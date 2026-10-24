Conviene parafrasear aquello que, en la TV de los años cincuenta, anunciaba la aparición del más poderoso de los superhéroes: ¡Miren! ¡Allá arriba, en el cielo! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Superman! (Look! Up in the sky! It’s a bird! It’s a plane! It’s Superman!).

Enseguida la frase actualizada, con algunas interrogaciones:

¡Miren, en el INE se desborda la mierda! ¡¿Es una sombra de corrupción?! ¡¿Es una densa penumbra?! ¡¿Son las tinieblas de la podredumbre?! ¡No! ¡Es todavía peor! ¡Es Guadalupe Taddei!

La pregunta no es si hay pruebas de la corrupción de Guadalupe Taddei, sino cuántas más se necesitan no solo para quitarle la presidencia del Instituto Nacional Electoral, sino para destituirla y hacer que responda por su mala conducta ante fiscalías y tribunales.

Enseguida, nueve escándalos y un eufemismo —lo más políticamente correcto que pudo expresar la presidenta de México para condenar el pésimo comportamiento de quien encabeza al INE—. En orden del más reciente —anoche mismo— al más lejano, abril de 2023. Hay hechos documentados y señalamientos e investigaciones con evidencia suficiente, pero todavía sin conclusiones definitivas.

1. Su hijo en París con un proveedor del INE, en una suite del hotel Le Meurice, cuyo precio es de unos 200 mil pesos la noche. Carlos Loret difundió un video de Jorge Francisco Piñeda Taddei brindando a todo lujo con José Alfredo Hernández Casillas, dueño de compañías que han recibido contratos millonarios del instituto.

2. Fiestas de Taddei, sus familiares y principales colaboradores con contratistas del Instituto Nacional Electoral.

3. Chofer de Taddei que dobleteaba como apoderado de una empresa proveedora.

4. Contratos millonarios cuestionados de Corporativo Zeg y Cajas Graf, compañías vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, cercanos a Taddei. Tales empresas han sido investigadas por presuntas prácticas de simulación de competencia y operaciones financieras irregulares.

5. Un exdirector administrativo del INE, Jesús Octavio García González, quien había sido representante legal de empresas proveedoras: Corporativo Zeg y Cajas Graf.

6. Investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y de la Auditoría Superior de la Federación. La UIF investiga a empresas proveedoras por posibles irregularidades financieras y simulación de competencia. La ASF anunció una investigación de oficio sobre contrataciones del INE y organismos electorales locales, ante indicios de irregularidades, posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.

7. La llamada Ley Taddei. Reforma de 2024 que concedió a la presidencia del INE facultades para designar directamente a altos funcionarios sin aprobación previa del Consejo General.

8. Nombramientos cuestionados por falta de paridad. Las consejeras Carla Humphrey y Rita Bell López denunciaron designaciones de personal que no respetaban el principio de paridad de género.

9. Relaciones políticas en Sonora. En 2022, cuando presidía el Instituto Sonorense de Transparencia, Guadalupe Taddei firmó un contrato de arrendamiento con inmobiliaria ligada al cuñado del gobernador Alfonso Durazo. Uno de los hijos de Taddei ha ocupado cargos en el gobierno sonorense.

Finalmente, la exigencia presidencial del viernes 23 de octubre . Claudia Sheinbaum sostuvo que no debe existir ninguna sombra de corrupción en el INE. Pidió que se realicen las auditorías necesarias y que se transparente absolutamente todo. No exigió la renuncia de Taddei, pero…

Creo que la presidenta utilizó la expresión “ninguna sombra de corrupción” para no decir lo que ya resulta inevitable concluir: la conducta de Guadalupe Taddei en el INE ha sido tan mala que ha envuelto a la autoridad electoral en las tinieblas de la podredumbre.

Eso no debe tolerarse. No lo merece la esperanza, representada por la 4T, de al fin higienizar nuestra vida pública. No lo merece Claudia Sheinbaum, la gobernante más honesta de nuestro país en muchas décadas. Y, sobre todo, no lo merece México.

¡Imposible ir a las elecciones de 2027 con Taddei en el INE! ¡Mucho menos debe participar en el proceso electoral de 2030!