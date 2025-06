“La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés.” FRAY ANTONIO DE GUEVARA

“The Chahuistle has fallen upon us”.

No, corrijo. Lo que nos comienza a caer es una verdad que en México no se quiere contemplar debido a que de este lado del Río Bravo las instituciones del Estado básicamente se utilizan para perseguir periodistas y ahora también ciudadanos de a pie; para hacer que la ley sea cada día menos imparcial.

¿Perseguir corruptos que estén a la vista de todos?, ¿combatir el lavado de dinero del narco? No, mejor darles negocios a los allegados al expresidente López Obrador y a no pocas figuras de la 4t. Uno de esos negocios fue hacer ilegales los vapeadores… ¿Recuerdan?

Este martes pasado, nuestro país vecino, a través de la oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, señaló a tres bancos mexicanos como lavadores de dinero del narco: CIBanco, Intercam y Vector.

Por otro lado, “the Justice Department” (algo así como la fiscalía general), a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), confirmó oficialmente que el robo sistemático de huachicol a Pemex y a CENEGAS, usando facturas apócrifas y proveedores mexicanos, afecta a su país.

No terminan ahí los señalamientos. Pam Bondi pone a México en la lista de enemigos de Estados Unidos; así, junto con Irán...

Dividamos ahora las acusaciones que nos hace el gobierno de EU: Pam Bondi, la Fiscal general de Estados Unidos, lleva al extremo su discurso contra los migrantes, siguiendo lo dicho por Trump. Lo mismo puede decirse del Justice Department, aunque ahí suelen fundamentar sus dichos con datos duros. Pero donde no se vale decir que hay prejuicios es el Departamento del Tesoro. Esa es una de las instituciones más serias y expertas de los Estados Unidos. No se dejan llevar por la grilla del presidente o partido en turno. Tan solo procesan información y la comparten.

En el caso de las dos primeras dependencias, se puede alegar (aunque no necesariamente hay pruebas) que son muletillas del gobierno de Estados Unidos para intervenir, tener voz y voto, en asuntos del narco en México cuando se les dé la gana. Ayudan con ello a la Secretaría de Seguridad de nuestro país, misma que se parte el lomo para capturar delincuentes, además de eliminar laboratorios de sintéticos. Pero lo que dice el Departamento del Tesoro sobre la parte financiera del lavado de dinero se vuelve un asunto extremadamente delicado para México.

Ya había comentado en otras ocasiones que parte de las remesas es una forma de ingresar a México las ganancias obtenidas por la venta de drogas en EU. El aspecto más “glamoroso” del narcotráfico, la de cuello blanco. Es también una llamada de atención a las empresas que se dedican exclusivamente al envío de remesas (“money wire”).

Desafortunadamente esta señalización también detiene todos los desembolsos a los servicios fiduciarios que dependen de estas entidades y, por si fuera poco, impacta en la reputación del sistema financiero nacional. Las implicaciones para las empresas que tengan cuentas en estos bancos deberán ser sopesadas por las mismas y máxime si tienen como actividad económica en Estados Unidos.

Habrá quienes decidan mover sus cuentas a otros bancos ya que estos perdieron el acceso al sistema financiero de Estados Unidos. Para ellos se acabó la relación de “correspondent banking”. Sí, a Vector, CiBanco e Intercam les cerraron el acceso al sistema de corresponsalía con los bancos de allá. No les estará permito usar SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication/Sociedad para las Telecomunicaciones financieras Interbancarias Mundiales), lo cual les cierra la entrada a la red global bancaria que facilita las transacciones financieras internacionales. En otras palabras, adiós su capacidad de manejar cualquier transacción en USD.

El resto del sistema financiero nacional y todos sus clientes enfrentarán un KYC (Know your customer, conoce a tu cliente) mucho más estricto. Este proceso de las instituciones financieras verifica la identidad de las personas y asegura que las actividades sean legítimas. Lo cual es bueno, pero implica mayor tiempo y costos para el usuario.

Todo resulta en un duro golpe para estos bancos y también para el sistema financiero mexicano...

Sin embargo, la respuesta de la Hacienda mexicana ha sido risible, por no decir patética. Sostener que, por tener cientos de miles de operaciones financieras, no pueden detectar el lavado de dinero, es preocupante. ¿Hacienda no puede detectar si pagamos nuestros impuestos?, ¿no tiene hiper fiscalizadas nuestras cuentas bancarias?, ¿no arma tremendo merequetengue para que los bancos le entreguen toda nuestra información? Por ende, que digan que el Departamento del Tesoro no puede detectar blanqueo de capitales, o es un burdo pretexto o avisa de las limitantes de las autoridades financieras mexicanas.

Es tanto como admitir que, porque se tienen millones de viajeros al mes en el aeropuerto de Heathrow (por poner un ejemplo), no se pueden detectar pistolas o drogas al cruzar seguridad. ¿O es que Hacienda y la UIF la única información que pueden corroborar es el empobrecimiento inexplicable de los periodistas y críticos?

Hacienda respondió a Estados Unidos: “necesitamos pruebas más contundentes”… ¿Pruebas más contundentes? Primero, EU no tiene porqué darlas. Segundo, la 4t debiera tener cuidado con lo que desea. No vaya a ser que el Tesoro estadounidenses dé datos precisos y exactos de alguno que otro “jorocón” de Morena.

Y es que el Tesoro estadounidense va más allá de grillas y politiquerías. De allí que todo lo que ha permeado es un duro golpe al sistema financiero mexicano. Muy duro golpe.

Giro de la Perinola

(1) Honor a quien honor merece. El columnista Darío Celis colega, columnista de El Heraldo ha investigado el tema que hoy me ocupa. Lo sacó antes que nadie; sin aspavientos supo dar a conocer lo que venía. Sí, lo del lavado de dinero del narco es un tema denso, muy serio y él lo publicó antes que nadie. Mi reconocimiento.

(2) Los delincuentes van un paso por delante. Utilizan los bancos, la banca electrónica y las cripto monedas, además de las remesas, para mover su dinero. El Cártel de Sinaloa, del Golfo, Beltrán Leyva y el CJNG mueven su dinero de Estados Unidos a México. El Departamento del Tesoro de nuestro vecino país del norte ya señaló a tres bancos. ¿Llegarán a detener todas sus operaciones?

(3) Algunos piensan que esto es una novela (cortina de humo) porque el 1 de julio hay elecciones para alcalde de Nueva York y el candidato demócrata está dando la pelea y mucho de qué hablar.