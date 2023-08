Comúnmente no salgo de viaje por diversas cuestiones, el principal: la falta de recursos económicos por supuesto, pero me di la oportunidad de escaparme unos días a Veracruz y la verdad fue aterradora la experiencia. Se siente una sensación de orfandad absoluta en la carretera. Para no variar, un accidente de tráiler en la carretera México-Querétaro. Me impresiona la incapacidad de CAPUFE o de la Guardia Nacional para poder hacer a un lado el tráiler accidentado. Larguísima fila de coches detenidos por la ineptitud de este gobierno, ojalá no hayan habido personas fallecidas o heridas. Algo que supongo es fácil de solucionar cómo es remolcar el tráiler volteado y hacerlo a un lado, para que el resto de los automovilistas puedan pasar parece que les resulta una proeza de hacer.

Después la tensión vino en todo el camino. Te da horror ver cuando el coche de adelante de pronto se detiene así de la nada. Te pasan mil cosas por la cabeza. Piensas que es probable que te asalten o algo peor.

Pensé también que es una pesadilla vivir en un país que te da miedo y en donde te sientes insegura todo el tiempo. Solo alcancé a ver una patrulla por ahí en 6 horas de carretera.

En cuanto llegamos a Veracruz, nos dirigimos a Cardel. Inmediatamente llegó la extorsión por parte de un policía. Nos estábamos estacionando apenas y comúnmente cuando uno está por estacionarse te vas desabrochando el cinturón de seguridad.

El “policía” ni tardó ni perezoso llegó corriendo con su librito señalándonos que seríamos multados por no traer el cinturón de seguridad. La multa fue de 2,000 pesos. Así, de la nada. Por supuesto él quería una “mordida”, no lo logró y nos infraccionó.

Había un señor ya muy mayor con su trapito rojo apoyando para que la gente se estacionara, nos comentó que eso era todos los días a toda hora y por todo. Policías multando a destajo, el hombre nos dijo también que en media hora quizá el policía ya llevaría unos diez mil presos reunidos.

Tristeza de país:

Es un estado morenista, se sabe. Pero la devoción hacia Morena y hacia el presidente aquí se respira y es infinita. Sin duda Veracruz creo yo es un estado convencido de que Morena es lo mejor.

En uno de los restaurantes ahí en Cardel, donde nos detuvimos para comer, estaban en una mesa unas personas hablando de alguna campaña política de algún político de Morena. No es que me entrometiera en la plática tal cual pero nada más estaba esa mesa y la mía, así que escuchaba todo lo que hablaban.

Ni siquiera bajaban la voz. Abiertamente hablaban de cómo generar acarreos y hacer “escándalo” y propaganda. De verdad que ya parecía que estábamos en el 2024.

Pero debo decir que no hay nada como viajar dentro de tu país. Este mismo año tuve la oportunidad de viajar por primera vez en mis 50 años a Europa.

Me encanta saberme mexicana y conocer lugares nuevos. Somos un país maravilloso, fragmentado y golpeado pero fuerte y esplendoroso.

Quiero que mis hijos se llenen de orgullo de ser mexicanos.

Pero ellos vieron la extorsión del policía y se me caía la cara de vergüenza.

Quizá algunos piensen que era una multa justa, pero el policía actuó con toda la alevosía del mundo. Y así estuvimos observándolo un rato y detenía a todos los coches, camiones, tráileres, etc. Libre y feliz sin que nadie lo detuviera.

Ojalá algún día las cosas cambien. Ojalá.

Sigo soñando. No me despierten.

Es cuánto.