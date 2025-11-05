No es fácil digerir un acontecimiento como el que pasó. Hace unos días, de los fragmentos de nuestra columna, hicimos hincapié en que debemos de confiar en las políticas públicas que ha puesto en marcha la presidenta constitucional. De hecho, nos hemos mantenido al tanto de todos los pormenores que ha dado en la tribuna de la mañanera. Entre muchos aspectos con los que coincidimos con ella, está el uso desleal que se le ha dado a lo que sucedió, sobre todo de parte de la oposición, que la vemos encarnar esas acciones que condenamos de protesta violenta para tratar de desestabilizar al gobierno. La justicia, desde luego, es una exigencia legítima que hace eco por todo el país. Es por eso que no habrá ninguna omisión a las manifestaciones que, de verdad, sean pacíficas.

Sabemos el grado de cinismo al que están acostumbrados en la oposición. Pero volvamos al punto que realmente es sustancial. Claudia Sheinbaum y Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, están tomando nota de las propuestas que han salido de la misma ciudadanía.

Ayer, de hecho, la presidenta esbozó el Plan Michoacán. Nos cuentan que, entre muchos aspectos más, se reforzarán las políticas públicas. Recordemos que, como tal, esta entidad es, de esa agenda de prioridades, uno de los puntos donde los polos de desarrollo detonarán al máximo para abrir las puertas a la inversión y a la generación de fuentes de empleo. La enorme riqueza natural y la capacidad que ha mostrado en la apertura al mercado interno, son puntos a favor. De hecho, se han designado partidas presupuestales extraordinarias, gestionadas de lo local, para incentivar el desarrollo. Eso habla, a grandes rasgos, de la responsabilidad que cargan quienes nos representan desde el proyecto de la Cuarta Transformación.

Por eso la oposición, carente de legitimidad, hace hasta lo imposible para tratar de manchar la imagen de la presidenta constitucional. Pero, en un hecho sin precedentes, ella misma, que responde con hechos desde la mañanera, lanza la estrategia de un Plan Michoacán. Seguramente en ese conjunto de ideas, detalladas con base en las necesidades, habrá un flujo de políticas públicas, especialmente en educación, salud, programas sociales. Desde luego que la derecha, que siempre insinúa aspectos que no son, echará a volar la imaginación.

El contrapeso que existe, personificado en la imagen de Ricardo Salinas Pliego, no tiene la más mínima idea de lo que es solidaridad y empatía. Trata de aprovechar cualquier coyuntura con el mayor de los cinismos. Y qué decir de Carlos Alazraki. A él, que no podemos llamarle periodista, sino un personaje vulgar, ya perdió todo grado de decencia. Escupe y vocifera una lingüística soez.

Ellos, hablo de la oposición, han mostrado el lado más insensible al aprovecharse de las desgracias. Lo hicieron hace poco en estados como Veracruz y Puebla, que sufrieron pérdidas humanas debido a los imponderables de la naturaleza. Se distinguieron, por ejemplo, haciendo montajes y manipulando datos al calificar los hechos como una omisión del gobierno federal. Eso, desde luego, sabemos que no es verdad. La misma Claudia, que envió inmediatamente toda la ayuda en coordinación con las autoridades estatales, aplicó un plan de emergencia inmediato. Precisamente allí, con nuestros propios ojos, pudimos constatar la capacidad de reacción de Sheinbaum, pero sobre todo el humanismo. Escenas como esas, nos hacen ver que tenemos una presidenta a la altura de las circunstancias. Ella, de plano, le responde a la oposición no con la estrategia que ellos ponen en marcha, sino con ideas y acciones sociales.

Esa política activa, que penetra a cada rincón del país, es la que no puede revertir la oposición. Por eso adoptan estrategias perniciosas los de la derecha al tratar de dar un giro, especialmente empleando manipulaciones que, para fortuna, son desnudadas en las redes sociales. Eso lo vemos con las propias mentiras de la alcaldesa de Cuauhtémoc, de Ciudad de México. Es claro: fue un golpe duro poder ver la encuesta que publicó MetricsMx –para SDPnoticias- hace unos días.

Efectivamente, el vocero de la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila, se ha ido afianzando en el corazón de la CDMX. Consiguió, ni más ni menos, despojar a Alessandra Rojo de la Vega de ese protagonismo mediático que busca desde las redes sociales. Por eso mantienen mentiras y difamaciones que, sabemos, no es la primera vez que sucede, sobre todo por lo que ventiló la Fiscalía de la Ciudad de México luego del montaje de un atentado. Por eso Morena, obviamente, le ganará uno de los enclaves que perdió hace dos procesos.

Hay que decir que por eso, y por la decadencia que viven a nivel nacional, la oposición se ha lanzado, sin escrúpulos, a tratar de aprovecharse de las situaciones. Digamos que no será posible, pues las redes sociales, que han puesto al descubierto las conspiraciones, dan cuenta de los personajes que, con nombre y apellido, están tratando de desestabilizar la gobernabilidad. Eso, por supuesto, no tiene ningún crédito porque es una medida que no se justifica.

Desde luego que Sheinbaum está atendiendo la situaciones que aquejan, eso lo ha demostrado. Y sí, Claudia, que es una mujer de palabra, responde con políticas públicas sin titubear y, con ello, opta por un plan integral que, entre muchos aspectos más, atenderán el clamor social con educación, programas sociales, salud, ciencia y deporte.