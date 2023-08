Durante la gira de Adán Augusto López Hernández por Chiapas , tuve la oportunidad de asistir a uno de sus eventos, dónde pude constatar qué, su asamblea informativa no es más que una campaña anticipada sin el más mínimo cuidado para no violentar las leyes electorales que nos rigen en el país.

La “asamblea informativa” tiene como objetivo dar a conocer por qué debe seguir la transformación del país, a base de lo que viene realizando el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero por parte de Adán Augusto no es así, desde mi punto de vista, en su mensaje solo habla de los “logros” del presidente y atacar a la oposición, esa es su narrativa, en ningún momento habla sobre sus propuestas, sobre su trayectoria, sobre que lo hace ser el mejor candidato para ser el coordinador de la Defensa de la Transformación.

En pocas palabras, el mensaje de López Hernández es hueco, sin propuestas concretas, habla de cosas que ya están hechas y que les dará continuidad aunque no sean funcionales, en fin, no ofrece algo nuevo, algo llamativo, innovador, realmente no tiene un plan de trabajo para el país.

En su gira por Chiapas, el exsecretario de Gobernación dejó mucho que desear, no cabe duda que es un aspirante muy inteligente, pero su mensaje es muy simple, incompleto, vacío, nada alentador, muchas personas se comenzaron a retirar del evento debido al aburrimiento que causó estando arriba del templete, Adán Augusto sin el apoyo de AMLO , no levanta por sí solo, igual que Claudia Sheinbaum.

La asamblea informativa es más una campaña gris, que se dedica atacar al enemigo, porque de eso sí habló en gran cantidad, su mensaje va más dirigido a la oposición y cuenta con nulas propuestas, que es lo que la gente necesita y quiere escuchar de cada una de las corcholatas presidenciales.

Adán López habló de los expresidentes y de que la oposición quiere quitar los apoyos sociales, es así como le miente a la ciudadanía, en eso se basa el mayor tiempo sobre el escenario, mintiendo una y otra vez.

Cómo mexicanos o ciudadanos, lo que esperamos de un aspirante son sus propuestas, su plan de trabajo, su visión, que tiene para mejorar el país, no tomarse del pasado y seguir criticando a los gobiernos anteriores., cuando se elige a un nuevo gobernante es con la esperanza que él haga un cambio positivo para el país, estado o municipio.

Dentro de Morena hay mejores candidatos para ser coordinador de la Defensa de la Transformación y posteriormente para ser el candidato oficial de dicho partido en las próximas elecciones.

