Me han preguntado por WhatsApp si verdaderamente creo que Marcelo Ebrard se reunió con Claudio X. González para conspirar contra Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador.

Si fuera filósofo yo respondería que solo sé que no sé nada. No lo soy, así que me justificaré diciendo que no di a conocer esa reunión, sino que la difundió un periodista que trabaja con Carlos Loret de Mola, el señor Claudio Ochoa Huerta.

Lo único que hice fue comentar la columna de este domingo de Ochoa Huerta publicada en El Universal.

¿Se reunieron Marcelo y Claudio X.? No lo sé. Comenté ese artículo porque, dicen en Italia, se non è vero, è ben trovato.

En Wiktionary explican el significado y el orgien de tal expresión:

“Literalmente: ‘Si no es verdad, está bien compuesto’. Se usa para justificar una anécdota verosímil que retrata bien a un personaje o una situación, pero que puede no ser verdadera”.

que retrata bien a un personaje o una situación, pero que puede no ser verdadera”. “Como figura del lenguaje, alude a algo que puede no ser verdad, pero está tan bien contado o narrado o es tan interesante o valioso que debería haber ocurrido”.

“La variante ‘se non è vero, è molto ben trovato’ se encuentra en Giordano Bruno: De gl’eroici furori - Seconda parte - Dialogo terzo, p. 170.”.

¿De gl’eroici furori?

Traducción: “de la furia heroica” o “de los heroicos furores?

Me parece verosímil en encuentro entre el líder de la ultraderecha y el canciller Ebrard porque todo el mundo sabe que los enemigos de AMLO en el sector empresarial desean —y hasta trabajan— para que sea Marcelo, y no Claudia, el candidato presidencial de Morena.

Cité en mi artículo lo que escuché decir al priista Ildefonso Guajardo en un restaurante de Polanco en la Ciudad de México, después de que este hombre —quien fue secretario de Economía con Enrique Peña Nieto— se reuniera con Claudio X. González para hablar de política: “Acabo de ver a Claudio X., concluimos que no hay nadie en la oposición capaz de de derrotar a Morena en las elecciones presidenciales, así que lo más conveniente para nosotros es buscar que el candidato morenista sea Ebrard, el único que sí entiende”.

¿Qué significa la palabra furor, que utilizó Giordano Bruno en la obra en la que dijo eso de “se non è vero, è molto ben trovato”.

El Diccionario de la lengua española de la RAE dice sobre furor :

Furia, ira exaltada.

En la demencia o en delirios pasajeros, agitación violenta con los signos exteriores de la cólera.

Momento de mayor intensidad de una moda o costumbre.

Arrebato o entusiasmo creador de un artista.

Actividad violenta de ciertos fenómenos de la naturaleza.

Prisa, vehemencia.

Todas las acepciones de furor aplican para el caso del molto ben trovato diálogo entre Claudio X. González y Marcelo Ebrard:

Primer furor, furioso . Evidente la ira exaltada de quien pasó el chisme al periodista que trabaja con Loret. Furia descontrolada porque en las encuestas no va ganando Ebrard, sino Sheinbaum —el lejano tercer lugar lo disputan Noroña y Adán Augusto, estos dos prácticamente sin posibilidades—.

. Evidente la ira exaltada de quien pasó el chisme al periodista que trabaja con Loret. Furia descontrolada porque en las encuestas no va ganando Ebrard, sino Sheinbaum —el lejano tercer lugar lo disputan Noroña y Adán Augusto, estos dos prácticamente sin posibilidades—. Segundo furor, delirio . Un chisme —real o inventado— de ese tamaño solo se entiende a partir de que los resultados de las encuestas han causado ya demencia pasajera en quienes ven que sus preferidos no van ganando en las mediciones de preferencias electorales.

. Un chisme —real o inventado— de ese tamaño solo se entiende a partir de que los resultados de las encuestas han causado ya demencia pasajera en quienes ven que sus preferidos no van ganando en las mediciones de preferencias electorales. Tercer furor, moda . Empieza a ser moda entre actores políticos el diseñar estrategias para que una mujer no llegue a la presidencia. Es muy misógino el diálogo entre Ebrard y Claudio X. narrado por el citado columnista de El Universal . No son los únicos políticos o empresarios —hombres, desde luego— enfurecidos ante la posibilidad creciente de una presidenta de México . En el mismo periódico, otro colaborador, Hernán Gómez , hace una extraña sugerencia a Claudia Sheinbaum : pactar con Marcelo Ebrard para que se defienda de los ataques machistas que le lanza Adán Augusto López .

