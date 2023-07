Algo pasa en el ambiente dentro de las redes sociales. La verdad es que no soy una persona que salga mucho de su casa. Leo con sorpresa como también algo pasa en el ambiente fuera de las redes. Personas peleándose unas con otras en plena calle, en avenidas a plena luz del día, padres encolerizados entrando a la fuerza al kínder de su hijo para golpear a su maestra ante las carcajadas del pequeño.

Son tiempos de odio.

Estamos viviendo el éxito de un programa de personajes de la farándula o del medio deportivo que se encierran para vencer el aislamiento y cumplir retos con tal de ganar 4 millones de pesos llamado La Casa de los Famosos.

Hay gente que ya tiene a sus favoritos, eso pasa siempre en esta clase de programas de concursos, se tiene a un favorito, pero jamás había visto que también se odiara a algún integrante de esos concursos.

Podrán no caer bien y no generar empatía algunos concursantes pero de ahí a odiarlo es algo muy distinto.

Pero por redes sociales se va haciendo viral este odio contra uno y otro participante, de manera que se viraliza el sentimiento y se organizan grupos de gente para irle a gritar al que odian que lo odian y entre ellos comentan que una vez que ese al que tanto odian salga de La Casa de los Famosos, le harán la vida imposible.

Hace unos días salió una de las concursantes Bárbara Torres ante las lágrimas de su hijo pidiendo que por favor pararan el odio y el bullying contra su madre.

Aun cuando la actriz ante nuestros ojos hubiera cometido algunas agresiones verbales contra otros participantes no es motivo para que el público o la gente decida odiar a este personaje y una vez fuera hacerle la vida imposible.

Pero sí… leo con preocupación que incluso influencers famosos en Twitter hacen un llamado al odio y a la rivalidad.

Se rumora que la producción les paga para generar conversación del tema y es totalmente creíble, tanto apasionamiento no es normal, pero tampoco es sano.

Por otro lado, acabo de ver un video en donde se ve a Claudia Sheinbaum en una entrevista... Francamente se le ve desgastada, drenada, harta. Físicamente se le nota cansada.

Hay algo que me dice que dentro de ella muy en el fondo, no quería ser presidenta, tal vez ella misma tiene una lucha interna por luchar por ello o ya tirar la toalla. Es mi mera apreciación, ojo.

Se necesita mucha pelea mental para contender por la presidencia.

La llegada de Xóchitl Gálvez al escenario ha sido arrollador .

Pero la gente se ha alegrado viendo a Claudia Sheinbaum así. En la política siempre ha existido la sátira. Nos burlamos de los ademanes y gestos de los políticos ancestralmente, pero de ahí a burlarnos de un político por su condición física y además de eso alegrarnos por ello, me parece que es ya estar llegando demasiado lejos.

El odio se está diseminando por doquier y esto no es bueno para nadie ni para los políticos contendientes a la elección presidencial ni para los ciudadanos ni para niños ni para jóvenes ni para personas mayores, incluso los casos de maltrato animal han aumentado considerablemente.

Hago un llamado a no contagiarnos de todo este odio.

El presidente, nuestro presidente, aquel líder que debería de convocar a la unidad y a la reconciliación, no lo hace pero la mala noticia es que ya no lo hará.

¿Entonces qué tenemos que hacer nosotros, los ciudadanos de a pie?: Fomentar la cultura de la paz.

Es difícil, pero tenemos que empezar a construirla dentro de nosotros mismos, en nuestros entornos familiares por ejemplo he insisto, no es fácil.

Hay cosas que estoy segura que a raíz de la pandemia nos desquician más y nos han vuelto más intolerantes pero trabajar en nuestras emociones es necesario, porque mientras el presidente sigue burlándose de una mujer que se ha superado, poniendo apodos y llamándoles adversarios, nosotros trabajamos para darle la mano al de junto, incluso darnos la mano a nosotros mismos.

Y por favor no le crean a esos llamados influencers que diseminan el odio contra otros participantes de La Casa de los Famosos porque seguramente son pagados.

Tampoco le hagan caso a aquellos que se burlen del aspecto físico de Claudia Sheinbaum, de su dentadura o de su postura corporal. Enfóquense en quien sepa de política y hable de ella desde el conocimiento y la inteligencia emocional, no desde la entraña y la visceralidad. No desde la vulgaridad y la patanería. A esos no hay que darles réplica.

Porque también posiblemente todos aquellos que lean en redes que escupen odio sin parar en lugar de argumentaciones inteligentes, quizá también sean personas a las que le pagan por ello. En Twitter y en esta era de redes sociales todo es posible

Sigamos siendo vigilantes de que los políticos y candidatos hagan bien las cosas pero con respeto y quizá podamos bromear cuando cometen pifias y resbalones, a todos nos pasa…

Sigamos tomando como lo que es como un juego La Casa de Los Famosos y no como una hoguera de la inquisición para destruirse la vida a los participantes cuando ya estén afuera.

Seamos menos basura y mejores personas.

Yo tengo mi cuenta en TikTok (por cierto estoy como @panaclo), en donde hice una observación con respecto a la fallida transmisión de Vix que te promete el 24/7 y me ha caído todo tipo de insultos y porras y seguidores y demás. Lamás pensé que tuvieran esos alcances las redes en estos temas porque la gente se está apasionando de manera indebida y está llevando sus emociones al limite, algo que jamás había visto.

Yo también y lo acepto, he caído en la trampa de la burla y el menoscabo. Pero esa no soy yo y cuando lo reconozco tengo la posibilidad de tratar de ser mejor y de pedir en un día como hoy y por la gracia de tener la bendición de poder escribir en este espacio que generemos paz.

De lo contrario este país no va a soportar mucho tiempo más.

Es cuanto.