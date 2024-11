IRREVERENTE

La oferta cultural que ofrecen las bárbaras e ingobernadas comarcas del norte donde -por lo pronto- vivo, ha crecido inusitada y enormemente.

En el ejercicio del periodismo, de pronto es saludable tomarse transfusiones de oxígeno limpio, y la cultura y las artes siempre ofrecen esa alternativa para ver de reojo -no de frente- al tóxico mundo de la política.

Con esto en mente, el dramaturgo Hernán Galindo no se imagina lo que provocó el audio que me envió ayer, a raíz de mis reseñas de una de sus últimas producciones teatrales: “Marinero”.

Entonces, lo que me trae ante ustedes -queridos lectores- es platicarles de Luis, Guerrero del teatro.

De hecho, el título de hoy se basa en una de sus obras: “El cielo de los alacranes”, seleccionada para inaugurar la Semana de la Dramaturgia Nuevo León 2019.

Sin el permiso de Luis, aplico en seguida los títulos de algunas de sus obras, a la realidad actual por la que México atraviesa en sus aviesas relaciones gubernamentales con el presidente norteamericano que viene, Donald Trump. ¿Arre? ¡Arre?

Fíjense en los títulos de sus obras:

Si los alacranes pican con la cola, sabemos que en la política mexicana hay muchos que hacen lo mismo, y sin ánimo de ponerme en mood sexoso les diré que pican con todo lo que encuentran. ¿Verdad?

Otra obra de Luis, “Números Imaginarios”, fue leída en la Semana de la Dramaturgia de 2014 y posteriormente montada con el apoyo de CONARTE.

Sin meterme al guion de esta pieza les diré que su título ajusta a la tendencia del pasado sexenio, de recetarle al respetable público eso, “números imaginarios”, que pretenden pintar una realidad propia de “Cuentos Antinavideños”, que -por cierto- es el nombre de la convocatoria de la Semana de la Dramaturgia, donde Luis participó en los años 2012, 2013 y 2014.

Luis ganó en el año 2020 el “Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido”, por su obra “Las ruinas de la memoria”.

Caray, ese título se podría referir a tanto jubilado amaestrado, que con el pretexto de estar retirados y de tiempo sobrados, inundan de facciosos textos las redes sociales y los chats donde esparcen el alcanfor y la naftalina de sus deshilachadas tendencias políticas. Amén por ellos.

Siendo egresado de la licenciatura en mercadotecnia internacional por la UDEM, fue seleccionado para el Programa Internacional de Dramaturgia Royal Court Theatre + Anglo Arts en la UNAM, en el año 2022.

El texto que resultó de su participación en esa experiencia, “Ruleta Rusa”, ganó el Premio “2023 plays-in-translation” de Scoundrel & Scamp Theatre.

Ese es el jueguito mortal que se trae el gobierno de México desde hace seis años y al otro lado de la mesa tiene sentado a nuestro principal socio comercial.

En 2010, Luis participó en el Seminario Intensivo de Dramaturgos, organizado por “Panorama Sur” y Alejandro Tantanian, en Buenos Aires, Argentina.

Y cinco años después voló hasta el otro extremo del continente, donde se graduó con honores en el programa de Film Production de la Vancouver Film School.

Una de sus obras en desarrollo se llama “Dios del Drama”.

¡Qué bárbaro! Qué título más ad-hoc para referirnos al Jubilado de Palenque, que durante seis años se tiró al piso para dramatizar su pobreza material -ajá- y moral, lo cual le valió un poder que ahora hereda a su diletante sucesora.

Luis tiene una obra de título portentoso; lean, pero antes agarren aire: “Solo un vampiro puede amarte para siempre; al menos hasta que salga el sol”.

Si ligamos ese nombre con otras dos de sus piezas -“Cursi” y “La Oscuridad”- tenemos el escenario perfecto para que me refiera -otra vez, sin el permiso de Luis- a la decadente sociedad que sampetrinea sus afanes escaladores. y no precisamente de montaña, sino de pretensión, rumba, fiesta, moda, noche y calle.

Para el Tec de Monterrey ha dirigido escénicamente “Ella mata monstruos”. ¿Quién? ¿La doctora?

También “La vuelta al mundo en 80 días”, que por cierto, me hizo recordar uno de mis libros preferidos: “La vuelta al día en ochenta mundos”, de mi llorado cronopio, Julio Cortázar. Conservo solo en TOMO I. El II se me perdió en uno de los cambios que he tenido en mi vida. Chin...

Colofón:

Les platique todo esto porque hoy (19:00Hrs.) y mañana (16:00 y 19:00Hrs.), Luis Guerrero dirige la obra “Eurídice”, de Sarah Ruhl, en el Auditorio Luis Elizondo del ITESM.

Todos los miércoles (20:30Hrs.) hasta el 4 de diciembre en CASA MUSA de Monterrey, su obra “Ana Frank”.

Y los miércoles (20:00Hrs.) hasta el 18 de diciembre, su dramaturgia “Yo tan Bergman. Tú tan Fellini”, en Sala B de La Teatrería, en CDMX.

