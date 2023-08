Ayer Claudia Sheinbaum colgó en su redes un vídeo propagandístico donde alude a todas las obras de infraestructura iniciadas durante el gobierno de AMLO, en un claro de intento de buscar posicionarse –o consolidarse– como candidata de Morena para las elecciones de 2024.

Luego de haber hecho referencia a una “economía moral con visión humanista” Claudia se refirió a cómo AMLO ha terminado con el modelo neoliberal, lo que suscita, desde luego, serios cuestionamientos.

Vamos a ver. Si bien es verdad que desde la teoría y los postulados los proyectos públicos de infraestructura son necesarios en un país que busca crear fuentes de empleos y promover el desarrollo económico, Dos Bocas y el AIFA distan de representar planes viables. Enseguida Claudia asegura que “somos la envidia del mundo”. ¿En serio?

La construcción del AIFA conllevó la cancelación de uno de los proyectos más importantes de la historia de México. El aeropuerto de Santa Lucía, que tenía como objetivo desahogar al saturado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se ha convertido en objeto de controversia pues no únicamente no ha resuelto el problema de la saturación del aeropuerto de la capital, sino que ha se quedado corto en el número de vuelos prometidos.

Dos Bocas, el gran proyecto en materia energética, no únicamente no ha entrado en funciones sino que además representa un paso atrás en el tránsito de México hacia las energías renovables, contraviniendo, dicho sea de paso, los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de combate contra el calentamiento global.

¿El mundo envidia a un país carcomido por el crimen organizado donde las bandas criminales pasean libremente por las carreteras del país exigiendo “derecho de tránsito” a los mexicanos que deciden ejercer libremente sus derechos? ¿el mundo envidia a un país donde el nombre de México evoca inmediatamente noticias internacionales sobre hechos de sangre? ¿el mundo envidia a un país donde se han registrado más de 160 mil asesinatos desde el inicio de la autoproclamada cuarta transformación?

¿El mundo envidia a un país donde la educación de los niños y jóvenes se encuentra en franco retroceso por razones de un modelo educativo caracterizado por el dominio de un mezquino sindicato con la connivencia del gobierno? ¿o el mundo envidia tal vez a un régimen que utiliza recursos públicos para descalificar e injuriar opositores, periodistas y mexicanos libres que optan por hacer escuchar su voz?

¿O quizá el mundo envidia a un país cuyo presidente, autoerigido el mesías de la nación, ha buscado desmantelar el sistema democrático mediante los ataques reiterados contra los organismos autónomos? ¿o tal vez nos envidian por el “destacado” papel de nuestro en el concierto de las naciones por las contribuciones de México a los esfuerzos en favor del combate contra el cambio climático?

No, el mundo no envida a México. Por el contrario, desafortunadamente, y como consecuencia de las estrategias fallidas del gobierno, México no es la envidia del mundo, sino ejemplo de cómo una gran nación puede verse devorada por los criminales, por la ineptitud de los funcionarios públicos y por las ambiciones políticas de un puñado de hombres y mujeres.