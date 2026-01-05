Ha comenzado el año 2026 y, con ello, existen nuevos retos que la presidenta sabrá encarar con mucha responsabilidad. Si miramos algunos de los principales desafíos, en una lista hipotética de prioridades, podemos poner sobre la mesa el tema de la revisión de los tratados comerciales con Estados Unidos yCanadá. De igual manera, el fortalecimiento a las políticas públicas con algunos proyectos que presentará ante el legislativo federal. Antes de que eso suceda, enumerando las acciones para atención inmediata, está dar certidumbre a las investigaciones sobre lo que aconteció en el Tren Interoceánico hace unos días. Y la misma Sheinbaum, que está haciendo todo lo necesario para ayudar a esclarecer el detonante que desencadenó el descarrilamiento, se muestra seria y firme con sus principios de honestidad.

Con el apoyo del pueblo, de hecho, la mandataria ha podido encarar la miserable actuación de la derecha que, movida por sus intereses, salió rápidamente a culpar a la presidenta de lo que sucedió. Qué decir de la forma en que lo han tratado de llevar con mentiras y difamaciones. No importa la manera o el mecanismo con que lo lleven a cabo. Lo sustancial, más allá de la andanada que propaga la derecha, es la defensa de la inmensa mayoría de la gente. Al más puro estilo de Claudia, ella misma aseguró- desde la mañanera- que se llegará hasta donde tope a fin de saber la verdad. Eso explica cómo ha instado a las instituciones del Estado para actuar con la mayor de las responsabilidades. Lo demás, lo sabemos, son perspectivas orquestadas desde la derecha. A ellos, en efecto, les molesta más que la jefa de Estado no los tome en cuenta. No entrará en debate con ellos; ni falta que hace entrar en detalles con ellos.

Lo más sustancial es que se está haciendo lo propio; es decir, se atiende a cada una de las personas que padecieron alguna situación lamentable y dolorosa en el suceso de hace unos días. Lo hemos constatado con el personal que se ha trasladado de Ciudad de México para atender. Lo hemos visto, inclusive, con nuestros propios ojos. Sheinbaum es una mujer solidaria y empática. Así lo explican las situaciones que vemos a diario. Tenemos mucha presidenta. De hecho, este 2026 será, desde la perspectiva de desarrollo, uno de los años más productivos. Mientras exista esa voluntad para trabajar y llevar a México a otras latitudes, seguiremos fortaleciendo nuestra estructura económica. Recordemos que, como tal, tenemos un récord de inversiones. Es verdad, el 2025 trajo fuertes tensiones con el país vecino. Llegó a complicarse tanto la relación que, de plano, se pensó en planes emergentes que estaban plenamente organizados y estructurados. Sé que muchos se preguntarán qué fue lo que pasó no solo para enderezar las pláticas y negociaciones con el departamento de comercio, sino para salir bien librados.

Hoy, así lo han confirmado quienes saben de economía, que nuestro país libró una de las batallas más álgidas en el terreno de la negociación para llegar embalados a la firma del tratado comercial. Para llevar adelante eso, sabemos, los equipos negociadores pusieron el mayor de los esfuerzos para evitar el incremento de los aranceles. Más del 85% de los productos que se envían a Estados Unidos están fuera del esquema arancelario. Eso, por añadidura, aminoró el impacto a los productos que sí tuvieron un alza por el porcentaje que se establecen en los impuestos. Hacerlo llevó tiempo. Me refiero a que, como tal, no solo se concentró el asunto en lo que se importa y exporta, sino en las medidas que se reforzaron en el tema de la seguridad como parte de los acuerdos.

