atocha. Es muy milagroso, dicen los que saben. La cuestión es que, hoy por hoy, el Frente está contra las cuerdas. Resultará innecesario encomendarse para ganar. Todas las encuestas, de hecho, reconocen el triunfo inminente de Claudia Sheinbaum en la elección presidencial. De ahí la necesidad de Gálvez de buscar cualquier maniobra para llamar la atención. Por ese motivo, el tema de la visita de Xóchitl a Zacatecas, puede verse como una estrategia mediática. Si tiene alguna duda, el titular de gobernación mostró datos muy alentadores que, sin duda, muestran el avance sustancial en materia de seguridad.

Lo demás, sabemos, son mecanismos que, al no existir una conexión y empatía con la población civil, se echan andar como medida desesperada. Ese es el caso de Xóchitl Gálvez. Ella, desde hace meses, tiene perdida la elección presidencial. El pueblo de México ha tomado la decisión —de la mano de Claudia Sheinbaum— construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, pese a que a la oposición le cueste trabajo entenderlo.

A propósito, los daños colaterales que están padeciendo varios estados, son la herencia de muchos gobiernos que encabezaron tanto el PRI, como el PAN. Eso que tanto critica Xóchitl, es lo que representará en las boletas electorales. Qué paradójico, no.