. Empieza a ser moda entre actores políticos el diseñar estrategias para que una mujer no llegue a la presidencia. narrado por el citado columnista de . No son los únicos políticos o empresarios —hombres, desde luego— enfurecidos ante la posibilidad creciente de una . En el mismo periódico, otro colaborador, , hace una extraña sugerencia a : pactar con para que se defienda de los ataques machistas que le lanza . Cuarto furor, arrebato creativo . Cualquiera que sea la verdad acerca de la reunión entre Claudio X. y Marcelo, el periodista que la ha difundido seguramente lo hizo en un arrebato de creación literaria que debe haber dejado muy satisfecho al autor, pero pienso que solo a él.

. Cualquiera que sea la verdad acerca de la reunión entre Claudio X. y Marcelo, el periodista que la ha difundido seguramente lo hizo en un arrebato de creación literaria que debe haber dejado muy satisfecho al autor, pero pienso que solo a él. Quinto furor, furioso . Detrás de lo hablado entre Ebrard y el líder de la ultraderecha —algo que si no es verdad, es verosímil— está la violenta expresión de la naturaleza del macho que no termina de hacerse la idea de que haya mujeres más destacadas o importantes que él.

. Detrás de lo hablado entre Ebrard y el líder de la ultraderecha —algo que si no es verdad, es verosímil— está la violenta expresión de la naturaleza del macho que no termina de hacerse la idea de que haya mujeres más destacadas o importantes que él. Sexto furor, con prisa . La persona que le pasó la información al columnista —real o ficticia, pero perfectamente creíble— tiene prisa para que su corcholato favorito macho disminuya su desventaja frente a la líder.

Réplica sobre Mexicana de Aviación

(Iván Enríquez, sobrecargo jubilado, me envió la siguiente carta relacionada con una columna de Ximena Garmendia):ç

Federico Arreola

Director General SDP Noticias

Derecho de réplica

Nuevamente, me dirijo a usted a fin de solicitar derecho de réplica a efecto de clarificar la información que sobre mi persona dolosamente vierte la columnista Ximena Garmendia Islas el 21 de abril de los presentes y que se titula “Sigue en pie la compra de Mexicana”.

Sucede que la persona en cuestión, abusa del género (columna o artículo de opinión) mediante el excesivo uso de adjetivos y mentiras, pretende distorsionar la realidad; en este caso, sobre un asunto que se encuentra judicializado y, por ende, son los hechos y no las opiniones las que marcan el curso de los resultados pero, pretender generar una opinión colectiva al respecto, consistentemente a personas en particular, devela el interés económico que sobre el tema obtendría la responsable de esas aseveraciones y el libertinaje al que puede ser sometido el ejercicio periodístico cuando se le usa como arma política en beneficio propio.

Más de 250 sobrecargos jubilados de Mexicana de Aviación contratamos al abogado Peña Neder como profesionista para demandar nuestros derechos tras la quiebra y ganamos un laudo en 2016 en el que se indica cómo deben ser pagadas nuestras pensiones. Los derechos se pueden hacer valer por una persona, por varias o por un colectivo; si somos “un grupo reducido”, “minoritario” o no, resulta irrelevante cuando se trata de derechos legales. Lo grave de hacer esas afirmaciones en un medio de comunicación es que, aunque sea su opinión, el medio avala palabras que, aunque falsas y de responsabilidad individual, se equiparan a afirmar que una mujer violentada no tiene derecho a contratar al abogado de su elección y que lo que su abogado va ganando en favor de ella, lo es en detrimento de otros cientos de mujeres que han sido víctimas pues las otras víctimas son mayoría. Tan falso y grave como eso.

