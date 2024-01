La homosexualidad, transexualidad y demás términos con los que se le etiqueta a las personas según a quien eligen amar o de acuerdo a quienes quieran ser me parece de lo más patético.

Siempre he pensado que llamarle a otro ser humano con un sobrenombre por sus preferencias personales y sexuales es totalmente discriminatorio y homofóbico.

Pero también, algunas personas están de acuerdo en que se les llame de acuerdo a lo que son: Transexuales, homosexuales, lesbianas, binarios, bisexuales, etc.

En el tema que está ahora en boga porque resulta que AMLO saludó de beso a la diputada transexual llamada Salma Luévano y, claramente en el video que da cuenta de este saludo, se nota como de manera totalmente instintiva y reactiva el presidente al darse cuenta de que Salma en realidad es hombre, le retira su mano rápidamente y se aparta de ella inmediatamente.

Claro que este video se hizo viral, porque así se están comportando las redes sociales ante casos que tienen relevancia, se hacen virales y se replican y ni modo. Todos los políticos tendrán que lidiar con ello; por eso tendrán que comportarse a la altura de las circunstancias.

Este video se replicó de tal manera que incluso el periodista y conductor de noticias Joaquín López-Dóriga lo comentó en la plataforma X:

“Así de abierto @lopezobrador_ saludó de beso y cuando confirma le pone distancia. #Humanista”

Cabe decir que también a López-Dóriga le dio miedo o no quiso llamarle a las cosas por su nombre y tampoco mencionó que aquella mujer que el presidente abrazaba y besaba era en realidad una persona transexual.

Pero el tema es que le enojó tanto al presidente el tuit de Joaquín López-Dóriga que quiso defenderse de él, pero le fue peor; esto fue lo que dijo AMLO hoy en su mañanera en respuesta:

“Ayer (el periodista) López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan”.

Hagan de cuenta que la frase del Presidente dicha en su mañanera suena a letra de alguna canción de Maluma.

Total que el presidente siempre logra su cometido: Nos distrajo de lo importante y la grave masacre que se suscitó en Guerrero. Y para tener otra cosa de qué hablar, se cuelga de este tema y pues sí, aquí nos tienen hablando de ello.

Pero por querer jugarle a la distracción le salió mal la cosa, o como dirían mis ancestros “le salió el tiro por la culata”: Al no querer llamarle a la diputada como una persona transexual, se abstuvo de declarar ese término para decir que simplemente era “un hombre vestido de mujer”.

Esto es realmente ofensivo para la comunidad LGTB que siempre ha luchado porque se les reconozca y se les trate con respeto.

Llamarle así a la diputada como “el hombre vestido de mujer” es un desplante para ella y para todas aquellas mujeres que por decisión propia eligen ser mujeres que luchan porque sean identificadas como tal.

Simplemente creo que aquí todo estuvo mal: AMLO, queriendo buscar la oportunidad de generar polémica con otros temas para desviar la atención de los temas graves que está viviendo el país en términos de seguridad.

Mal por el presidente al haberse visto imposibilitado e impedido en poder llamarle “persona transexual” a la diputada Salma Luévano.

Mal por la diputada Salma que defendió a López Obrador ayer diciendo que tenían una gran relación, de mucha confianza y respeto, y hoy el presidente, pues, demostró que eso es totalmente falso.

Mal por la diputada por no protestar por lo que hoy dijo AMLO que le atañe, insisto, a cientos de mujeres que luchan por ser tratadas de esa manera una vez que eligieron dejar de ser hombres.

Así que, bueno, en mi caso si una mujer transexual me pide que la trate como mujer, lo hago sin mayor problema a y sin más homofobia. Lo mismo me pasaría con una mujer que decida ser hombre. Igual le hablaría en términos masculinos porque así me lo solicita.

Vayamos siendo más abiertos e integrales con las decisiones y formas de ser de cada persona pero siempre en un marco de respeto y tolerancia.

Preocupa que el presidente quien es quién tendría que poner el ejemplo no lo haga.

Abiertamente nos demostró que la homofobia es lo suyo.

Es cuanto.