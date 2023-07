Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) ganó la etapa 5 del Tour de Francia después de ser parte de la escapada temprana del día y atacar para ir solo en la última subida y obtener la victoria en Laruns.

El ex ganador del Giro de Italia terminó 33 segundos por delante de un grupo perseguidor que incluía al campeón defensor Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), quien había atacado y derribado a sus rivales de la general en la subida final. Fue suficiente margen para que Hindley se pusiera el maillot amarillo, un impulso para las esperanzas generales del australiano.

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) terminó en el tercer grupo, 54 segundos por detrás de Vingegaard, y ya abrió una brecha significativa entre los dos favoritos después de solo cinco etapas.

Después de una larga pelea, una fuga de 36 hombres escapó en la sección plana de apertura del recorrido, incluido Hindley, quien demostraría ser el más fuerte después de un proceso de reducción sobre el Col du Soudet y el Col d’Ichère.

En la subida final, el Col de Marie Blanque, los ciclistas de la general finalmente se enfrentaron y Jumbo-Visma preparó a Vingegaard para atacar y distanciar a casi todos sus competidores. Después de todo el trabajo del UAE Team Emirates controlando la etapa, tuvieron poco que responder al danés, quien rápidamente superó a Pogačar por un minuto, y la brecha nunca volvió a reducirse.

“Estaba improvisando y disfrutando de la carrera, y logré encontrarme en ese grupo”, dijo Hindley al final. “Lo disfruté mucho hoy. Es realmente increíble. No tengo palabras, realmente no tengo palabras”.

“Los muchachos me gritaban por la radio para animarme. Realmente no podía escuchar mucho lo que estaba sucediendo, pero solo quería ganar el mayor tiempo posible y también ganar la etapa. Y me encontré con el maillot amarillo, así que eso también es genial”.

La etapa de mañana se adentrará en el corazón de los Pirineos. Jonas Vingegaard es claramente el escalador más fuerte de la carrera, pero si podrá o no quitarle el liderato a Hindley aún está por verse. Mientras tanto Pogačar estará esperando que este haya sido solo un mal día y no una tendencia de cómo van a ser las cosas en este Tour de Francia.