contratamos al abogado Peña Neder como profesionista para demandar nuestros derechos tras la quiebra y ganamos un laudo en 2016 en el que se indica cómo deben ser pagadas nuestras pensiones. Los derechos se pueden hacer valer por una persona, por varias o por un colectivo; si somos “un grupo reducido”, “minoritario” o no, resulta irrelevante cuando se trata de derechos legales. Lo grave de hacer esas afirmaciones en un medio de comunicación es que, aunque sea su opinión, el medio avala palabras que, aunque falsas y de responsabilidad individual, se equiparan a afirmar que una mujer violentada no tiene derecho a contratar al abogado de su elección y que lo que su abogado va ganando en favor de ella, lo es en detrimento de otros cientos de mujeres que han sido víctimas pues las otras víctimas son mayoría. Tan falso y grave como eso. Cuando se lee: “Han sido —y siguen siendo— múltiples los intentos chicaneros”, no se refiere a otra cosa que la eficiencia JURÍDICA del equipo de abogados, misma que ha logrado evitar que se pase por encima del laudo (derecho) referido y que se encuentra a disposición de SDPNoticias a fin de verificar su contenido. Cuando la exsobrecargo afirma que dicha eficiencia profesional es “para evitar que los bienes y marcas de Mexicana de Aviación sean adquiridos por el gobierno federal” miente y distorsiona el objeto de todos y cada uno de los recursos jurídicos a los que tenemos derecho como ciudadanos, como trabajadores y como jubilados; es evidente que, aunque se los filtran, no los ha leído; menos aún con criterio jurídico ni periodístico pues en todos ellos lo que se exige es, en resumen: que al no haber sido incluidos, se debe considerar el pago DE ACUERDO AL LAUDO que el mismo poder judicial determinó desde el 2016 y que se solicita el amparo de la justicia en caso de que esto no sea así.

a fin de verificar su contenido. Cuando la exsobrecargo afirma que dicha eficiencia profesional es “para evitar que los bienes y marcas de sean adquiridos por el gobierno federal” miente y distorsiona el objeto de todos y cada uno de los recursos jurídicos a los que tenemos derecho como ciudadanos, como trabajadores y como jubilados; es evidente que, aunque se los filtran, no los ha leído; menos aún con criterio jurídico ni periodístico pues en todos ellos lo que se exige es, en resumen: que al no haber sido incluidos, se debe considerar el pago DE ACUERDO AL LAUDO que el mismo poder judicial determinó desde el 2016 y que se solicita el amparo de la justicia en caso de que esto no sea así. “Chicanada” es pretender que por medio de la opinión pública se logren conculcar derechos adquiridos por un sector vulnerable de trabajadores. Esas sí son chicanadas.

Fui designado por los compañeros jubilados como representante común en el juicio 88/2015. Se trata pues de una figura jurídica de representación que no esperamos que la autora conozca —pues no cuenta con cédula profesional ni como abogada, ni como periodista o comunicóloga—, lo que explica el que a ella le extrañe que sea el que suscribe: “quien da la cara por estos compañeros ante los medios de comunicación” y que desconozca “las verdaderas causas por las que fue nombrado “vocero” o “representante” de este grupo”. Por tanto, su ignorancia por el tema, aunque pretenda generar aversión pública hacia mi persona, no cambia la realidad y las facultades y derechos que como tal tengo ante la autoridad.

Si bien coincidimos en alguna época en el trabajo sindical, jamás trabajé “codo a codo” con la falsaria autora en la vicepresidencia de Asuntos Económicos, Políticos y Sociales de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), yo fui designado por la entonces secretaria general, Lizette Clavel, para realizar los trabajos de coordinación de tal vicepresidencia. Son muchos los actores y personas que pueden atestiguar que nunca vieron o recordarían presencia alguna de la autora de la columna en esos foros sindicales, y otros tantos los que saben que eran muchas y estructurales sus deficiencias.

Con la asesoría del despacho Connection México Global (CMG), establecimos una estrategia jurídica con el fin de hacer valer nuestro laudo y cobrar nuestras pensiones como jubilados de Mexicana. Una y otra vez hemos hecho pública nuestra posición y objetivos y que, para efectos de clarificar, repetimos: Queremos hacer efectivo el laudo que dice que tenemos derecho a una pensión jubilatoria y el monto al que asciende para cada uno de nosotros; de ninguna manera pretendemos obstaculizar la compra de los activos de Mexicana, incluida la marca. Lo anterior, bajo el más elemental razonamiento: Si no se vende, no cobramos. Nuestro juicio es contra el patrón deudor (Mexicana), no contra el gobierno. Desearíamos le quede claro a la que escribe tan falaces afirmaciones.

Quizá sea muy complicado para la autora entender los procesos jurídicos y, aunque efectivamente en días pasados fue sobreseído un amparo; al siguiente día se nos otorgó la suspensión provisional por otro amparo interpuesto meses antes, NO POR EL MISMO, en donde claramente se expresa que se concede la suspensión por el acto reclamado. Es completamente absurda la afirmación de que interpusimos un nuevo amparo un día y que se nos otorgó la suspensión de manera automática al día siguiente. Quien lo afirme así, (en este caso nuevamente la exsobrecargo) miente y demuestra un total desconocimiento de la ley y de los procesos judiciales en México.

