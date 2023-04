El presidente de México poco a poco se ha ido debilitando. Antes era un maestro para capotear respuestas a preguntas incómodas, o desviar las preguntas o cuestionamientos que no le gustaban y que le caían y caen a bote pronto, tanto en la mañanera como en las propias calles del país cuando la gente se lo encuentra. El presidente AMLO se ha vuelto iracundo e intolerante y le gana el impuso y la entraña, el coraje, pues, al contestar cuando se siente agredido.

Porque es que el presidente se confunde: él cree que es agredido cuando se le cuestiona y son dos cosas completamente diferentes. Es decir, lo toma como una cosa muy personal, como una afrenta contra él y contra su persona.

El presidente creyó que visitando Ciudad Juárez, lugar donde sucedió una de las peores tragedias contra los migrantes, mitigaría el dolor y la rabia. Y el reclamo genuino de tantos. Y a pesar de que aseguró que “le partía el alma” esta situación, pues simplemente ignoró los reclamos de muchos que estaban ahí rodeando su vehículo para enfrentarlo y reclamarle por la omisión de cuidados para con los migrantes.

Antes de continuar diré que su diálogo con la gente inconforme tuvo algo de positivo y mucho de negativo. Lo positivo, el diálogo mismo, impensable en anteriores presidentes que se trasladaban en cines blindados y no abrían la ventana ni por error; de hecho, la gente difícilmente se les acercaba porque el ya desaparecido Estado Mayor Presidencial ponía vallas por todas partes. Lo negativo, que AMLO arriesgue su seguridad en cada gira —no debería exponerse de esa manera a que un espontáneo llegue con malas ideas—, y el enojo con el que respondió a las personas que lo cuestionaban: si a pesar de los riesgos decide platicar con cualquiera que se acerque, pues que lo haga con educación.

Un presidente colérico, que se sostenía de la agarradera del auto aferrándose a ella como si se sintiera protegido haciéndolo, como si por sostenerse de ese modo nadie haría que se bajara de la camioneta. Claramente se sentía intimidado y amenazado. Colérico y con lenguaje machista, como veremos.

Terminado el evento que realizó con quién sabe quién, pero menos con los migrantes, las personas rodearon la camioneta y empezaron a gritar “¡justicia, justicia!”. La camioneta entonces detuvo su andar pues un hombre se apostó frente a ella. Y de pronto una mujer se acercó aún más a la ventanilla del presidente y le dijo que por favor no hiciera lo mismo que hace Estados Unidos, a lo que el presidente le reviro con un “No, no no somos iguales mi amor , no te confundas, no provoques”. Eso de mi amor es machismo porque AMLO no conocía a la señora ni tiene trato de confianza con ella.

Entonces la mujer continuó cuestionándolo acerca de que él también había levantado la voz cuando cometían injusticias en su contra

—¿Usted no era provocador cuando defendía la justicia?—, le cuestionó la mujer ante lo que el presidente fallidamente le respondió : “Que me hace que te mandó Maru, mi amor , ¿te mandó Maru?”, insistió. Maru es Maru Campos, gobernadora de Chihuahua que en un Estado de derecho como el nuestro con instituciones que se coordinan debió haber estado al lado del presidente López Obrador.

Aquello quedó grabado para los anales de la historia política de este país. No me parece para nada correcto que el presidente se haya dirigido a aquella mujer con un “mi amor”. Yo no lo veo como un piropo ni una forma cariñosa de contestarle. Fue más bien agresivo, sexista y machista. Un hombre que no conoce a otra mujer diciéndole no una, sino dos veces “mi amor” me parece una falta absoluta de respeto.

Pero no solamente la agredió a ella, sino a la gobernadora Maru Campos quién también recibió la agresión del presidente al cuestionar a la manifestante con un “te mandó Maru, mi amor”. El presidente se siente que todo mundo lo agrede, lo ataca y lo persigue todo el tiempo. No quisiera decirlo, pero da la impresión de tener pensamientos paranoides.

Creo que la demanda de la mujer era válida. No tendría por qué haber sido mandada por Maru ni por nadie. El presidente estaba en el ojo del huracán y se arriesgaba a que justamente se le cuestionara ahí mismo sobre el tema de los migrantes.

El presidente no quiso atenderles ni mirarles, no agendó reunión con los migrantes. Ese presidente que dice que tanto les ama y les idolatra. Para AMLO no fue en esta ocasión necesario juntarse con ellos. Él viajó hasta Ciudad Juárez por su dosis de porras y aplausos acarreados, como para que se viera que no importa lo que pase él siempre tendrá a gente de su lado.

Aunque las imágenes de el mitin que organizó ayer son claras: caras largas y enfadadas, todos vestidos de la misma manera para aventarle un par de porras y aplausos al presidente en una ciudad que vio morir a 38 migrantes por haber estado encerrados en unas celdas durante un incendio. Un verdadero horror por donde se le mire.

Este famoso “te mandó Maru” se hará histórico y nos recodará que el presidente siempre creerá que ante cuestionamientos y señalamientos respetuosos y dignos está detrás alguien más maquinando hacerle daño. Porque ese es el pensamiento del presidente. Y ojo ,no estoy haciendo ningún análisis psicológico ni mucho menos diagnóstico pero actúa como si tuviera ideas paranoides.

Su vida en verdad debe de tener un alto grado de angustia y estrés, no solo el de la presidencia, el puesto más complicado de México. Pero él se lo ha buscado. Ha llegado a tales límites que ya no distingue de un reclamo ciudadano genuino a un golpeteo político.

Para él todo es igual. Todo es contra él. Nadie más sufre tanto como AMLO. Nadie más es fan atacado como López Obrador. Y con esos pensamientos el presidente no se fortalece, se debilita y se invalida. Nadie le dice cosas, él se las dice a él mismo.

Ojalá pueda pedirle disculpas a la gobernadora Maru Campos al señalarla por algo de lo que no tiene pruebas. Ojalá Maru Campos también tenga el temple para contestarle. Ojalá más ciudadanos se atrevan a cuestionar al presidente sin miedo mientras sea de manera respetuosa, porque necesitamos respuestas, necesitamos que el presidente despierte de su letargo y se ponga en acción.

Desde una camioneta aferrado a la agarradera, culpando a otros, no se gobierna. Cada vez le queda menos a este presidente para gobernar, ¿le alcanzará el tiempo para demostrarnos que ha aprendido de sus errores, que quiere mejorar? O mejor esperamos que venga lo peor. Temo que lo segundo.Es cuánto.