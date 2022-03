Tenemos la Selección que merecemos

Ajedrez humano

Al igual que la mayoría de ustedes me pregunto lo mismo, jugando así, ¿para qué vamos al Mundial? Y mi respuesta es, a hacer dinero, a que el producto más rentable del futbol mexicano, que es la selección, haga lo suyo, llenar las arcas.

Porque seamos honestos, una vez que México logre el sufrido pase a la Copa del Mundo, las formas pasaran a un segundo plano y no es que diga que está bien, pero en la estructura de nuestro balompié, la misma que privilegia el negocio sobre lo deportivo, es lo que realmente les importa.

Veamos el ejemplo de Italia, el fracaso más importante de este ciclo mundialista, hace unos meses, la “nazionale” ganaba la Eurocopa, hoy, está fuera de Catar al perder en repechaje contra la humilde Macedonia del Norte, un desastre, deportivo y económico, para un país que su principal entretenimiento y actividad física, es el futbol y que no irá, con este, a dos mundiales consecutivos. La RAI, empresa que compró los derechos del Mundial para transmitirlos en Italia, acaba de perder, de entrada, el 25% de las ganancias presupuestadas, solo por la eliminación italiana, en su estrategia, está la de ofrecer a otras cadenas más pequeñas de televisión y de radio el producto para así amortizar el golpe económico que será mayor debido a que muchos patrocinadores no van a invertir lo que tenían pactado gastar en un Mundial donde no juega tu país.

En México, la mayor crisis fue en 2014, jugando un repechaje mundialista con Nueva Zelanda improvisando un representativo nacional entre jugadores de los equipos que mejor nivel mostraban, León y América; pero se sigue jugando con fuego, parecería que de ese crudo pasaje poco o nada se aprendió; o dígame ¿ya se acabaron los partidos moleros para sacar lana jugando en Estados Unidos? ¿se trabajan en fuerzas básicas para el relevo generacional de Raúl Jiménez, Andrés Guardado o Hirving Lozano? ¿se disminuyó el número de extranjeros que tapan la salida de jugadores mexicanos? ¿hay un proceso claro y a largo plazo en selecciones nacionales para crear una identidad conjunta que hagan pensar que se puede trascender en un mundial?

El negocio no está peleado con lo deportivo, organizados, pueden comulgar perfectamente, algunos juegos moleros, otros de nivel, giras a Sudamérica o Europa, ¡claro que se puede! Aspirar a tener por lo menos al mismo técnico para dos ciclos mundialistas, para que pueda trabajar con las fuerzas básicas, controlar la promotoria en la liga que tanto jugador extranjero de medio pelo trae y que tapan al jugador mexicano que no puede mostrarse, en fin, temas que se llevan analizando y debatiendo desde hace décadas y que no cambian, así ¿cómo aspiramos a tener una selección competitiva?

Por último y no menos importante, debemos de cambiar “el calificar como sea” por la obligación de hacerlo de una manera competitiva, digna, acorde a las capacidades que tiene la liga y el futbol mexicano, en la CONCACAF, en la humilde CONCACAF, no puedes “calificar como sea”, ya no, si bien es cierto que la realidad actual de la selección no es para competir ante Inglaterra o España, tampoco está para ir a pasar vergüenzas ante una Selección “B” desahuciada de Honduras y en un estadio vacío, dejemos de responsabilizar a Gerardo Martino por todas nuestras culpas como futbol mexicano, le demos su rebanada del pastel, pero el resto, el resto hay que comérnoslo, todos, porque con “Tata” o sin “Tata”, la estructura de nuestro futbol está mal, le exijamos más a los jugadores, a los directivos, a los federativos o sino, en una zona geográfica tan amable para ir a un mundial, nos puede pasar los de Italia y entonces a ver si con eso, si aprendemos.

Luis Enrique Alfonzo en Twitter: @LEAdeportes