Para nosotros es preocupante que Ximena Garmendia, el sindicato de pilotos, y la AJTEAM emitieran sendos comunicados vía redes sociales y SDPNoticias en donde vierten información de un acuerdo de un juicio del que no forman parte, peor aún, antes de que los actores fuesen notificados, haciendo mención con beneplácito que “nos habían sobreseído los amparos” (sic), con lo que se demuestra que la contraparte filtra información, evidenciando colusión con la empresa o con alguna entidad involucrada en el proceso (Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o StyPS, entre otros) y en contra de los que en el pasado fuimos sus compañeros de trabajo.

en donde vierten información de un acuerdo de un juicio del que no forman parte, peor aún, antes de que los actores fuesen notificados, haciendo mención con beneplácito que “nos habían sobreseído los amparos” (sic), con lo que se demuestra que la contraparte filtra información, evidenciando colusión con la empresa o con alguna entidad involucrada en el proceso (Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o StyPS, entre otros) y en contra de los que en el pasado fuimos sus compañeros de trabajo. El derecho de réplica no es un instrumento de presión ni sirve “para acallar voces” como ella lo afirma; es piedra fundamental del periodismo libre, de un sano equilibrio entre los medios de comunicación y la sociedad, es parte de los derechos que tenemos cuando se abusa del espacio que un medio de comunicación otorga a un personaje público o a un empleado; es también un mecanismo de protección para los medios de comunicación. La libertad de prensa no otorga derecho a calumniar, a ejercer un daño moral, ni es escudo para filtrar información judicial. El periodismo es una profesión comprometida con la verdad. Un profesional de la comunicación emite criterios y opiniones bajo el tamiz de las pruebas, la reflexión, la investigación seria (no sólo en la red) y la ética. Es verdaderamente desafortunado que en los tiempos de libertad de prensa que estamos viviendo se intente utilizar ésta como pretexto para calumniar, mentir y perseguir un objetivo distinto al de informar. En ese sentido, la “periodista” ha utilizado el espacio para conseguir el objetivo de cobrar, como empleada de Mexicana y en el menor tiempo posible, el famoso acuerdo extrajudicial a expensas de nuestras pensiones jubilatorias devengadas y laudadas por el tribunal colegiado.

Por más que intento encontrar el vínculo entre nuestro juicio y la venta de Mexicana con la fundación y registro de un partido político como lo afirma la columna, no lo veo. En estos tiempos de las redes sociales, cualquiera puede decir semejantes desatinos sin pudor alguno. Baste con saber que existe un complicado proceso de ratificación y verificación para poder obtener un registro nacional como partido político. Más aún cuando los requisitos para tal efecto indican que eso es posible hasta dentro de aproximadamente 2 años. Los jubilados, así como cualquier ciudadano, tienen derecho de ejercer sus preferencias políticas, de asociarse y de militar, pero puedo asegurar y confirmar que NINGUN cliente ni sobrecargo jubilado ha recibido citatorio, cédula de afiliación, o siquiera invitación a evento político alguno por parte del despacho o del abogado. Por cierto, tampoco cobro alguno al que se refiere la columna como “pase de charola”.

A título personal y más allá de que no comparto ideología política con los profesionistas contratados, recibo con beneplácito la noticia de que se amplíe el espectro de representatividad política de la sociedad. Por tanto, asegurar que la motivación del abogado es política, es un supuesto que nuevamente demuestra desconocer de lo que es posible o no en materia política, en materia de derecho y en materia electoral; más aún desconocer en absoluto al gremio al que perteneció la autora, a efecto de mayor claridad: todos sabemos que el personal de la aviación nunca ha tolerado ni se ha permitido ser instrumento político a pesar de los intentos en el pasado de algunos dirigentes sindicales. La militancia de cada uno de nosotros es un derecho ciudadano y el abogado fue contratado por nosotros para hacer precisamente lo que está haciendo: Buscar a través del ejercicio de la abogacía, el pago de nuestro derecho consagrado en un laudo que tiene fuerza de ley y que algunos diletantes pretenden desconocer.

Por último, reiteramos a fin de que quede claro a la autora de la columna, a SDPNoticias y a sus lectores: NO NOS OPONEMOS A LA VENTA, nos oponemos a someternos al acuerdo extrajudicial al que llegaron algunos trabajadores, la STPS y los sindicatos con el que pretenden violar nuestro laudo y los de otros trabajadores. Defenderemos nuestro derecho.

Iván Enríquez

Sobrecargo jubilado

Representante común en el juicio 88/2015