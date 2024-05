Haciendo honor a su condición de favorito, Tadej Pogacar realizó una actuación estelar en la primera contrarreloj del Giro de Italia. El esloveno realizó una notable subida final que le permitió realizar una remontada sin precedentes y desplomar la ventaja con la que gozaba el italiano Filippo Ganna.

Con este triunfo, Pogacar refuerza su posición de liderazgo, infundiendo aún más confianza para la etapa de mañana con la maglia rosa. “Al principio tuve que acostumbrarme a la bici de contrarreloj”, confiesa Pogacar en una breve entrevista posterior a la carrera.

“Me sentí bien; desde el Campeonato del Mundo del año pasado, hoy fue mi primera carrera contrarreloj”, dijo el esloveno después de su victoria. “Pasé mucho tiempo preparándome para esto y tuvo sus altibajos. Hoy me sentí muy bien y por eso estoy muy feliz. Empecé un poco más lento y tuve que adaptarme. Mantuve mi ritmo hasta el final. Subí y luego empujé con fuerza cuesta arriba”.

Pedalear a fondo permitió al hombre de rosa ganar un minuto considerable sobre Filippo Ganna, que había tenido el control durante todo el día. Sin embargo, Pogacar no estaba del todo seguro de las diferencias. “Solo escuché las diferencias de tiempo dos veces y no estaba seguro de lo que se decía en la radio. Sabía que la subida me favorecía mejor que a Pippo. Esa fue mi ventaja, sobre todo porque es muy empinada. La próxima contrarreloj será más dura “, dijo el esloveno.

Pogacar también mira hacia mañana. A principios de este año, Alexey Lutsenko le quitó el KoM a Pogacar en la última subida. ¿Lo reclamará? “Ese día fueron rápidos con buen viento. Durante la Tirreno fue la etapa reina. Estamos compitiendo durante tres semanas y para nosotros es una etapa de escalada normal. Seguiremos intentando correr rápido, pero no imprudentemente”.

Estas son las diferencias entre los favoritos tras la séptima etapa:

🇸🇮 Tadej Pogacar (Emiratos Árabes Unidos) con 24h12m36s

🇨🇴 Daniel Felipe Martínez (BORA-hansgrohe) a 2m36s

🇬🇧 Geraint Thomas (INEOS Granaderos) a 2m46s

🇦🇺 Ben O’Connor (Decathlon AG2R) a 3m33s

🇦🇺 Luke Plapp (Jayco-AlUla) a 3m42s

🇰🇿 Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) a 3m49s

🇷🇸 Cian Uijtdebroeks (Visma | Lease a Bike) a 3m50s

🇮🇹 Antonio Tiberi (Bahréin Victorioso) a 4m11s

🇮🇹 Filippo Zana (Jayco AlUla) a 4m41s

🇮🇹 Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan) a 4m44s