El Senado en desacato para evitar el nombramiento de consejeros del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de datos personales; la Secretaría de Educación Pública simulando que incumple con la periodicidad de información para ser clasificada de relevancia nacional y reservando, en consecuencia, los datos sobre educación; la Cámara de Diputados aprobando el manejo de registros civiles y datos biométricos a la Secretaría de Gobernación, regalando el jugoso padrón al competidor más ambicioso que la encabeza… todas las anteriores, obedeciendo sin pensar en las consecuencias.

Nací hace menos de 30 años. No tuve oportunidad de vivir conscientemente de los tiempos políticos del silencio sobre lo público ni del oscurantismo informativo. Al menos por sus edades, poco más de la tercera parte de quienes desempeñan el cargo de senadores si lo vivieron.

Entre el desacato por nombrar comisionados del INAI y la sumisión absoluta a las voluntades presidenciales, el Senado ha pasado de espacio deliberativo de alto nivel a ser un apéndice temeroso de las sanciones políticas que puedan imponerse desde Palacio Nacional. No aspiran a legislar ni representar a sus votantes, menos a preservar y garantizar derechos fundamentales… aspiran a la obediencia como camino al premio de mantenerse en la arena del poder.

El presidente se aleja de ser un estadista, deliberadamente ha decidido optar por la simulación y el ocultamiento de datos antes que optar por mejorar bajo las mismas métricas y estadísticas que tuvieron gobiernos anteriores: la de la transparencia, eficiencia y el acceso a la información pública.

La responsabilidad no es únicamente del Senado que ha optado por el desacato judicial en nombrar a los dos consejeros faltantes para que el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública pueda sesionar, también lo fue del diseño institucional de ese organismo que dista de tener resoluciones colegiadas más simples, similares a las de los tribunales judiciales de Alzada en las que basta el acuerdo de salas integradas por tres juzgadores, en cuyo caso, la aprobación de un proyecto de mayoría tiene naturaleza de sentencia, es decir, dos votos de tres.

Los más de dos mil asuntos en fila, en el contexto de la imposibilidad de sesionar sin quórum legal pone de manifiesto que al momento de diseñarse los mecanismos de operación e integración del INAI se pasaron por alto bastantes cosas, entre ellas, el riesgo de una leve centralización radicada en que tan sólo bajo Consejo se resolvieran los recursos de revisión contra negativas de información y la propia esterilidad del Consejo ante la ausencia de integrantes.

Los creadores de esta institución guardaron un comodín para pausar los trabajos cuando la voluntad política lo determinara, y a pesar de las manifiestas intenciones presidenciales por brindar información a cuenta gota, sólo la que gusta o conviene, en el momento que gusta y conviene, la realidad es que los organismos constitucionales autónomos tenían la esencia de salvaguardas sus funciones en autonomía, fuera de la voluntad e instrucciones presidenciales.

Ceguera cómoda

Anoche durante el programa “Punto y Contrapunto” conducido por Mariana Hernández Carrillo aseguré que el presidente López Obrador actúa desde la ignorancia. No fue una justificación, sino un examen analítico en el que se documenta cómo sacrifica la estadística, transparencia y la política pública por propaganda dispersada desde cada mañanera. Ejemplo de eso, lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril, en donde se formaliza que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dejará de hacer pública la información en materia educativa ya que la SEP, deliberadamente, ha dejado de cumplir con las características de Información de Interés Nacional (IIN).

Lo que no se mide, no se puede mejorar y lo que no se mira, parece no existir. Si no se mide la política educativa, no se puede evidenciar sus fallas y por lo tanto, a la óptica de la opinión pública y del interés presidencial, deja de existir la información objetiva para señalar errores. Esa es la triste apuesta de la Secretaría de Educación Pública.

Anteriormente, los datos del Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged) mantenían una periodicidad que permitió ser valorados según la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía (SNIEG) como de relevancia nacional, sin embargo, la SEP dejó de cumplir con ello en un acto de autosabotaje, acusándose a sí misma ante la Junta de Gobierno del INEGI para solicitar finalmente que ese Instituto deje de hacer pública la información en materia educativa.

Según la ley de la materia en el artículo 78, la información que se hace pública a través del INEGI debe cumplir con cuatro requisitos: abordar temas relevantes, entre ellos, educación; servir para el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional; que sea generada en forma regular y periódica, y que se realice con una metodología científica.

La SEP decidió interrumpir su generación para, con ello, incumplir en el requisito de regularidad y periodicidad.

Si no es por ignorancia, el dolo de caminar a ciegas va a dejar damnificados intelectuales por, al menos, una generación completa.