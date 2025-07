“Uno entre mil yo ganaré ¡Qué cuesta arriba la partida del juego de la vida! El pasado no podrá volver a ser igual Y quizás así es mejor, yo no lo sé Si jamás creíste en mí, tienes que cambiar de idea La vida es como lo marea En dique seco en alta mar Va y viene sin parar” MIJARES / GONZALO FERNÁNDEZ BENAVIDES

“Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Y nadie vino a salvarme, solo a acompañarme” ENCARNITA GARCÍA

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de ‘La Cuauhtémoc’, ha insuflado en la política local una bocanada de aire fresco. Retirar las estatuas de Fidel Castro y el ‘Che’ Guevara del Jardín Tabacalera, el mismo que inauguró Ricardo Monreal en 2018, es un acto de congruencia y de conocimiento de la historia. Increíble que sea antes la política de “derechas” la que tenga claro que ambos personajes eran homofóbicos —además de asesinos—, que quienes se llaman de avanzada, progresistas y de izquierda como la secretaria de Las Mujeres, Citlalli Hernández. Alucinante Morena defienda a estos personajes; el guerrillero mandó a fusilar a decenas de homosexuales, pero hoy en día, en pleno siglo XXI, integrantes de dicha comunidad, adeptos de 4t, lo siguen idolatrando.

Bestial el que, a partir de lo que conocemos, sigan diciendo que estos hombres son admirables. ¿Admirable es llevar a Cuba de tener la mayor esperanza de vida en América Latina, a la peor? No, los cubanos huyen despavoridos; la isla tuvo un éxodo migratorio masivo que tan solo entre 2021 y 2024 superó los 850,000 migrantes que trataron de alcanzar los Estados Unidos. No por nada, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país considera que se tiene un “vaciamiento demográfico” en Cuba.

(Al éxodo migratorio se suma la caída constante en número de nacimientos y el aumento de la mortalidad.)

En otras palabras, mientras que los que defienden al Che, a Castro y al comunismo cubano lo hacen desde la comodidad del capitalismo y la libertad, yendo a Cuba solo de paseo, muchos más cubanos viven la pauperización e intentar huir de su país.

Con la 4t de lo que se trata es de adular a los criminales. Lo que incluye regalarles gasolina, pagarles por recibir “médicos” cubanos y despreciar, de teclado para fuera, lo que jamás podrían conseguir en la isla, incluyendo esos móviles. Morena también significa en estos momentos golpear a la alcaldesa de oposición; porque solo así se entiende que la secretaria de las Mujeres del Segundo Piso de la Transformación calle por los feminicidios y la violencia en México y proteste por unas estatuas… Solo como un acto de propaganda los llamados a la “libertad” en nombre de una escultura de Fidel a sabiendas (porque por supuesto lo saben) de que en Cuba no podrían manifestarse. Porque Cuba está sometida a una dictadura atroz; la pobreza que sufren los cubanos es tal que el 90% de ellos viven en pobreza extrema. 70% dejan pasar una comida al día por falta de dinero o escasez de alimentos.

Y hablando de alimentación… el Che fue homofóbico y asesino, pero además el creador de la ‘tarjeta de racionalización alimentaria’. Una de tantas propuestas que llevó a que ahora se tenga sin alimento a los cubanos.

Pero para el régimen eso es lo de menos. El que Alessandra quitara las mencionadas estatuas ha llevado a acciones coordinadas del gobierno de la CDMX y del morenismo. Un muy poco por la trasnochada noción de defender a Fidel Castro y Ernesto Guevara y un mucho para que Alessandra no crezca políticamente.

Y porque es mejor pelearse por unas estatuas que dedicarse a disminuir el delito, la seguridad y la violencia en la capital del país.

Como de costumbre, los mismos que defendieron a la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum por haber quitado la estatua de Colón del paseo de la Reforma (para ir a arrumbarla a no sé qué sótano), son los que ahora critican a Rojo de la Vega, pero encima con la hipocresía de que aplauden al gobierno cubano desde la comodidad de sus sueldos. Igualitos a la mafia política neoliberal...

Los que tanto apoyan a Cuba harían bien en emigrar para allá y los que sean verdaderamente progresistas, sean coherentes también y no permitan que las estatuas de dos seres despreciables adornen un parque de la capital mexicana.

Giro de la Perinola

(1) José Ramón López Beltrán compartió en X: “la batalla cultural sigue. El negacionismo, la ignorancia, la estupidez y la derecha de barandilla no pasarán. Fidel y el Che representan una revolución que no han podido enterrar, y mucho menos van a frenar con ocurrencias ridículas como las de esta señora del prian”. ¿Será por eso que él prefiere vivir en Estados Unidos y no en Cuba? ¿O que sus hijos nacieran en el país capitalista y no en una isla comunista? ¿Lo denunciaremos por violencia política de género, dado que está tan de moda?

(2) ¡Chapeau! A la respuesta de Alessandra ante la pregunta en esa red social del porqué subastar las dichosas estatuas: “¿Qué cómo se me ocurre subastar las estatuas de Fidel y Che? Mi Lic., el expresidente de México rifó un avión… ¡y sin avión!” Pues sí…