Con el Super Martes de ayer, y el SOTU (informe sobre el “estado de la Unión”) que el presidente Joe Biden dará el próximo jueves, empieza un periodo crítico en las elecciones de EU, que definirá el tono de las campañas presidenciales hacia el 5 de noviembre de 2024.

El pasado lunes, Donald Trump celebró con el post “Big win for America!!!”, que la Corte Suprema de EU dictaminó que no podía ser retirado de la boleta electoral en Colorado ni en ningún otro estado que así lo decidiera, lo que podría haber alterado la contienda electoral al cancelarlo, ex ante, por sus acciones del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

Y dicha resolución no pudo llegarle en mejor momento. No solo la aprovechó para demandarle a Biden que “deje de usar como arma política al sistema judicial”, sino que volvió a desafiarlo a que “ordene su caos migratorio”, y, como lo hizo cuando ambos visitaron la semana pasada la frontera con México, le pidió que emitiera una orden ejecutiva para cerrarla.

En el Super Martes, Trump y Biden ganaron la mayoría de los delegados en juego, como se esperaba. Ninguno de los dos se convierte en automático en el candidato republicano o demócrata después de ganar las primarias del martes, pero prácticamente son ya los contendientes.

Rematch Biden-Trump

Por increíble que parezca, la imagen y posición política de Trump en esta su tercera campaña por la presidencia, cada vez se fortalece más según las principales encuestas que lo ponen arriba de Biden por 5 puntos (NYT/Siena College, 48% contra 43% de los votantes registrados). De lado de Biden las críticas han aumentado por las preocupaciones por su edad en casi el 86% de la población (ABC/Ipsos poll), por el descontento sobre el estado general del país (principalmente la economía y la migración), y por fracturas en el partido demócrata por su manejo del conflicto de Israel y Gaza que tiene sumida a la población palestina en una catástrofe humanitaria.

Biden solo tendría algunas ventajas sobre Trump como la financiera, que es considerable porque este enfrenta una crisis de liquidez a raíz del juicio civil de fraude de Nueva York, además de que no tiene distracciones por juicios en su contra como Trump, que distraen a este de su campaña.

El principal super PAC (comité de acción política) alineado con Biden tiene un presupuesto de publicidad digital y televisiva de 250 millones de dólares a partir de agosto. El super PAC de Trump tenía menos de 20 millones de dólares disponibles al inicio de febrero y ha estado reembolsando 5 millones de dólares cada mes a una cuenta que paga los altos costos por honorarios legales para defender a Trump. Se dice que se ha reunido con posibles donantes importantes como Elon Musk.

Se prevé que en adelante Trump siga hablando de economía, migración, energía y, como él dice, de la “judicialización de la política” en su contra que tiene el “único propósito de interferir en la elección para eliminarlo de la carrera presidencial”.

Del otro lado, el equipo de Biden ve al aborto y el reciente fallo de la corte de Alabama sobre la fertilización in vitro, como sus armas más poderosas. Se espera que, en su SOTU del jueves, incluya una agenda económica que contrarreste los mensajes de Trump. Según Axios, la nueva estrategia será “írsele a la yugular a Trump y provocarlo constantemente para que pierda el control y deje ver su verdadero talante”. Hasta ahora se ha dicho que no está dispuesto a debatir con él.

¿Una tercera opción?

Alrededor del 70% del electorado estadounidense se mantiene muy escéptico del rematch Biden-Trump. Por ello, crecen las expectativas sobre la convención virtual que realizará este viernes 8 de marzo la organización política “de centro”, No Labels, con sus 1,800 delegados, para posiblemente designar un candidato presidencial.

Hay que recordar que ya hay un candidato independiente registrado que es Robert Kennedy Jr. (sobrino de John F. Kennedy), pero no ha tenido tracción porque tiene posturas muy controversiales.

Efecto Trump en México

Crecen las posibilidades de que Trump pueda regresar a la presidencia de EU. Habríamos de esperar una administración “reloaded” que podría afectar las relaciones con México.

Según BBVA, las deportaciones masivas de migrantes podrían tener un impacto en las remesas (63mil millones de dólares en 2023) que, al día de hoy, representan la mayor entrada de divisas para el país. Hay analistas que prevén volatilidad del tipo de cambio. En términos comerciales, impactaría la revisión del T-MEC en 2026 y habría daños por la imposición de nuevos aranceles, como lo ha amenazado.

Sin duda habría mayor tensión política en la negociación de todos los asuntos de la agenda entre los dos países.

Aún hay mucho por ver en la contienda electoral presidencial de EU. Lo cierto es que México será uno de los ejes centrales de las campañas en ese país y las candidatas a la presidencia en México deberán estar muy pendientes.

Mientras que Claudia Sheinbaum ha manifestado una postura de defensa de México por el “uso electoral” que pretenden darles a los temas binacionales los políticos estadounidenses, de parte de Xóchitl Gálvez no se ha escuchado aún ningún posicionamiento de respeto a la soberanía del país, más allá de ofrecer cooperación y pedirles que intervengan como “observadores” en nuestras elecciones. Buen momento para darnos cuenta quien tiene estatura política para poner los intereses de México por encima de los de EU, frente a las imposiciones y negociaciones que puedan estar por venir.