Ya es cualquier cosa lo que queda de la alianza PRI-PAN-PRD, agazapados todos en la búsqueda de las prerrogativas, las plurinominales y la temporal impunidad que estas conllevan.

A la embarrada en que consistió la babeante decisión de “Marko” (sic) Cortés de publicar los acuerdos en lo oscurito entre el PAN y el PRI en los estados de la república, se le suma un video en donde la candidata no sabe, o parece no comprender el concepto de poderes fácticos y finalmente, un “desaire” del ex cantante y desnudista Eduardo Verástegui.

El señor Verástegui, uno de esos inventos de agrupaciones cómo la Atlas Network, quién presume fotografías con Javier Milei y Donald Trump , no pudo conseguir un millón de firmas -cómo si lo hizo, el ciclo electoral pasado, un personaje cómo “El Bronco”-, pero si se pone a rechazar invitaciones de Xóchitl, quién se trata para bien o para mal de la principal representante de la oposición mexicana.

Ya a estas alturas es reiterativo preguntarnos quién asesorará tan mal a Xóchitl, pero que hasta un personaje tan limitado cómo Verástegui tenga esta oportunidad de rechazar una invitación de Gálvez sólo quiere decir una cosa: que la están dejando morir sola. Una alianza que se desmorona.