Tres problemas con la ética de Carlos Loret, Raúl Olmos y MCCI

Los hechos

√ Dos reporteros y una reportera realizaron el reportaje sobre la casa en Houston del hijo mayor del presidente AMLO: Raúl Olmos, Verónica Ayala y Mario Gutiérrez.

√ Olmos, Ayala y Gutiérrez hicieron el trabajo para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organización fundada por Claudio X. González actualmente dirigida por María Amparo Casar.

√ Ni Carlos Loret ni nadie en Latinus aportaron nada en el reportaje, excepto publicar lo que les envió —quizá hasta pagó para ello— la mencionada asociación civil que evidentemente actúa como asociación política.

√ Loret, muy vivo, se apropió del reportaje y lo presentó escandalosamente como la evidencia de un conflicto de interés del presidente López Obrador.

√ Más de un mes después de publicado el reportaje, uno de los autores —si no el principal, el más conocido— dijo que él en ningún momento habló de conflicto de interés y despectivamente se deslindó de Loret:

Primer problema ético

¿Por qué el señor Olmos no lo aclaró a tiempo? ¿Por qué dejó pasar un mes de golpeteo? Preguntas complicadas.

Creo que la tardía explicación no deja bien parado a Raúl Olmos, es decir, ha quedado como un periodista vergonzante que quiere limpiar su imagen después de haber sido un instrumento para intentar ensuciar la imagen de AMLO y la 4T.

El presidente López Obrador sospecha que Olmos se tardó tanto en decir la verdad por ser leal a la máxima de la mafia del periodismo: “La calumnia cuando no mancha, tizna”.

Segundo problema ético

El reportero Raúl Olmos, seguramente para ver si de ese modo lavaban su falta, dijo que él no es Loret. No, no es Carlos Loret. Lo que sea de cada quien, Olmos tiene más prestigio que Loret. O más bien, lo tenía.

¿Por qué si desprecia a Loret, permitió que este se luciera y alborotara con el trabajo de Olmos?

Demasiado tarde. Porque, diga lo que diga Raúl Olmos, para la mayoría de la gente es Carlos Loret el único autor del reportaje.

Desde luego, Carlos Loret, por elemental ética, debió haber sido muy insistente en precisar que el reportaje no era de él ni del sitio, Latinus, que le financian Roberto Madrazo y familia.

Tercer problema ético

¿Es correcto que Raúl Olmos trabaje como periodista en una organización no periodística, sino dedicada al activismo político como la fundada por Claudio X. González?

Se vale que el periodista deje de serlo por un periodo para colaborar en empresas comerciales, en los distintos gobiernos o en los partidos y asociaciones políticas, pero lógicamente al hacerlo de esa manera pone en pausa su actividad periodística.

¿No debería Olmos admitir lo obvio: que el trabaja para un grupo político, el de Claudio X., que opera medios para hacer ruido y golpear rivales con sus investigaciones periodísticas?