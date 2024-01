Creo que el titular explica lo que los dirigentes de los partidos PAN, PRI y PRD acaban de hacer con las listas de los plurinominales.

Como nunca en la historia hemos visto un “agandalle” de los dirigentes partidistas y sus ‘cuates’.

Aunque no causa mayor sorpresa, porque en política las sorpresas poco se dan, los sorprendidos sí.

A ver, a nadie sorprende que en las plurinominales aparezcan dirigentes, políticos experimentados, familiares incluso, pero en esta ocasión no vemos concesiones a diferentes corrientes de expresión política al interior de los partidos.

Incluso, no vemos al “xochilismo” representado justamente en las candidaturas plurinominales. Y es que “nadie sabe para quien trabaja”. Le ha salido carísima la postulación presidencial a la hidalguense. Será ella quien dé la cara, quien sufra el desgaste, quien continúe recibiendo los ataques de sus adversarios, quien deba hacer compromisos para recibir apoyo y al final, serán los regentes de la partidocracia quienes disfruten de la derrota de Xóchitl Gálvez.

Todas las encuestas colocan a Claudia Sheinbaum ganadora de la elección presidencial y los dirigentes del PRI, PAN y PRD han actuado en consecuencia.

Las renuncias y expulsiones de priistas de peso en los últimos meses, simplemente fueron el síntoma de lo que vimos este jueves. No hay lugar en el PRI de Alito Moreno para otros priistas que no sean de su grupo de amigos. Los ex militantes tricolor de Hidalgo, Edomex, Sinaloa hicieron bien en renunciar, lo hicieron con dignidad y convicción política, sabedores que su partido había dejado de ser un instituto plural en el que cabían todas las corrientes de expresión, hoy solo sobreviven políticamente los Alito-creyentes. Y sobrevivirán para dirigir a un PRI cada vez más reducido, pequeño, diezmado y, sobre todo, el partido con más rechazo en México.

En Movimiento Ciudadano se frotan las manos, el desgaste está llegando muy pronto a la alianza y la opción naranja cada vez se vuelve más seria. No habría que descartar un crecimiento importante en la votación para MC, lo que daría muchas más plurinominales al partido de Dante Delgado y restaría muchas más, sobre todo, al frente.

Los “ciudadanos” como fuerza política, deberán seguir esperando su turno para verse representados en el Congreso, mientras, ya pueden irse preparando para apoyar con todo a Xóchitl para que los políticos de siempre continúen en cargos de representación popular. Ya ni qué decir de campesinos, obreros, indígenas y artesanos, ninguno se ve representado en la alianza “fifí”.

Discurso de mentiras, una vez más les jugaron el dedo en la boca a la militancia y base social. Poco y nada ha importado el pueblo y el discurso ha quedado hueco. Asegurar un ingreso por 3 o 6 años es lo importante acá.

El electorado emitirá un veredicto el próximo 2 de junio. Dudo mucho que las listas las hicieran pensando en sumar a la campaña de Gálvez Ruiz.

Por ejemplo, llevar a Héctor Melesio Cuén Ojeda en una plurinominal a diputado federal, es poco más que tóxico para cualquier fórmula electoral en Sinaloa. Si usted quiere que Cuén sea diputado federal y continúe saqueando y controlando la UAS con total impunidad, fácil, vote por el PRI…

¿Qué hizo Cuén para acceder a la “pluri”? Para la comentocracia es fácil decir que “la compró al corrupto de Alito con millones sucios que extrae de la universidad”, una acusación carente de pruebas, pero sustentada en el ideario popular y el bien sabido cacicazgo que el dirigente pasista sostiene sobre la UAS; “le urge conseguir fuero”, es otro comentario de quienes gustan opinar de la política, derivado de las vinculaciones a proceso que enfrentan personajes cercanísimos a Cuén, como lo son su propio hijo Héctor Cuén Díaz, el ex rector Jesús Madueña y el rector interino Robespierre Lizárraga, si las investigaciones prosperan, no habría que descartar que la ley vaya tras el jefe político y responsable de todo.

Los números

En 2018 el PAN obtuvo seis pluris en el Senado y 20 diputaciones federales. El PRI también seis al senado y 19 a diputados federales. Y el PRD 6 diputaciones federales.

En ese tiempo todos iban de manera individual, en 2021 ya hubo coalición en algunos estados. Este 2024 van en alianza, la irrupción de Movimiento Ciudadano podría provocar que a la coalición le toquen menos pluris.

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx