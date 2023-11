Quienes se convertirán en aspirantes oficiales en busca de la presidencia de la República siguen recorriendo el país. Durante este lapso, vale la pena ir haciendo un análisis de las visitas en cada uno de los puntos importantes en el territorio nacional. Este fin de semana, por ejemplo, tocó el turno de Michoacán, para la futura abanderada del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez . De entrada, se le nota desangelada y con un vacío de respaldo institucional. De hecho, la senadora ha dado una demostración más del bajo nivel, no solamente de debate, sino de argumentación.

Eso mismo sucedió en Michoacán. Su visita pasó sin pena ni gloria. Se nota la crisis institucional que vive cada uno de los partidos que la acompañarán. Están, todos ellos, pasmados por su incapacidad, aunado al paso dominante de Morena, que, como sabemos, ganará la elección presidencial con gran margen de diferencia. Incluso, hemos llegado a la conclusión que, ante lo inminente, el panorama luce similar al histórico 2018. Se antoja para que la maquinaria del lopezobradorismo pase por encima de una derecha que, en todos los sentidos, ha resultado poco atractiva.

Los porcentajes, en los pronósticos presidenciales, son verdaderamente impresionantes a favor de la causa de Claudia Sheinbaum. Por esa razón, pensar que la derecha puede competir es realmente una utopía. Michoacán fue el mejor ejemplo de la decadencia política que vive la derecha. Incluso, en ese punto se ganó la presidencia de la República en 2018, con más del 50% de la votación; lo mismo que la gubernatura de la mano de Alfredo Ramírez en 2021, que se ha convertido en un activo muy importante y que, sin duda, será clave para que Sheinbaum gane la elección el próximo año.

Tienen mucha razón las metodologías que anticipan un escenario de esa naturaleza en Michoacán. Aquí, no tengo duda, ganará Claudia con un gran margen de ventaja y, con ese efecto, la fórmula del Senado, lo mismo que un porcentaje significativo de diputaciones y ayuntamientos. Es, simplemente, más sólida la fuerza de Morena en Michoacán, en comparación de la que posee el Frente Amplio por México. Xóchitl confirmó en su visita que, para no variar, vino a darle rienda suelta a esa narrativa que personifica la derecha para atacar al presidente.

Fue, de manera más concreta, una estrategia la que intentaron vendernos con Xóchitl. Incluso, plantearon que su irrupción puso a reconfigurar la estrategia del presidente. No fue así: Gálvez ha sido un fracaso como aspirante a la presidencia de la República. No ha logrado, ni siquiera, construir su propio discurso o una agenda que le permita madurar su candidatura . Es más, no ha podido aglutinar o cohesionar a las propias expresiones de la derecha. En Michoacán, por ejemplo, se reunió por separado con cada uno de los partidos, eso sí, con una pobre asistencia que desnuda la crisis que padece el Frente.

Hay serios problemas entre el PAN y PRD. No solo presentan diferencias, sino que también no tienen coincidencias. Eso, claro está, eso no le favorecerá en nada a Xóchitl, que, desde hace muchos meses, ha perdido la elección presidencial. Damos por hecho que, el próximo año, el Frente Amplio quedará nuevamente exhibido en las urnas. Bien pudieron sumar a un cuadro apartidista que no cargara el estigma del conservadurismo. Dejaron pasar una oportunidad y pensaron que, con Gálvez, por haber personificado a una botarga de dinosaurio, o por tocar las puertas de Palacio Nacional, sería la panacea.

De nada le sirvió, de igual forma, haberse encadenado en plena discusión de los senadores de Morena en Xicoténcatl. Solamente se ridiculizó y, de paso, mostró sus limitaciones.

Y Xóchitl, en Michoacán, confirma que su campaña es un fracaso.

Notas finales