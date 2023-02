Recientemente acudí al cine a ver la película The Whale, con la magistral actuación de Brendan Fraser. De manera cruda y real nos muestra el porqué las personas son atrapadas por distintas adicciones: El alcohol, la pornografía, la compulsión a la comida, la adicción al trabajo, a las drogas… detrás de todas estas adicciones reflejadas en cada personaje de esta trama se encuentra la soledad, la obscuridad, la culpa, la indiferencia, la baja autoestima y un enorme vacío.

Recién acabo de ver un comentario en video de una chica influencer llamada @lafatshionista, quien se asume como gorda y experta en gordura, comentar y criticar esta película, tachándola de gordofóbica.

Creo que el que está chica se sepa o se asuma como gorda porque así es como ella se percibe, no le da derecho a estigmatizar esta película declarándola como gordofóbica.

¡Para nada lo es! Al contrario, deja en claro que las personas que sufren obesidad, también a la par sufren de problemas emocionales severos, y abre la posibilidad de poder salvarte la vida si descubres que tu refugio para el dolor y la soledad era a través de la comida. Y al darte cuenta de ello, en algún momento puedes parar. Aunque el protagonista decide nunca parar. Más allá de un sentimiento de placer, los atracones que él tiene le generan unas intensas ganas de morir. El solo espera el momento en colapsar porque lo que realmente quiere es eso, morirse.

Me parece que la película lejos de ser gordofóbica internaliza en los sentimientos de aquellas personas con sobrepeso y su difícil forma de enfrentar al mundo y a sus espacios.

Es vista desde una mirada generosa y compasiva el comportamiento de alguien que padece obesidad y los obstáculos a los que se enfrentan.

Porque definitivamente no creo que existan “gorditos felices” como tampoco creo que existan “flaquitas felices” todos estos extremos generan burlas en los demás y vidas llenas de señalamientos.

Diré y les contaré que en mi adolescencia era demasiado flaca, tan flaca que me decían en la escuela “pastabella” (una marca de espaguetis que no sé si ahora exista), dentro de mi sabía que algo no estaba bien. No me gustaban esas burlas hacia mi cuerpo. Después entendí que tenía in desorden alimenticio importante que jamás había detectado ni mi familia ni yo.

El punto es que, la película The Whale nos quiere mostrar sin que ninguno de los personajes lo diga, los gritos internos que viven diariamente por sus adicciones. Y siempre que alguno toca temas de su vida que duelen entonces se refugian en la comida, en el alcohol, en la droga.

Pero sí, también The Whale nos abre un espacio a la toma de conciencia de que todas las adicciones llevadas al extremo generan la muerte.

Cada persona que tiene algún tipo de adicción está muy deprimida. Y esas adicciones son pequeños y graves intentos por acabar con su vida. A veces resultan. A veces no.

El tema de la autoestima en esta película es hermosamente dirigido y expuesto, pues todos los personajes tras sus adicciones tienen algo bueno que ofrecerle al mundo. Y aunque tarde, Charly el protagonista le hace saber a su hija adolescente cuán increíble es.

Quizá no se lo dijo nunca porque creía que contaba con vida de sobra y tiempo.

Así que ese es otro mensaje: Decirle a los que amas hoy mismo lo increíbles que son.

Y cuando el padre (Fraser) se enfrenta con su hija y la mira con amor y aceptación haciéndola sentir increíble, por fin ambos son liberados al parecer por el monstruo de las adicciones que los azora sin piedad.

No. No es una película gordofóbica.

Es una película que nos toca el alma a todos, porque todos hemos pasado por momentos obscuros donde para fugarnos de nuestros dolores, compensamos con otras cosas externas que aparentemente nos dan satisfacción para ilusoriamente creer que lo que duele queda enterrado y no podrá doler más .

La adicción a la comida es algo que comúnmente no es tan señalada en la sociedad. Al contrario, el que siempre tiene apetito y come todo el tiempo y en grandes cantidades es visto como una persona alegre y vivaracha.

El gordito es incluso aquel que “se le ve muy sano” para algunas personas.

Comer sin control es tener una sensación de enorme y constante vacío. Beber, fumar, trabajar, todas estas adicciones son solo la resulta de soledades infinitas.

Eso no es gordofobia y eso lo explica la película claramente.

Claro qué hay distintas lecturas de esta película que te dejan cuestionado muchas cosas: Por ejemplo, el repartidor de pizza que diariamente toca a la puerta del protagonista para dejarle una pizza sin que nunca quiera recibírsela.

Él intenta ayudar a aquel extraño hombre que a diario le entrega pizzas y cuando lo ve, se impresiona y se va: Unos pensarían que le causó repulsión su gordura y por eso huye y otras personas llegarían a la conclusión que el joven se llena de culpa al saber que diariamente le entregaba pizzas a alguien que estaba a punto de explotar.

No... No es una película gordofóbica.

Es una película para entendernos. Porque todos tenemos algo de todos los personajes.

La extrema delgadez de la ex esposa del protagonista es una cosa que no se visibiliza como tampoco pasa eso en la sociedad. Ser demasiado delgada es estar bien y también es estar sana para la mirada de algunos .

Cuando la realidad es que estar demasiado delgado es sinónimo de depresión y de enfermedad.

Pero es aplaudido por la gente.

Que hoy en día las mujeres que se asumen como obesas ocupen portadas de revistas me encanta. Me gustaría yo, que no tengo un seno también ser portada de revista. Me gustaría que dejáramos de hablar de los cuerpos de otros alguna vez.

Los cuerpos son pesados de llevar y duelen. Duelen las articulaciones, duelen las piernas, y a mi me duele el coxis.

Son nuestro estuche que para bien y para mal lo mantenemos andando a veces sin saber cuánto daño le hacemos, a veces creyendo que alimentándonos sanamente también lograremos encontrar el equilibrio, cuando soy de la idea de que todo empieza y termina por la mente. Podrás comer lo más sano y fitness del mundo pero si en tu alma hay maldad y caos, de nada sirve.

No. The Whale no es una película gordofóbica.

Es una gran película y el Oscar se lo habrá de llevar Brendan Fraser.

Es cuanto.