El mismo Marco Rubio, segundo al mando en el gobierno de Trump, ha reconocido muchas veces la colaboración y cooperación de la administración de Sheinbaum en temas de seguridad, así como de las instituciones encargadas de ese asunto. Eso, por añadidura, trae consigo el buen trabajo de las estrategias que ponen en marcha los distintos órdenes de gobierno. A nivel municipal, naturalmente, las administraciones de dos ciudades han sido cruciales por la relevancia que tienen. Hablamos de Tijuana y Ciudad Juárez. Ambas, en efecto, gobernadas por Morena y el proyecto de la cuarta transformación. Tanto Ismael Burgueño, como Cruz Pérez, ediles de esos enclaves, saben lo que significan los pasos fronterizos y el flujo de entrada y salida. Siendo una prioridad, han capacitado a sus fuerzas de seguridad municipal para coadyuvar en labores enfocadas en atención a personas que solicitan apoyo. Atender esa situación, obviamente, suma a favor de las prevenciones de actividades al margen de la ley. O sea que, parte de esa pacificación, lleva también una aportación desde los ayuntamientos.

De igual forma, resaltaría el trabajo eficaz que realiza Gobernación a través de su titular, Rosa Icela Rodríguez. Ella, segundo al mando en el país, es una mujer que ha sabido encontrar el hilo de la coordinación con las propias autoridades, en especial para tomar decisiones. De hecho, no se escatiman esfuerzos ni se limita la capacidad de movilización del recurso para aumentar la presencia de efectivos que den mayor certeza a las acciones de cuidado en los pasos fronterizos. Lo más importante de ello, que ha traído buenos comentarios para fortalecer los lazos de amistad con Estados Unidos, son los principios intrínsecos con lo que actúa la 4T. Humanismo y solidaridad, lo mismo que honradez y rendición de cuentas claras.

En concreto, habrá todavía un periodo para entrar en vísperas de la firma de un tratado comercial que, de plano, será histórico con nuestro país. El T-MEC, que marcará un antes y un después, será el reflejo claro de que nuestra estructura económica está fuerte y vigorosa bajo el liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, a quien apoyamos y respaldamos incondicionalmente en sus políticas públicas.

Y ya que hablamos de respaldo y en esa identificación por la defensa de la soberanía de cualquier nación, la mayoría de protagonistas del proceso de transformación salieron a manifestar su respaldo a las posturas que tomó la presidenta en torno al tema de Venezuela. Lo hicieron los coordinadores de las principales fracciones de la izquierda en San Lázaro, como Ricardo Monreal y Reginaldo Sandoval Flores. Igualmente, tocó el turno de los gobernadores y gobernadoras que, ante las estrategias de seguridad desplegadas en el país, dan su muestra de respaldo a Claudia Sheinbaum en su estrategia de pacificación. El fin de semana, luego de lo que pasó, una lista larga de hombres y mujeres firmaron un desplegado. En apoyo y solidaridad, por supuesto, están Mara Lezama, Ricardo Gallardo, Julio Menchaca, Clara Brugada, Lorena Cuéllar, Delfina Gómez, Alejandro Armenta, Rubén Rocha, Marina del Pilar, Margarita González Saravia, Joaquín Díaz Mena, Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Eduardo Ramírez Aguilar, Indira Vizcaíno, Alfredo Ramírez Bedolla, Miguel Ángel Navarro, Layda Sansores, Evelyn Salgado, David Monreal, Víctor Castro, Rocío Nahle, Javier May y Salomón Jara.

Notas finales

El viernes, al filo de las 9 de la mañana, sonó por medio de muchos mecanismos de comunicación la alerta sísmica. Rápidamente, de hecho, supimos por los canales oficiales que el epicentro se produjo en Guerrero. Sabiendo que es un territorio altamente propenso a este tipo de situaciones naturales, debemos aplaudir la buena capacidad de respuesta de la gobernadora, Evelyn Salgado. Ella, de manera rápida, movilizó a todas las estructuras de protección civil para realizar revisiones de puntos estratégicos y de alta vulnerabilidad. Podemos estar convencidos de que, dada esa buena planeación, el gobierno se comportó a la altura de las circunstancias para atender a la población en varias situaciones. Hasta el fin de semana, a propósito de ello, los monitoreos y vigilancia eran permanentes bajo estricto apego a las responsabilidades sociales.