La sucesión ya arrancó. El propio Andrés Manuel López Obrador ha dado el santiago. Buena jugada del presidente, y honestamente no esperaba menos. Políticamente, sabe mantener el control. Envía mensajes de que es quien manda y quien tiene el poder. En la mesa, todos. Las reglas las pone él. El juego se llama “sin llorar” y así aceptaron todos los implicados. Me gusta la analogía con las carreras de caballos, vamos a ver qué tanto caben.

A Marcelo Ebrard Casaubón se “le cocían las habas”. Su estrategia le duró medio día. Anunciar su renuncia a la cancillería fue un relumbrón. La forma es fondo. Unas formas precipitadas, reflejan un desespero de fondo. Aún teniendo la venia presidencial, el aún canciller quiso ganar con las primeras zancadas del partidero. Los caballos ansiosos, son difíciles de meter a las trampas, a veces hacen salidas en falso.

La respuesta del titular de gobernación no se hizo esperar. Sendo tuitazo para llamar a la paciencia y a calmar ánimos. Adán Augusto López no se quedó atrás. Su manera de equilibrar la efervescencia mediática provocada por el canciller tuvo buen tino. Ese caballo se pasea en el taste. Como el legendario Moro de Cumpas, se pasea bonito y las apuestas a su favor comenzaron. Cuando lo ungieron secretario de Gobernación, dijeron que “ese caballo venía especialmente a ganar”.

La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo puntea en las encuestas. También hizo lo propio. Llamó a la calma y a la prudencia. Pero tuvo un tremendo evento con respaldo del Partido Verde a sus aspiraciones presidenciales. La jefa de la CDMX no se amedrenta por las renuncias, tampoco por el proceso que viene. “Quítenle el hipo a Sheinbaum”, en referencia al famoso “Canelo”, es decir, nada ni nadie le asusta. Sabe lo que trae para jugar la carrera, en los metros o en las varas, #EsClaudia quien va adelante.

Manuel Velasco Coello del Partido Verde, Gerardo Fernández Noroña del PT y el coordinador en el senado Ricardo Monreal Ávila, anunciaban también su próxima renuncia. Son caballos de la misma cuadra, que buscarán medirse. A ver cómo les va.

Quién logre los mejores puntos, será el candidato oficial de Morena rumbo al 2024. AMLO los tiene a todos donde quiere. También a los medios de comunicación. El presidente sigue acaparando los espacios y enviando señales de ser quien lleva los hilos del poder. Probablemente sea el presidente que más control tenga sobre su sucesión en los últimos años, sobre todo en lo que a ostentar liderazgo y fuerza en el último año de gobierno se refiere.

. - Sinaloa

El que el gobernador Rubén Rocha Moya, estuviera presente en la cena del triunfo de Delfina Gómez con AMLO, no fue casualidad. Recordemos que es uno de los tres gobernadores de izquierda más cercanos a López Obrador; junto con el profe Víctor Castro de Baja California Sur y Alfonso Durazo de Sonora.

Sin duda, el mandatario sinaloense será tomando en cuenta a la hora de las definiciones. Su voz pesa, es un hombre de resultados y comparte la visión del proyecto de la 4T.

Es el jefe político en Sinaloa . Y aunque hoy no se difundió foto, a su regreso de CDMX se reunió de nuevo con el rector Jesús Madueña, lo habíamos anticipado en la entrega del lunes. Hoy es el segundo informe del rector. Lo he dicho, el cambio de actitud del rector de la UAS no es casualidad. En su discurso estará el mensaje…

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx