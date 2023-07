Michael Woods logró la mayor victoria de su carrera este domingo en el icónico Puy de Dôme. El canadiense se recuperó en la infame subida para alcanzar a Matteo Jorgenson, que parecía tener asegurada la victoria. “Tengo que pellizcarme”, dijo Woods en la entrevista posterior.

“No puedo creer que funcionó. Estoy orgulloso de mí mismo, orgulloso del equipo. Es muy especial”, dijo el corredor de Israel-Premier Tech, quien planeó su esfuerzo final a la perfección. No se permitió público en los últimos kilómetros del Puy de Dôme. “Hasta unos cuatro kilómetros de la meta apenas podía escuchar nada, luego de repente todo quedó en silencio. Tuve mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para sufrir. Simplemente miré hacia adelante y traté de recuperar el mayor tiempo posible sobre Jorgenson”.

Al igual que Woods, Matteo Jorgenson (Movistar) formó parte de la fuga inicial, pero se alejó solo a unos cincuenta kilómetros del final. Comenzó la última subida con una buena ventaja. Woods estaba mucho más lejos, porque también se había perdido el segundo grupo. “Ojalá pudiera decir que todo estaba planeado. Me hubiera encantado ir al frente con Matteo Jorgenson, pero desafortunadamente no es así como se jugaron las cartas. Sabía que probablemente era el más inteligente de ese grupo. No jugué muy bien mis cartas, pero tuve que tener paciencia... A cuatro kilómetros de la meta ni siquiera pensé en ganar, solo pensé que tenía que hacer una contrarreloj hasta la cima. Sea cual fuere el resultado, estaría orgulloso de mí mismo”.

Pogačar cosecha más segundos sobre sus rivales

Tadej Pogačar (UAE Team) no arrancará la segunda semana del Tour de Francia con 25 segundos de retraso, sino con solo 17. El esloveno logró arrebatarle ocho segundos al portador del amarillo, Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) en el empinado Puy de Dôme. “Puede que no sea una victoria, pero es una pequeña victoria”, dice Pogačar a las cámaras de televisión.

“Estoy súper feliz después de hoy”, continúa. “Estaba bastante relajado hasta la subida final e inmediatamente sentí que mis piernas estaban bien. Esperé hasta la última milla. Cuando lancé mi ataque, vi su sombra en el camino a mi paso. Siguió e intentó seguir mi aceleración. Como me sentía bien, seguí empujando hasta que hice un hueco. A partir de ese momento seguí adelante”.

A pesar de haber recortado la distancia contra su rival principal, Pogačar estaba decepcionado de no poder competir por la victoria de etapa y las bonificaciones en Puy de Dôme. “Los ciclistas quieren ganar todas las carreras. Es una pena que se le haya dado tanto espacio al grupo de cabeza, aunque en ese grupo había grandes corredores que también se merecen semejante victoria. Aprendimos del año pasado que no debemos perseguir la victoria de etapa en cada etapa”.

Jonas Vingegaard sigue comcentrado en defender el amarillo

Apesar de que su ventaja haya disminuído significativamente en las dos últimas etapas de alta montaña, el danés no está preocupado. “Estoy satisfecho de tener el amarillo después de la primera semana”, dijo Vingegaard a los medios.

“Hubiera sido mejor ganar tiempo sobre Pogačar que perder tiempo. Pero he dicho antes que sé que la semana inaugural me favorece por lo que está por venir”, explicó tras perder ocho segundos frente a su rival.

“Me sentí bastante bien hoy, solo que Tadej estuvo un poco mejor. No queríamos ir por la victoria de etapa, pero aun así fue una etapa difícil. Fue una gran experiencia en Puy de Dôme, pero ahora tengo muchas ganas de volver a los Alpes”.