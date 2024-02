Desde hace semanas la candidata del obradorismo anunció que su primer acto de campaña sería una concentración el 1 de marzo a las 4 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México, corazón político de la República y sede de movilizaciones políticas de carácter histórico de nuestra Nación.

Para el obradorismo es una práctica común llenar la principal plaza pública del país. Sin embargo, está ocasión será especial. Es la primera vez en 30 años que López Obrador no es el principal convocante, sino sus herederos. La convocatoria está en manos de las y los integrantes del movimiento que se han comprometido a dar continuidad a la Cuarta Transformación más allá del sexenio del presidente que termina en escasos 7 meses.

Por primera vez, será Claudia Sheinbaum y no López Obrador quien pronuncie el discurso principal. Será el inicio de una transición política en el mando del movimiento. Si bien el bastón de mando fue entregado ya hace algunos meses, por fin veremos en vivo y a todo color qué significa en términos reales.

Sin duda, será una demostración de madurez de las fuerzas que integran el obradorismo. Quedará acreditado que existe la organización suficiente para dar continuidad al proceso de cambios incluso con la retirada voluntaria del actual liderazgo del movimiento.

Con este acto Claudia Sheinbaum comenzará un largo peregrinar por todo el país anunciando que la buena nueva de que la revolución pacífica continúa, ahora con visión de mujer y con un sello distintivo. Se encontrará con millones de mexicanos para ratificar su compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al Pueblo.

Concluyendo la elección presidencial y dando por adelantado el triunfo de la dra. Sheinbaum quisiera imaginar que la presidenta electa arrancaría una gira nuevamente, pero esta vez de la mano del presidente saliente López Obrador. Una especie de gira de agradecimiento al pueblo y al mismo tiempo una cálida despedía de nuestro líder y compañero Andrés Manuel López Obrador.

Veremos pues si este sueño se materializa, mientras tanto invito a los lectores a acudir a esta movilización histórica que marca el inicio del ascenso de la primer mujer a la Presidencia de la República.

El autor es Consejero Estatal de Morena por la alcaldía Benito Juárez.