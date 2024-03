Nadie, ni siquiera los más acérrimos críticos de AMLO y de la 4T, han puesto en tela de juicio las credenciales académicas de Claudia Sheinbaum. Con formación en física, y maestría y doctorado en energía, la candidata de Morena es una académica sólida que brilla por sus competencias.

Sin embargo, en política la formación académica no lo es todo. De hecho, importa bastante poco. Si importara más, personajes como José Ángel Gurría o Enrique de la Madrid serían presidentes de México, o si se quiere, hasta el mismo Ricardo Anaya Cortes.

Por el contrario, lo que un candidato necesita invariablemente para convertirse en presidente de México consiste en ser postulado por un partido político poderoso con una amplia presencia en el país y tener un talento político personal que azuce masas, que llene plazas públicas y cuya voz sea un imán que gane voluntades hacia su causa.

En el tema del carisma personal, Claudia Sheinbaum adolece fuertemente de la falta de talento político personal. Más cercana a hombres como Santiago Creel que a otros como Vicente Fox o AMLO, la ex jefa de gobierno es inexpresiva, no conmueve a nadie y difícilmente los mexicanos se sentirían mínimamente identificados con ella.

No obstante su falta de carisma, Claudia tiene lo demás: un fortísimo partido político con una maquinaria implacable dispuesta a echarse a andar para imponer una elección de Estado; algo similar a las elecciones previas a las reformas de los años noventa.

En adición a esta avasalladora maquinaria partidista, Claudia cuenta con el respaldo de un presidente sobremanera popular cuyos niveles de aceptación tendrán reflejo en los resultados de los comicios.

En relación con sus resultados al frente del gobierno de la Ciudad de México, resulta debatible. Échese un vistazo al debate chilango y a los múltiples pendientes dejados por Sheinbaum como la bajísima inversión en materia de agua.

Finalmente, en respuesta a la interrogante propuesta en el título de la columna, y en un ejercicio especulativo, si Claudia Sheinbaum fuese la candidata de la oposición, no tuviese el apoyo de AMLO o no contara con el respaldo del engranaje morenista, sería una candidata cuyo nombre no sería conocido por nadie, su candidatura sería anecdótica y su presencia en las boletas testimonial.

Ha tenido la fortuna, no obstante, de haberse colocado en el momento correcto y de haberse rodeado de los políticos correctos. Eso la ha puesto a las puertas de Palacio Nacional.