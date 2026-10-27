El escándalo protagonizado por Guadalupe Taddei en el INE ha provocado una conmoción nacional. Por primera vez en la historia de la autoridad electoral, un presidente en funciones de su Consejo General ha sido exhibido por operaciones irregulares relacionadas con la concesión de contratos y el nombramiento amañado de sus colaboradores, amén de las múltiples evidencias de cooptación por parte del obradorismo durante las campañas de 2024 como la decisión de avalar la sobrerrepresentación.

Pero sería un error señalar que Taddei actuó al margen de la ley. Por el contrario, se le permitió. Debe recordarse que en 2024 la mayoría morenista en el Congreso aprobó una serie de reformas a las leyes secundarias en materia electoral que hicieron posible que el presidente del Consejo General contase con las competencias para nombrar en solitario a asesores, directores ejecutivos y para colocar en la estructura de la institución a los sujetos que mejor conviniesen a sus intereses y a los del grupo político que la llevó a la presidencia, sin la previa exigencia de que tuviesen que ser aprobadas por el Consejo General.

Expertos en derecho electoral mexicano han apuntado hacia un rompimiento de la colegialidad del INE, lo que ha conducido, ante la presencia de funcionarios nombrados unilateralmente por la presidenta, a numerosos actos de corrupción protagonizados por ella misma y sus cercanos.

Es decir, el partido oficial, seguramente motivado por someter al último organismo que se había resistido a desaparecer, decidió cambiar el marco legal para darle carta blanca a la presidenta. No sólo actuó en favor de los intereses del obradorismo, sino que en el camino abusó de su poder, lo que se ha traducido en un escándalo que amenaza con destruir la credibilidad de la gran institución mexicana que fue uno de los baluartes de la democracia electoral mexicana.

No resulta descabellado asegurar que Morena operó voluntariamente, a través de Taddei, con el perverso propósito de apoderarse del INE y de controlar los cargos de supervisión, fiscalización y mandos de dirección desde el centro hasta los órganos locales.

El INE y la democracia electoral mexicana viven su peor momento. De la mano del oficialismo, la institución que hizo posible la alternancia y el ascenso de los que hoy gobiernan no sólo fue tocada, como rezaba aquel eslógan de la oposición, sino manoseada, trastocada y brutalmente corrompida.