No hay lógica

“Hay en el mundo demasiados artistas de la palabra, demasiados adoradores de la forma, demasiados espíritus vacíos que solo a la ley de las proporciones saben obedecer, y yo no quería ser uno de tantos habladores que, en tanto que llenan de palabras sonoras el ámbito en que se mueven, son radicalmente incapaces de realizar lo que más falta hace en el mundo: hombres lógicos.” Eugenio María de Hostos

Tengo que confesarte algo: creo que ya me di por vencida por ambos.” De la película ‘No es tan fácil’

En este gobierno nada tiene lógica , ni siquiera sus prioridades. O tal vez nunca fueron estas las que presumieron. Ni el pueblo bueno. Ni los niños, ni las mujeres. La 4T actúa de forma mentirosa y, ante todo, hunde al país ilógicamente.

Andrés Manuel ganó por la infinita confianza que logró forjar con la gente. Sin embargo hoy en día la 4T lleva la mentira por bandera y su mayor pérdida es la credibilidad. La ironía: el presidente es popular, pero su palabra no vale nada .

No sorprende, entonces, que los registros “desfasados” de las vacunas anti covid incrementaran los cuestionamientos ante la ayuda humanitaria dada a Cuba. Porque, de los dos barcos y al menos un avión que ha mandado el gobierno mexicano a la isla caribeña, ¿alguien ha visto que esa ayuda se reparta entre el pueblo bueno cubano? No. ¿Por qué no se ha mostrado el reparto cuando sabemos que a este régimen le encanta cacarear lo que hace? Porque la ayuda fue para los corifeos del régimen dictatorial de aquel país.

Mientras tanto, México se hunde sin vacunas ante una tercera ola de la pandemia ; sumergido en una violencia rampante; con un ingreso de los hogares que cayó en un 90% durante 2020.

Por si fuera poco, a Pemex le redujeron su nota de Ba2 a Ba3, lo que indica que su capacidad de pago es incierta y que tiene una calidad crediticia muy cuestionable. Y todo a pesar de que se presuponía que la pandemia le había caído como anillo al dedo a la administración... Es cierto: de todo pueden culpar al covid y no a la pésima gestión que realizan.

Reitero, “mienten como respiran” , con el agravante de que, ahora, mismo conociendo la gravedad del covid y los avisos urgentes sobre la variante Delta , prefieren el ilógico pensar del residente de Palacio.

Sí, el que vive en un Palacio virreinal, con el mismo boato de los virreyes, razonó ilógicamente lo siguiente: dado que su hijo tuvo covid y ya que él y su esposa no se contagiaron, se deduce que los niños no contagian, ni se contagian . Luego, entonces: los infantes no requieren vacunas . Y de ahí pasó a decidir que México no necesitaba comprar más vacunas y a culpar a los laboratorios de hacer negocio. Total, ya les había endilgado el mortal desabasto de medicinas creado por su gobierno.

Así, sin visitar hospitales, sin dar vacunas , teniendo al mando de la estrategia contra el covid a un petimetre que solo añora regresar a parlotear en sus tardeadas palatinas; las prioridades de López Obrador son visitar Badiguarato en Sinaloa y gastar dinero en una consulta pitera que no resolverá nada.

Merolicos, bufones y cínicos han logrado que la credibilidad de la 4T haya sido perdida a nivel nacional e internacional.

Pero lo peor, insisto, son las prioridades resultado de la falta de lógica en la gestión: el pésimo manejo de la pandemia , la soberbia de no haber aprendido nada de las dos olas de contagio anteriores, ni de los más de 239 mil muertos y 2 millones 790 mil 874 infectados.

Estas prioridades tendrán como resultado enviar a los infantes a clases presenciales sin las medidas mínimas de cuidado y prevención, entre ellas las vacunas a los menores de 18 años.

Las prioridades de comprar estadios de béisbol y hermosearlos que suman más de 2 mil millones de pesos, mientras que el presupuesto de Salud ha disminuido. Eso sí, ya hay una promesa de asignar 50 mil millones más para la Guardia Nacional.

La prioridad es quebrar a la industria farmacéutica nacional aunque eso sea comprar mal, caro y poco en otros lados, disminuir la entrada de impuestos al SAT y mermar fuentes de empleo nacionales. Así sus ilógicos procederes.

Salvar a Pemex quemando el dinero que el país no tiene es prioridad, aunque eso signifique no comprar más vacunas . La prioridad no es alcanzar la inmunidad por medio de la vacunación ; para la lógica cuatroteísta ésta se alcanzará con más muertos.

Vaya, no hay lógica ni siquiera en sus prioridades.