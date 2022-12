Citlali Hernández escribió en su cuenta de Twitter: “hoy al ver que “El Cártel inmobiliario del PAN comienza a derrumbarse, todos y cada uno de los políticos del PAN de la Ciudad de México salen a defender la corrupción inmobiliaria con el predecible guion de “somos perseguidos políticos”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aclaró este jueves que el diputado panista Christian Von Roehrich es acusado de asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades en la Alcaldía Benito Juárez durante su gestión como alcalde. Horas después que las autoridades consiguieran una orden de aprehensión en su contra, Von Roehrich fue “sustraído de la justicia”. Ha desaparecido a pesar de que lo tenían ubicado, de que se hizo una pesquisa, pero ya no estaba en su domicilio, ni en otros puntos ubicables, comunicó Ulises Lara, portavoz de la fiscalía capitalina.

Se han activado todos los protocolos y notificaciones, se informó a los fiscales de otros Estados con los que tenemos comunicación, se informó a migración y autoridades de Interpol, mientras esté así, se activarán completamente todos los procedimientos, ya que la intención es que sea llevado ante el Juez…

¿Cuál juez? El mismo u otro corrupto como Martín Adolfo Santos Pérez, Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa que le concedió la suspensión definitiva al ex alcalde panista contra el congelamiento de una cuenta bancaria de BBVA Bancomer? Cuenta en la que deber tener una suma considerable proveniente de negocios ilícitos.

La resolución se dio apenas un día antes de que se girara la orden de aprehensión en su contra. A Von Roehrich se le acusa de estar implicado en el famoso “Cártel Inmobiliario”. Se le señala por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidor público, además de asociación delictuosa en operaciones inmobiliarias ilícitas en la Ciudad de México.

El que se ha mencionado como el mejor negociante, administrador y dueño absoluto de la Ciudad de México permaneció en silencio durante varios años; pieza clave del “cártel inmobiliario” y si no, la cabeza: Miguel Ángel Mancera. ¿Cuándo será investigado a fondo? ¿O el PAN ahora está con él?

Christian Von Roehrich se suma a los funcionarios relacionados con este grupo, mejor dicho cártel, que de acuerdo a las autoridades federales y locales operaba un sistema de intercambio de favores con constructoras, empresas fachada, así como extorsiones para beneficiarse con obras y complejos habitacionales.

La construcción de edificios de departamentos que violaban la cantidad de pisos permitidos; que la ambición, la corrupción y la impunidad les concedieron hacer; sobrepasando los cinco niveles, luego diez, quince, ¡qué importa!, les permitieron construir torres de hasta 40 pisos. Sin contar los seis u ocho subterráneos…

Acuerdos millonarios con constructoras; “te dejo hacer el complejo, no importa el uso de suelo, tampoco el número de niveles, a cambio puedes darme uno, dos o hasta tres departamentos”. Los tentáculos de la desmedida construcción se extendieron hasta otras alcaldías…

El agonizante Partido Acción Nacional (PAN) liderado por Marko Cortés salió a cerrar filas por Von Roehrich, asegurando que la orden de captura en su contra es una venganza política y fabricación de pruebas por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Marko Cortés hundido en el lodo de la corrupción e impunidad junto con los suyos dijo: “Nosotros estamos aquí para decirle a la aprendiz de dictadora Claudia Sheinbaum que con Acción Nacional se equivocó, que no se lo vamos a permitir”. Marko Cortés es el que se equivoca con la jefa de gobierno, ella, muy a pesar de todos los panistas, priístas y perredistas es la que encabeza las encuestas… no importa cuántos de aquellos se junten, qué propongan, qué ofrezcan, tienen nula credibilidad.

A su vez, Cortés felicitó a los diputados locales por no convalidar las necedades de la jefa de gobierno a quien denominó la “corcholata favorita” y la autoritaria principal.

Al grito de: “¡no estás solo!” Afirmaron que las autoridades locales le fabricaron acusaciones al diputado capitalino.

Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados aseveró que los gobiernos de Morena buscan usar las fiscalías para amedrentar y reprimir, “¡pero con Acción Nacional se equivocó!”. Con los restos del PAN, será; un PAN enmohecido…

A la conferencia asistieron los alcaldes Mauricio Tabe, hijo del dueño de las taquerías, sí aquel iracundo, desquiciado que amenazó con un cuchillo a un trabajador de la capital. Cabe recordar que el negocio del agresor fue inaugurado en la alcaldía Miguel Hidalgo y que incumplía con el uso de suelo y con varias reglamentaciones. La imagen de cómo el padre de Tabe toma del cuello al trabajador, y cómo lo amenaza con degollarlo con semejante arma… es para que el padre del alcalde Mauricio Tabe estuviese preso. Mauricio Tabe defendió a su padre; lo provocaron dijo, se metieron con él, perdió los estribos... ¿Qué hubiera hecho Tabe si uno de sus trabajadores hubiera hecho lo mismo con su padre?

Asistió también, Lía Limón de la Alcaldía Álvaro Obregón; la que mintió sobre los recursos con que recibió la Alcaldía… Lía Limón recibió cuestionamientos por el enojo e indignación con la que aseguró en su momento ante medios de comunicación el haber recibido el órgano político administrativo “sin fondos” para los últimos tres meses con sólo 41 millones de pesos. Al final reconoció ante el Congreso capitalino que asumió la alcaldía con recursos por 727.6 millones de pesos para ejercer en el último trimestre del año.

También estaba presente la “señora alcaldesa” así se hace llamar, Sandra Cuevas de la Alcaldía Cuauhtémoc; la misma que aseveró: “a mí no me gustan los pobres”. Defiende y pertenece o cree pertenecer sin duda alguna a una “economía de ricos”. Es evidente su clasismo… ha perdido la noción de la realidad. La alcaldía tiene una “zarina”… asumió el cargo con una toma de posesión en la alfombra roja. Poco después fue partícipe en la agresión a policías; la denuncia incluía en primer momento la acusación de secuestro, finalmente el tribunal se pronunció sobre los delitos de “robo, abuso de autoridad y discriminación”. Sandra Cuevas fue suspendida temporalmente y vinculada a proceso, y obligada a ofrecer disculpas. Me pregunto dónde estaría en este momento un ciudadano con sendos cargos…

Cuevas es la misma fue grabada aventando balones desde el balcón de su “castillo” a los pobres que tanto desprecia; pelotas con un billete de quinientos pesos. Hechos que negó, pero que la tecnología corroboró.

En corto tiempo Cuevas ha estado involucrada en tres casos judiciales.. Con esta defensa de políticos panistas intachables, con este grito: “¡No estás solo!” Solo corroboran su desprestigio y desesperación al saberse que ellos panistas sí están solos, no importa cómo se amolden con el PRI y el PRD, nada de lo que logren construir con sus restos recobrarán siquiera un ápice de credibilidad…