Después de la manera en que se movieron las cosas en la Federación Mexicana de Futbol, cualquiera pudiera pensar que ahí terminarían los movimientos, que ahí terminaría todo este cisma en la Federación; sin embargo, todavía viene mucho por delante y es que habrá cambios en este organismo.

De entrada, ya se fueron Diego Cocca, el técnico y todo su equipo de trabajo, además de Rodrigo Ares de Parga, quien se desempeñaba como director de Selecciones Nacionales... ¿Pero son los únicos que saldrán?

La respuesta es no. Todavía existen algunos de los integrantes del anterior proyecto que están en la mira por parte del nuevo comisionado presidente de la FMF, quien está llevando a su gente de confianza para poder tener mayor control o el control que desea dentro de toda esta estructura.

Los siguientes en la lista serían Duilio Davino, quien no tiene mucho en el cargo de director ejecutivo de la selección mayor, pero que dejaría rápidamente el puesto para la llegada de alguien más cercano a Juan Carlos Rodríguez.

El otro que está en la mira es Íñigo Riestra, quien es el secretario general de la Federación, pero al ser un tipo muy ligado al Grupo Orlegi de Alejandro Irarragorri no entraría en el grupo de la nueva estructura.

Pero esos son los puestos visibles, esos son los personajes que se ven, y todavía más movimientos en relación a algunas personas que regularmente no se ven, pero que se desempeñan en cosas que resultan vitales para esta marca.

Y es que después del relajo que se les armó en la llegada de Diego Cocca, Ivar Sisniega y demás comitiva proveniente de Las Vegas, se habla de una gran molestia en la cabeza de la FMF, por la manera en que se reaccionó ante el hecho de que los medios de comunicación abordaran a todos los involucrados... No gustó el accionar de la gente de comunicación, no vieron bien que no estuvieran preparados ante lo que era evidente que sucedería.

Por eso también, ya se habla de la llegada de otro hombre de confianza de Rodríguez, Edgar Martínez, quien dejaría la dirección de comunicación de Chivas para ir a la FMF, a encargarse de la cuestión editorial y poner algo de orden.

Claro que no serían los únicos departamentos en lo que habría movimientos. Se trata de una reingeniería total, en la que como ya vimos no importa si hay gente con poco tiempo en sus cargos, si no le convencen o le generan confianza al comisionado presidente irán para afuera, porque hoy quieren hacer la Federación a su forma, con su gente.