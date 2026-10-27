Desde esta humilde trinchera de opinión, he sido testigo de la decencia de muchos ‘paladines de la verdad’, que en México sí investigan, compilan y publican actos de corrupción de los políticos y los personajes del poder formalmente instaurado en nuestro país y, reciben a cambio, el ingrato como humillante despido de sus patrones empresariales, por esa nefasta práctica de la censura gubernamental.

Y sin embargo también, he visto correr ríos de tinta por debajo del ‘puente de la incongruencia’, en calidad de notas, columnas y análisis de coyuntura, revestidos de odio y por consigna girada por otros políticos sin escrúpulos, interesados en afectar la imagen de alguno de sus compañeros de partido, de gabinete o de la causa política propia o de la competencia.

Todo con el fin de que el personaje ‘atacado’ perezca profesional o administrativamente, en el trayecto hacia la meta política previa y genuinamente trazada. Porque en esos casos, lo único importante es ganar a toda costa la “lucha por el poder”, aunque en el acto sucumba todo un proyecto institucional de oferta política al electorado o incluso, la buena fama lograda por el aludido o hasta por el jefe o la jefa del Poder Ejecutivo en turno; buena fama ganada con esfuerzo, con humildad, mística y congruencia.

Es el caso del hoy gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, doctor Alfonso Durazo Montaño.

En las últimas horas, producto de la renuncia de la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei Zavala, por señalamientos que se le imputan y que son derivados de fotografías, vídeos y por actitudes asumidas por ella y algunos familiares, que comprometen su desempeño en términos de apego a la norma, en contra de la figura del doctor Alfonso Durazo, a quien malévolos y perversos señalamientos pretenden responsabilizar de la llegada de Taddei a la presidencia del INE y en el colmo de las cosas, casi lo pretenden responsabilizar de la conducta de ella, en este delicado y penoso trance, por el que transita la gran institución que había sido el INE.

Y se reproduce la ‘especie’ en muchos medios sin reputación y sin el mínimo recato de prudencia social, de que por el simple hecho de ‘ser paisanos’ y porque en el pasado la hoy defenestrada Guadalupe Taddei, encabezó el OPLE homólogo del INE a nivel local en Sonora, el escándalo mediático de la difusión de los posibles actos de corrupción de la señora Taddei en su desempeño al frente del órgano electoral nacional, supuestamente afectan de manera directa al también presidente del Consejo Nacional de Morena.

Nada más falso y mezquino que lo anterior.

Ciertamente pudo ser el caso de que el gobernador Durazo conoció y convivió con Taddei Zavala en algún momento de su gestión, y quizá hasta la haya respaldado por su buen desempeño en Sonora. Y es real que un hijo es su colaborador en el gobierno del estado.

Incluso, tan no es producto de la influencia de Durazo el crecimiento de Taddei y su llegada a la presidencia del INE, que su elección fue producto del método de insaculación, donde participaron muchos aspirantes al cargo.

De hecho, pudo haber contratado, como muchas veces se hace en la administración pública, como resultado de una cortesía política, admitiendo sin conceder, las potencialidades de ‘recomendados’… como fue el caso de personas apellidadas Taddei, pero eso no implica que sea responsable Durazo de los hechos que se le imputan a la expresidenta del INE durante su gestión… ni significa tampoco, que a la vista de Durazo Montaño, los supuestos parientes de Taddei hayan cometido ilícitos en el Gobierno de Sonora. Alfonso Durazo, siendo tan estricto como es, no lo hubiera permitido.

Durazo Montaño ha demostrado a lo largo de su vida, ser una persona de principios, honesto, trabajador y totalmente ajeno a los hechos que hoy se le investigan o se le señalan a la señora Taddei.

No se puede transferir la mancha de uno o varios errores ajenos, a quien solo ha compartido un apellido, un techo o como en este caso, un breve y simple fragmento de una historia laboral.

Vincular a una persona inocente con las acciones de un tercero, es una descomunal injusticia.

La justicia debe operar en los tribunales y dirigirse exclusivamente contra los responsables, pero sustentarse en pruebas fehacientes, no en simples conjeturas, falacias argumentativas o silogismos no concluyentes.

La culpabilidad no se transmite por ósmosis ni por simples saludos de mano. Tampoco se transmite por herencia ni por simple telepatía.

Desde Thales de Mileto, siete siglos antes de la era moderna, el mundo sabe que el conocimiento no se explica por mitos transmitidos en la tradición oral o por las simples creencias culturales que es necesario el empirismo, la observación ordenada y sistemática de los fenómenos, como de todos los actos públicos y privados de un político, para poder sustentar cualquier afirmación u opinión pública sobre aquellos o sobre este…

Así que, a todas aquellas “penélopes de la diatriba”, el ‘meme’ fácil, el ‘reel barato’ y el ‘filtro falaz’ en medios de cualquier categoría, es menester que, desde ahorita todo lo tejido durante el día, lo empiecen a destejer durante la noche como en la clásica crónica de Homero, pues el capricho de ensuciar una trayectoria de trabajo de casi cincuenta años en el servicio público mexicano como la de Alfonso Durazo, no lo verán materializarse.

Por lo tanto, todos aquellos colaboradores de primer nivel de la presidenta Claudia Sheinbaum y políticos del primer círculo del poder en torno a la jefa del Ejecutivo, que ven en Alfonso Durazo a un firme prospecto para encabezar en los próximos meses una secretaría en el gabinete federal, sí tienen razones de sobra para preocuparse… y para emprender acciones mezquinas como estos señalamientos infundados donde relacionan a Durazo con Guadalupe Taddei, para ‘cerrarle el paso’ si es que lo consideran un serio competidor para ‘proyectos políticos superiores’.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien por lo que estamos viendo, no cuenta con el alto número de aliados que debiese tener para la defensa de su gestión y de su proyecto humanista al frente de la administración pública nacional, sabe con quién cuenta realmente en su gabinete y en su causa política, llámese partido o estructura de gobierno a nivel nacional. Sabe muy bien Claudia quien se la está jugando con ella y quien solo simula hacerlo y en este caso, Alfonso Durazo es de los muy pocos que están alineados al cien por ciento con el proyecto de la primera mujer presidenta de México.

La responsabilidad penal y moral es estrictamente individual. Que la asuma y que se le asigne a quien se compruebe que cometió la conducta socialmente reprochable, no a quien se les antoje a sus malquerientes o detractores.

¡Qué se le aplique la ley a quien haya cometido delito!

Es evidente que, en todo este asunto, las informaciones salieron desde adentro de la 4T y de la línea más radical de Morena, con apoyo directo e indirecto de algunos personajes del ‘otrora poderoso priismo’, pues no hay ingenuidad que valga.

Está comprobado que cada vez que se puede o cada vez que la presidenta Claudia Sheinbaum hace un elogio del Gobernador de Sonora, le llueven ataques y cuestionamientos al sonorense que, dígase lo que se diga, es uno de los mejores cuadros políticos con los que cuenta el partido gobernante en la actualidad y, usando términos del deporte favorito de los sonorenses, el béisbol, hay intereses políticos que quieren evitar que Alfonso Durazo Montaño “se embase en el gabinete presidencial” porque temen que de aquí a la elección del 2030, avance como corredor de las bases y les “robe el home”, que es la presidencia de la República en el 2030.

Héctor Calderón Hallal

@pequenialdo; @CalderonHallal1