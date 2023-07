Sinergia, un concepto que no existe del todo dentro del futbol mexicano, esto desde la famosa asamblea de dueños, donde se ha llegado a hablar incluso, de plano, de franca enemistad entre dos de las cabezas más visibles, hasta los futbolistas, pasando por el mundo directivo, desde la Federación, Liga, Clubes y selecciones nacionales.

El que cada uno ‘jale agua a su molino’ da razón a aquellos estudiosos de la psique del mexicano, que no sin evidencia afirman que México no destaca en disciplinas de conjunto sino individuales, dado la falta de espíritu sinergético y espíritu de trabajo en equipo. El tener, todos, un mismo objetivo, no solo retóricamente sino en los hechos, se ve reflejado en decisiones erráticas, como el traer DTs para la selección del extranjero, las más de las veces si siquiera tener el mismo nivel que el talento mexicano en ese renglón. De ahí a la proliferación de futbolistas extranjeros en los torneos nacionales, prácticamente sin un límite, y acompañado esto último de dejar al garete, en cuanto a asesoría y consejo, a jugadores mexicanos qué emigran a Europa, muchas veces a clubes de ligas inferiores en calidad a la de México, además de a equipos NO top, sin siquiera llevar asegurada una titularidad (la competencia por un puesto, en todas las ligas de UEFA, es brutal), lo que provoca necesariamente que algunos futbolistas de plano pongan en riesgo su carrera misma, como los casos de Diego Laínez y Hirving Lozano, que su nivel deportivo, se diga lo que se diga, bajó significativamente una vez emigrando al viejo continente.

Un caso paradigmático en ese sentido (de nula asesoría) es el de Luis Chavez, que se va del Pachuca al Dynamo de Moscú, osea a Rusia, una liga de un país en GUERRA, de dudosa competitividad y por si fuera poco con sanciones diversas por la comunidad internacional, en donde por supuesto, lo deportivo no se escapa. Vamos, que el Pachuca no es, ni de lejos, inferior al Dynamo de Moscú, y no soslayando el penoso hecho de que, la mayoría, se va sacrificando en sueldo. El mundo al revés.

Por supuesto que hay excepciones a la cuestión de saber cómo, cuándo y dónde emigrar por parte de algunos futbolistas, pero los casos son contados, por ejemplo el mejor de todos, Hugo Sánchez, que fue un maestro, no sólo dentro de las canchas, sino en el manejo del ‘timming’ al momento de contratarse con todos y cada uno de los Clubes en los que militó, del año uno al último de su carera como futbolista profesional en activo, otro es el de Javier Hernández, uno más es el de Memo Ochoa, que al ser su puesto de arquero, distinto por necesidad, es aún mejor que juegue en equipos que pelean un descenso. ¿Que mejor manera de mantener un nivel top qeé estar constantemente bajo la metralla adversaria? Otro caso sería el del defensa central Johan Vázquez, qué aún llevando dos descensos consecutivos, juega en Italia (la capital del ‘Catenaccio’, osea los reyes de la defensiva a nivel mundial), es tan clara la superioridad de los italianos en lo que a la defensa se refiere, que un ya consolidado Héctor Moreno, en su breve paso por La Roma, aseguró que en Italia es dónde verdaderamente se aprende a defender profesionalmente.

El anterior párrafo pues, mezcla la sinergia con inteligencia deportiva, donde aplica el ubicar talento mexicano en el extranjero y/o con doble (o incluso, triple) nacionalidad, y reclutarlo, cómo se hizo en la época de Hugo Sánchez al frente del Tri con el puntual caso de Nery Castillo, donde a instancias de Hugo se luchó por el hasta que se decantó por México.

Ahora no se hace, varios futbolistas con doble nacionalidad han preferido jugar para los Estados Unidos y el colmo sería cruzarse de brazos en el caso del colombiano/mexicano Julian Quiñones, quien ha externado su intención de jugar para México, pero que la Federación colombiana de futbol ya se ha manifestado porque juegue para el combinado cafetalero.

Ya para rematar, Henry Martin ha puesto un ejemplo a todos, al demostrar que jugando en México se puede ser el delantero estrella de la Selección y también recientemente, rechazando una multimillonaria oferta de un equipo de Arabia Saudita, donde el dinero sobra sí, pero el nivel deportivo óptimo aún está en gestación.