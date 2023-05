El Giro d’Italia cerrará su segunda de tres semanas de carreras mañana. La 15ª etapa verá a los ciclistas enfrentarse a un mini Il Lombardia solo un día antes del segundo día de descanso. Con cerca de 4.000 m de escalada, cuatro subidas serias e innumerables lugares donde el líder de la carrera podría sufrir una emboscada, esta etapa está destinada a ser una de las más importantes hasta ahora en la batalla en curso por la clasificación general. Y al parecer uno de los grandes favoritos está en problemas.

Primoz Roglic aún no se ha recuperado del todo tras su caída de hace unos días. “Todavía no me siento al 100% sobre la bicicleta”, confirmó el esloveno antes de la etapa 14. “Tal vez no se vio muy duro en la televisión, pero Primoz realmente cayó con fuerza sobre su cadera. No tiene mucho dolor, pero todavía hay molestias”, dijo su compañero y hombre de confianza Koen Bouwman.

Sin embargo, Roglic mantiene la calma. “Lo estamos mirando día a día. Primero miramos hoy, y luego veremos más allá”, dijo el esloveno a Eurosport. Roglic también sigue muy cerca del maillot rosa, el corredor del Jumbo-Visma está a sólo dos segundos del líder Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) de cara a la semana más decisiva de la carrera.

“Vamos a tomarlo con calma y después veremos si podemos pasar a la ofensiva. El hecho de que Roglic no sea el líder le da principalmente más tranquilidad. Llegamos más rápido al hotel y puede recibir un masaje antes y descansar. Esto ciertamente no es una desventaja, pero también nos gustaría tener la maglia rosa”, dijo Bowuman.

La etapa de mañana podría ser un buen día para pasar a la ofensiva. Después de dos días en las altas montañas de los Alpes italianos, los corredores pasarán gran parte de la etapa de mañana en las estribaciones de esta imponente cordillera. Sobre el papel, las subidas en Bérgamo y sus alrededores no son tan altas como las de las dos etapas anteriores, con la más alta alcanzando los 1.311 m, pero en realidad son igual de duras y juntas crean una de las etapas más duras que los ciclistas se habrán enfrentado hasta ahora.

Las lluvias y el mal tiempo han protagonizado esta edición de la Corsa Rosa y han mermado lentamente las fuerzas de los ciclistas. Muchos se han visto obligados a abandonar la carrera debido a caídas o enfermedades causadas por estas duras condiciones climatológicas. Si alguno de los favoritos tiene un mal día mañana, podría despedirse de sus aspiraciones en la clasificación general. ¿Quién tendrá las piernas para buscar una emboscada? Solo el tiempo lo dirá.